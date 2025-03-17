Первый сезон Мбаппе в «Реале» – космос. С таким темпом обойдёт легенд и поставит рекорд!

Лишь трое забивали больше француза в дебютный сезон. А ведь у Килиана ещё много матчей!

Мбаппе спас «Реал» от поражения c «Вильярреалом», забив два мяча за шесть минут. Критикуемый на старте форвард разогнался, и на текущем отрезке Килиан один из самых (если не самый) полезных футболистов мадридцев – теперь у него 31 гол в сезоне. Он в топ-5 футболистов с лучшими дебютными сезонами по голам в клубе. А кто ещё ярче стартовал в мадридском клубе?

Пятое место: Роналдо (2002/2003, 30 голов)

Роналдо с партнёрами по «Реалу» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Роналдо перешёл в «Реал» сразу после феноменального ЧМ-2002, на котором забил восемь мячей (лучший результат турнира) и взял золотую медаль. Перес без раздумий выписал «Интеру» чек на € 40 млн – не испугали даже многочисленные травмы бразильца.

6 октября 2002 года Феномен дебютировал с «Алавесом» и забил уже спустя минуту – грудью поймал подачу Роберто Карлоса и попал в девятку ударом от газона. Ещё через 14 минут новичок оформил дубль.

Назарио провёл самый стабильный для себя сезон за последние годы. Травмы отпустили нападающего, получилось сыграть 43 матча, но завоевать трофеи не вышло: заняли третье место в Ла Лиге и завершили путь в Кубке Испании в четвертьфинале. А на Лигу чемпионов пришёлся бенефис Роналдо: в ответной встрече четвертьфинала оформил хет-трик в ворота «МЮ». Несмотря на поражение (3:4), как раз голы бразильца помогли пройти дальше. В полуфинале попали уже на «Юве», который одолел «Реал» с общим счётом 5:2.

Четвёртое место: Килиан Мбаппе (2024/2025, 31 гол)

Килиан Мбаппе празднует гол Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Спустя годы интриг и инсайдов Килиан приехал на «Бернабеу» свободным агентом. Француз также отличился в дебютном матче – с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА. Но потом сдал позиции: атакующий ансамбль долгое время не мог привыкнуть к появлению четвёртой звезды, поэтому зачастую игроки просто мешали друг другу на поле.

К старту 2025 года адаптация, кажется, окончательно завершилась. С января Мбаппе забил 16 мячей и своими действиями порой вытягивал «Реал» к победам. Пока главный хайлайт сезона от француза – хет-трик в ворота «Манчестер Сити» в ЛЧ.

У «Мадрида» впереди ещё минимум 13 матчей. Есть все шансы даже вырваться на первое место в этом списке.

Третье место: Руд ван Нистелрой (2006/2007, 33 гола)

Руд ван Нистелрой Фото: Bagu Blanco/Getty Images

Занятно, но Руд покинул «МЮ» в том числе из-за конфликта с Роналду. В 2006-м «Юнайтед» страдал из-за небольшого кризиса, на фоне которого нидерландец успел несколько раз обидеть португальскую звёздочку. Сэр Алекс Фергюсон побоялся, что агрессивные воспитательные методы Руда помешают Кришу к восхождению на Олимп, поэтому с лёгкостью принял оффер от «Реала».

В середине нулевых «Мадрид» резко полюбил нидерландских футболистов, постепенно отходя от стратегии «галактикос». Руд не разочаровал: 30-летнему форварду не понадобилось время на адаптацию, поэтому он сразу начал обижать «Барселону», «Севилью» и других испанских топов, что помогло выиграть первый за четыре года чемпионский титул. А сам форвард занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч». Кстати, позже Руд воссоединился с Криштиану в «Реале», но уже через пару месяцев уехал из Испании, не выдерживав конкуренции с молодыми форвардами.

Второе место: Криштиану Роналду (2009/2010, 33 гола)

Криштиану Роналду с партнёрами по «Реалу» празднует гол Фото: Denis Doyle/Getty Images

Первый сезон для легендарного португальца сложился великолепно по общим меркам, но весьма посредственным – по меркам самого Криштиану. Флорентино Перес только вернулся на президентский пост, закупил новых звёзд, но, само собой, начать феерить уже с ходу – трудная задача. Вот первый сезон Роналду и привыкал к новой обстановке и партнёрам. Но даже так наиграл на 33 гола.

Причём Криштиану тогда действовал преимущественно как вингер. Это через несколько лет, он поменяет стиль и сконцентрируется на завершении. Тот Роналду постоянно бежал в обводку и колбасил соперников проходами по флангу. Для полного успеха не хватало только хладнокровия и коварства, которые Мануэль Пеллегрини не мог предоставить. Зато их сполна завёз Жозе Моуринью: подхватил команду летом 2010-го и сделал из Криша смертоносную машину.

Первое место: Иван Саморано (1992/1993, 37 голов)

Иван Саморано играет за «Реал» против «Барселоны» Фото: Neal Simpson/Getty Images

Фамилия, которая вряд ли знакома молодым читателям – но в 1990-х Иван был одним из самых стильных футболистов поколения. Чилиец показал себя испанским болельщикам ещё в «Севилье», откуда за € 5 млн уехал в столицу. Уже на «Бернабеу» Саморано прибавил в игровом стиле, став более непредсказуемым – теперь он приносил пользу не только у чужих ворот, но и за пределами, снабжая партнёров голевыми передачами.

В первом же сезоне Иван Грозный (прозвище Саморано, которое он получил ещё в «Санкт-Галлене») накормил хет-триком «Севилью», забивал «Барсе», «Атлетико» и выиграл Кубок Испании. И всё же главное достижение Саморано в том сезоне – два гола в ворота московского «Торпедо» в Кубке УЕФА. В последующие годы чилиец слегка сдал на фоне убойного дебюта, но по-прежнему оставался полезным и результативным футболистом.