10 самых интересных аренд молодых игроков из топ-клубов. Кто сверкает в этом сезоне?

Каждый сезон топ-клубы отправляют молодых игроков набираться опыта по арендам. Кто-то из них выстреливает и получает шанс в своём клубе, кого-то продают в более сильные команды, бывают и разочарования.

В этом материале собраны самые интересные аренды молодых игроков в сезоне-2024/2025. Место нашлось как открытиям, так и тем, кто не смог впечатлить.

Алекс Валле — 20 лет

Из «Барселоны» в «Селтик» и «Комо»

Алекс Валле Фото: Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images

Защитник мог остаться в «Барселоне» после хорошей предсезонки, но Ханс-Дитер Флик выбрал Жерара Мартина. Валле быстро нашли очередную аренду — «Селтик». Там испанец отдал пять ассистов в 19 матчах, но не был доволен количеством игрового времени. Накладывалось и возможное возвращение Кирана Тирни.

В итоге на него вышел «Комо». Знакомый стиль игры и фактор Сеска Фабрегаса поспособствовали переезду. С момента перехода Алекса левый фланг «Комо» беспрерывно генерирует опасные ситуации. У итальянцев нет опции выкупа, но с лета отступные в контракте Валле с «Барселоной» — всего € 6 млн. Решение за игроком.

Фабио Миретти — 21 год

Из «Ювентуса» в «Дженоа»

Фабио Миретти Фото: Getty Images/Getty Images

«Ювентус» укрепил прошлым летом полузащиту и отправил Фабио в «Дженоа». Там Патрик Виейра раскрыл итальянца в роли атакующего полузащитника — у того уже 3+3 в чемпионате. Это лучший сезон Миретти по результативности во взрослой карьере.

Николо Скира пишет, что «Ювентус» может оставить Фабио. Тем более он любит Турин. Но существует вероятность, что и шанс заработать упустить не захотят — «Дженоа» не против сохранить полузащитника.

Матис Тель — 19 лет

Из «Баварии» в «Тоттенхэм»

Матис Тель Фото: Alex Davidson/Getty Images

Самая громкая аренда зимы пока не увенчалась успехом. Матис Тель приживается в Англии, а в семи матчах забил всего один гол. Английские медиа уже называют его выступления разочаровывающими. Но у тренера «Тоттенхэм Хотспур» иное мнение: «Я хочу, чтобы он набрал форму. Если кто-то ожидал, что Матис придёт и покорит АПЛ, забив несколько голов, то это было нереально».

Важно, что и сам Тель ощущает доверие тренера. После недавнего поражения от «Фулхэма» игрок сделал ответный жест: единственный подошёл к трибунам, чтобы поговорить с фанатами и защитить Ангелоса Постекоглу.

Юссуфа Мукоко — 20 лет

Из «Боруссии» Д в «Ниццу»

Некогда автор самого «молодого» гола в истории Бундеслиги переживает не лучшие времена. В дортмундской «Боруссии» не смогли перенести бомбардирские качества Мукоко на взрослый уровень. Отправили на сезон в «Ниццу» — там тоже не пошло.

Юссуфа провёл 22 встречи, забил два гола и отдал два ассиста. Три результативных действия он оформил ещё осенью в матче с «Сент-Этьеном». На поле последний раз Мукоко вообще появлялся ещё в начале февраля. В его аренде предусмотрена опция выкупа в € 18 млн, которую «Ницца» вряд ли активирует.

Франк Эз тренер «Ниццы» «Мы знаем его ситуацию. Юссуфа Мукоко — игрок, который находится в аренде с опцией выкупа, которую, по всей вероятности, клуб не сможет активировать. Но его мышление замечательно».



Карни Чуквуэмека — 21 год

Из «Челси» в «Боруссию» Д

Карни Чуквуэмека Фото: Luciano Lima/Getty Images

Полузащитника сразу полюбили в Дортмунде. По данным Bild, «Боруссия» рассчитывает выкупить Карни после окончания аренды, но клубу нужно попасть в еврокубки, чтобы профинансировать переход.

Пока Чуквуэмека провёл пять встреч, в каждой из которых выходил на замену. Нико Ковач объяснил: «Он приехал из Лондона, где не так много играл. Поэтому Карни не в состоянии выдерживать 90 минут. Но он привносит в нашу игру динамику».

Бен Доук — 19 лет

Из «Ливерпуля» в «Мидлсбро»

Бен Доук Фото: NurPhoto via Getty Images

«Ливерпуль» отдал талантливого шотландца на год в «Мидлсбро». Там Бен и засиял: 24 матча, три гола, семь ассистов. Среди вингеров Чемпионшипа он лучший по количеству ключевых передач, передач под удар и касаний в штрафной соперника.

В конце января Бен травмировался, а недавно перенёс операцию на бедре. Вполне возможно, в этом сезоне уже не сыграет. Его важность для команды Майкла Кэррика тяжело переоценить: с момента отсутствия Доука «Мидлсбро» победил лишь трижды и скатился с шестого места на восьмое.

Андрей Сантос — 20 лет

Из «Челси» в «Страсбург»

Андрей Сантос Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Возможно, единственный арендованный игрок «Челси», которому в Лондоне найдётся место. В топ-5 чемпионатах Андрей второй по результативности полузащитник — восемь голов на его счету в Лиге 1. Тренер «Страсбурга» рассыпается в комплиментах: «Для меня он лучший полузащитник лиги».

Сантос успевает вообще везде. Свои голы забил при 3,7 xG, входит в 97-й процентиль по голам без учёта пенальти и 96-й процентиль по количеству отборов среди полузащитников топ-5 лиг.

Пауль Ваннер — 19 лет

Из «Баварии» в «Хайденхайм»

Пауль Ваннер Фото: Harry Langer/picture alliance via Getty Images

После аренды во Вторую Бундеслигу «Бавария» нашла на этот сезон для Пауля клуб в высшем дивизионе — «Хайденхайм». Полузащитник с ходу оформил шесть результативных действий в первых четырёх матчах, но потом сбавил темп. Входит в тройку лучших полузащитников Европы в возрасте до 21 года по количеству выигранных оборонительных единоборств — 73,3%.

В услугах Пауля заинтересована дортмундская «Боруссия». Но там не хотят развивать для конкурента игрока, поэтому будут согласны лишь на полноценный трансфер.

Адам Азну — 18 лет

Из «Баварии» в «Вальядолид»

Адам Азну Фото: Angel Martinez/Getty Images

Марокканец не получал игровой практики в «Баварии», но уже перерос уровень дубля и команды U19. Поэтому зимой Адама отправили на футбольную родину — в «Вальядолид». Левый защитник провёл четыре из пяти возможных игр: на скамейке наблюдал, как «Атлетик» забил его клубу семь голов.

Bild пишет, что в Мюнхене уже рассматривают Азну в качестве дублёра Альфонсо Дэвиса. Для этого готовы расстаться с Рафаэлом Геррейру. В Адаме также заинтересована «Барселона».

Каллум Дойл — 21 год

Из «Манчестер Сити» в «Норвич»

«Манчестер Сити» уже четвёртый год отправляет Каллума по арендам. И если во всех предыдущих клубах он играл на привычной для себя позиции левого центрального защитника, то в «Норвиче» освоил позицию левого защитника. За 39 матчей забил один гол и отдал семь ассистов. Среди защитников по количеству голевых передач в Чемпионшипе лучше лишь Хуниор Фирпо из «Лидса».