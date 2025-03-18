Мегакамбэк российского форварда в Дании. Забивает в пяти матчах подряд после перехода!

Нападающий Герман Онугха отлично проявил себя в чемпионате Дании за предыдущие недели. Серия из пяти матчей с голами помогла ему ворваться в пятёрку лучших бомбардиров лиги. А ведь концовка 2024 года сложилась для россиянина очень неудачно. В результате пришлось даже сменить клуб.

Онугха оказался в Дании ещё в начале 2021 года — «Вайле» арендовал нападающего у «Краснодара». Россиянин не показал ничего выдающегося с точки зрения статистики (пять голов в 19 встречах), однако зарубежный клуб выкупил игрока за € 1 млн. Потом была краткосрочная поездка в «Крылья Советов» (Онугха отыграл всего четыре матча) и полноценные аренды в «Рубин» и израильский «Бней-Сахнин».

Герман снова оказался в «Вайле» в начале 2023 года. Сначала помог команде вернуться в элитный дивизион датского футбола, а потом — сохранить там место как минимум ещё на один год. Прошлый сезон сложился для Германа успешно, поскольку он стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании (15 голов). Онугха неплохо начал нынешнюю кампанию — три забитых мяча в шести встречах. А потом ушёл на повышение — «Копенгаген» (топовый датский клуб) заплатил за форварда € 1,5 млн.

Герман Онугха празднует гол Фото: vejle-boldklub-dk

По словам Онугхи для «Чемпионата», у него были предложения из Бельгии («Антверпен») и Турции («Ризеспор»). Но сам россиянин не стремился ехать в эти лиги. Казалось, оптимальным вариантом был трансфер в клуб Бундеслиги «Хольштайн» Киль, однако стороны не согласовали сумму трансфера. Сам Герман хотел уехать в Германию, но в итоге остался в Дании. Правда, всё равно ушёл на повышение.

Но в столице у Онугхи не получилось. Он провёл четыре матча подряд в чемпионате, но его игровое время с каждым разом становилось всё меньше. Герман дебютировал в еврокубках, однако отыграл в Лиге конференций всего 64 минуты. Итог: семь встреч в трёх разных турнирах, ни одного результативного действия. Герман явно уезжал в «Копенгаген» не за этим. Хотя был и существенный плюс — его зарплата выросла в семь раз.

Очередное возвращение в «Вайле» пришлось на конец зимнего трансферного окна. Аренда до конца сезона. После камбэка Герман объяснил, по какой причине играет под 45-м номером. На это его вдохновил легендарный в прошлом баскетболист Майкл Джордан. В 1993 году американец завершил карьеру в НБА и укатил в бейсбольную лигу. Но уже в 1995-м вернулся в состав «Чикаго Буллз». Более того, Майкл на один сезон сменил ставший культовым 23-й номер на 45-й (играл под ним и в бейсбольном клубе).

«Я выбрал 45-й номер из-за Джордана. Примерно полгода назад смотрел сериал «Последний танец», и меня очень вдохновила эта история. Майкл был для меня кумиром — не только как спортсмен, но и как человек. При этом мы с ним даже не знакомы», — объяснил Онугха в интервью TV2.

Ранее Герман играл в «Вайле» с «девяткой» на спине. Однако, когда нападающий вернулся в команду прошедшей зимой, она была занята. Похоже, цифра 45 — счастливая для россиянина. Возвращение в «Вайле» выходит очень мощным. Во-первых, Герман выдал серию из пяти матчей с голами. Во-вторых, забил семь мячей на этом отрезке. В-третьих, россиянин оформил 88% голов «Вайле» в этих пяти турах (семь из восьми). Впечатляет!

Герман Онугха раздаёт автографы Фото: vejle-boldklub-dk

Любопытно, что после ухода Онугхи весь «Копенгаген» забил на один мяч в чемпионате меньше, чем россиянин. «Не удивлён, что всё идёт так хорошо, — утверждает Онугха. — Много работаю на тренировках. Тренер верит в меня, одноклубники поддерживают. Забил в пяти встречах больше, чем весь «Копенгаген»? Честно говоря, не думаю об этом. Уверен, что «Копенгаген» забьёт больше, поскольку у него много талантливых игроков. Да, я играл там не так часто, но не могу сказать, что это было зря потраченное время. Именно так я прокачал некоторые скиллы на тренировках».

Спортивный директор «Копенгагена» Суне Смит-Нильсен прокомментировал уход россиянина: «Это была хорошая покупка. Казалось, что мы сделали правильный шаг. Онугха провёл какое-то время с нами, но ни разу не забил. Он ничего не изменил в «Копенгагене». Сейчас Герман показывает, что это талантливый нападающий. В январе казалось так: другие нападающие «Копенгагена» сильнее Онугхи. Мы понимали, что у него будет мало игрового времени. Конечно, сейчас я понимаю, что мы могли бы использовать этого форварда, учитывая его нынешнюю форму. Но уже ничего не поделать, решение было принято несколько недель назад».

Онугха уже ворвался в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Дании. Он отыграл всего 15 матчей в турнире — ни у одного другого футболиста из первой десятки лучших снайперов нет такого скромного показателя. Герман забивает по 0,67 мяча в среднем за встречу. Лучше него в этом плане только лучший бомбардир лиги Патрик Мортенсен из «Орхуса» (16 голов в 22 матчах, 0,73 — в среднем за игру).

Правда, сейчас «Вайле» занимает последнее место в таблице датской лиги. 12 клубов турнира сыграли друг с другом по два раза. Первая шестёрка продолжит борьбу за чемпионство и места в еврокубках, вторая — за сохранение места в элитном дивизионе. Две команды покинут высшую лигу, и пока «Вайле» отстаёт от спасительной зоны на пять очков.

По окончании сезона Онугха вернётся в «Копенгаген» в связи с истечением срока аренды. Сам Герман подчеркнул, что пока не думает о том, что ждёт его через несколько месяцев: «Если слишком много думать о будущем, то можно столкнуться с проблемами в настоящем. Сейчас у меня нет серьёзных долгосрочных планов, я сосредоточен на каждом следующем матче. Хочу завершить сезон как можно лучше в составе «Вайле».