«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

21-й тур РПЛ изначально обещал быть жарким. Московское дерби «Локомотива» и «Динамо», матч «Спартака» с «Зенитом», «южное дерби» «Ростова» и «Краснодара» — сюжетов было слишком много. Для арбитров это испытание не меньше, чем для игроков. Как они справились со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 21-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Факел» — 1:0

Любимов мало судит, ему дали назначение. Непростая игра. На 24-й минуте правильно дал принцип преимущества. Нарушение было между первым ассистентом и резервным, но это ответственность Любимова. Всё правильно, но он забыл показать жёлтую игроку «Факела» за грубую игру. Пограничный момент — можно даже порассуждать насчёт красной. Но это всё же жёлтая, и такое заигрывать нельзя.

Самый дискуссионный момент — удаление игрока «Факела» на 53-й минуте. Критерии есть и на красную, и на жёлтую. Любимов без паузы сам показал красную за наступ на ахилл. Основания для этого у него были, и я его поддерживаю. За жёлтую же говорит короткое расстояние, пятка стоит на газоне, нет додавливания, хоть нога изначально и была прямой. «Факел» подал протест, остаётся ждать решения ЭСК. Я думаю, что они поддержат Любимова, иначе оценка была бы совсем плохая.

Насчёт гола «Оренбурга». Тяжёлый момент для Любимова, чтобы понять, что на самом деле произошло. Он зафиксировал фол в атаке, но его позвали к монитору смотреть оттянутую футболку. Если бы объяснил нормально, то и звать бы не стали. В итоге Любимов принял правильное решение: игрок «Оренбурга» заблокировал соперника, а тот, теряя равновесие, оттянул ему футболку. Если бы не было блокировки, то был бы 11-метровый. А так — штрафной удар в пользу «Факела» и никакого 11-метрового.

На 88-й минуте «Оренбург» снова забил гол. Любимов его засчитал, и это ошибка — он находился в открытой позиции и должен был видеть, что игрок «Оренбурга» высоко поднял ногу. Даже если нет контакта между ногой и головой, это опасная игра — Любимов должен это понимать. VAR вмешался, и гол отменили.

Оценка Любимова — 7,8.

Артём Любимов Фото: ФК «Оренбург»

«Химки» — «Ахмат» — 1:1

Левников — лидер по назначениям, департамент ему доверяет и правильно делает. На 64-й минуте правильно назначил 11-метровый. Видимо, посчитал, что это фол по неосторожности. Жёлтую показывать не стал, а стоило — вратарь руками попал сопернику в зону лица на скорости. Впрочем, общая картина у Левникова хорошая.

Оценка Левникова — 8,3.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 4:0

Чистяков правильно разобрался в ситуации со стычкой двух футболистов и показал обоим по жёлтой. Но ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Считаю, что нарушение в ногах было до штрафной, и этот фол — ключевой. После просмотра повтора Чистяков исправился и назначил штрафной, а затем показал красную игроку «Крыльев» за лишение явной возможности забить гол.

На 73-й минуте — сложный эпизод, обзор Чистякову перекрывал игрок «Крыльев». Тот прыгнул в подкат, и мяч попал в отставленную руку. Чистяков пытался вытянуть себя в обратную диагональ, чтобы всё увидеть, но не успел. VAR вмешался, и арбитр принял правильное решение — 11-метровый удар.

Оценка Чистякова — 7,9.

Артём Чистяков Фото: ФК «Крылья Советов»

«Локомотив» — «Динамо» — 2:1

Хорошая работа Шафеева. Думали, что матч будет тяжёлым, но единственный момент — второй гол в ворота «Динамо». При подаче со штрафного игроки «Локомотива» втроём находились за линией офсайда. После гола ассистент поднял флаг. Вероятно, он думал, кто сыграл в мяч. Ненахов ногой был во «вне игры», и в момент подачи он и Маухуб держали друг друга руками. Вопрос был один: влиял ли Ненахов на соперника. Футболист «Динамо» даже не стремился к мячу. Тот пошёл по высокой траектории и перелетел обоих. Можно говорить, что Ненахов не оказывал влияния на игрока «Динамо». Следующий вопрос: от кого мяч прилетел к Сильянову. Судя по повторам — от Касереса. Здесь не имеет значения, что на него влиял соперник, потому что это игра в мяч и футболист «Локо» в офсайде не находился. Оба были в правильной позиции, шла обычная борьба, и Касерес играл в мяч акцентированно — это не рикошет. Так что судьи разобрались правильно: гол, офсайда нет.

Говорят о том, что VAR проверял гол почти семь минут. Но это из-за того, что они смотрели сразу три эпизода. В протоколе VAR написано: время не имеет значения, главное — результат. Всё.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Акрон» — ЦСКА — 1:2

Многие говорят, что Дивеев сыграл рукой. Но это точно не нарушение и быть им не может. Была борьба с Дзюбой, касание мяча тоже присутствовало, плюс рука шла вниз. То есть Дивеев делал всё, чтобы не нарушить правила. И ни о каком 11-метровом здесь даже говорить не надо. Правильное решение Черемных, который находился в открытой позиции и объяснил VAR, что всё прекрасно видел и что для него это не рука.

Ещё один сложный момент — возможный гол на 76-й минуте. Правильно не зафиксировали его, потому что мяч не пересёк линию полностью.

На 63-й минуте Черемных ошибся с фолом против игрока ЦСКА. Даже если было нарушение, это не жёлтая. Но Черемных её показал. А дальше случился гол. За это оценка снижается на 0,2 балла. Это несложный эпизод, и такого не должно было произойти.

Оценка Черемных — 8,2.

Михаил Черемных Фото: ФК «Акрон»

«Рубин» — «Пари НН» — 1:0

На 74-й минуте — правильное решение ассистента, когда засчитали гол «Рубина». Проверяли, был ли офсайд. И, кстати, была такая же разлиновка, как у «Спартака» — но почему-то все ей поверили и никто ничего не говорил.

На 16-й минуте Цыганок не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру, на 67-й — футболисту «Рубина». В подобных моментах с таких арбитров должен быть двойной спрос. Цыганок судит пятую игру за год. Надо показывать себя, а получается такое.

Оценка Цыганка — 8,2.

«Ростов» — «Краснодар» — 0:1

Сложная игра для Кукуяна. Есть вопросы, есть над чем работать. На 65-й минуте «Ростов» забил, и Казарцев на VAR позвал арбитра к монитору. Комличенко подбил ногу сопернику — это фол в атаке. Правильно отменили гол.

На первой минуте, конечно, надо было показывать жёлтую Черникову и назначать опасный штрафной в пользу «Ростова». Он прыгнул с двух ног, опасно пошёл к отбор, коснулся мяча и попал шипами в голеностоп сопернику. О красной здесь не говорим, но Кукуян даже не свистнул фол.

Гол «Краснодара» — ключевой момент. По трансляции показали сверху, и не было видно, что делал Черников. А он делал движение рукой в игрока «Ростова», который после этого упал. Пошла атака, которая закончилась игрой Осипенко головой и голом. По другому видео я понял, что Черников нарушил правила. Кукуян находился в идеальной позиции и хотел свистнуть, но продолжил игру. Думаю, Казарцев не стал лезть, потому что Осипенко был один и мог спокойно подстроиться под мяч и сыграть головой — никто на него давления не оказывал, и игра в мяч была контролируемая. Кордоба был рядом, но никак на него не влиял. Осипенко же просто неудачно выбил мяч на ногу сопернику. Со стороны Кукуяна можно только рассматривать пропуск фола. Но как неправильный гол я бы этот момент не оценивал.

Оценка Кукуяна — 8,3.

Павел Кукуян Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Спартак» — «Зенит» — 2:1

Иванов на 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита» — нормальная силовая борьба Бонгонда и Сантоса. То же самое на 34-й минуте, когда упал Мартинс. Момент сложный, каждый может увидеть, что хочет, но игрок «Спартака» не двигался к мячу. После перерыва надо было наказывать Кассьерру за наступ. На 77-й минуте Иванов правильно не назначил 11-метровый: футболист «Зенита» сыграл ногой в мяч, и тот попал в руку. И здесь хочется вернуться ко всем претензиям к арбитру, в том числе со стороны «Зенита». Представляете, если бы Иванов дал три пенальти в ворота гостей? И пойди потом докажи, кто куда ставил ногу и куда попадал мяч.

По моменту с Рябчуком. Я считаю, что Иванов поступил правильно. Нам показали только один ракурс: два игрока фолят на сопернике, у одного уже есть жёлтая. Неразумно показывать по жёлтой обоим. То же самое в моменте со стычкой Бабича: у игрока «Зенита» была жёлтая, и нелогично наказывать обоих. Это не та игра, где можно экспериментировать. Иванов поступил здраво, по-футбольному. Он считал карточки и знал, у кого что есть. Это и есть управление игрой. Конечно, лучшим результатом было бы 1:1 — тогда никто бы не вспомнил про Рябчука, Умярова и гол.

Теперь о голе на 90-й минуте. В трансляции не показали графику по офсайду, и пошла критика китайских линий. Но конкретно здесь вопрос к вещателю, у которого нет нужной камеры и который дал картинку с линиями уже после трансляции, пока люди сидели в неведении. Второй ассистент Варанцо Петросян находился в хорошей позиции. И, когда его показали, я думаю, он объяснял, что футболист «Зенита» перекрывал ему обзор. А раз перекрывал — это значит, что Мартинс не был в офсайде. Тогда надо доверять только ассистенту. Линии появились позднее, но с кривого ракурса, который искажает картинку. В этой ситуации спихивать всё на судей и, не разобравшись, критиковать — это безумие. Первый человек, которому в этом эпизоде можно доверять, — ассистент. Он гол засчитал. Правильное решение. Всё.

У Иванова была бы оценка 8,5, но нужно было давать очевидную жёлтую за медвежий наступ в начале второго тайма. Так бы он показал, что за всем следит.

Оценка Иванова — 8,4.