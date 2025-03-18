В АПЛ будет новый топ-клуб. Первый трофей «Ньюкасла» при шейхах — лишь начало

На днях «Ньюкасл» выиграл Кубок лиги. Турнир, который считается второстепенным (третьим в стране после АПЛ и Кубка Англии), но всё равно важным для самооценки. Особенно в случае с клубом, который ничего не выигрывал в Англии уже 70 лет (Чемпионшип не в счёт).

Победы «Ньюкасла» с разницей в 70 лет Фото: Getty Images

Формально «Ньюкасл» стал первой английской командой, которая гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон. Победа в Кубке лиги даёт путёвку в заключительный отборочный раунд Лиги конференций. Однако амбиции клуба явно выше. По итогам этого сезона с огромной вероятностью в Лигу чемпионов отправятся пять команд из АПЛ. И «Ньюкасл» идёт на четвёртом месте по потерянным очкам, обгоняя «Челси» и «Сити». Тут вся борьба ещё впереди, но «Ньюкасл» — полноценный участник этой гонки. И его попадание в топ-5 едва ли кого-то удивит. Тем более клуб в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов.

Это важно с имиджевой точки зрения для клуба, которым владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии. По информации The Telegraph, «Ньюкасл» запускает «Проект 2030». Согласно плану, клуб за пять лет станет одной из ведущих сил в Англии — постоянно играя в Лиге чемпионов и борясь за победу в АПЛ. Сейчас клуб по последним отчётам вышел на рекордный для себя доход — £ 320 млн в год. Но это ощутимо меньше, чем у привычных топ-клубов:

£ 715 млн — «Манчестер Сити»

£ 661,8 млн — «МЮ»

£ 616,6 млн — «Арсенал»

£ 614 млн — «Ливерпуль»

£ 539,6 млн — «Тоттенхэм».

Пока «Ньюкасл» из-за финансового фэйр-плей не может тратить столько же денег на зарплаты и трансферы, сколько самые богатые клубы страны. Но ожидается, что летом клуб всё равно будет активен на трансферном рынке и при этом никого не отпустит. Последнее не менее важно, потому что Исаком (его контракт истекает летом 2028 года) интересуются и «Арсенал», и «Ливерпуль».

Шведский нападающий пришёл в «Ньюкасл» летом 2022 года из «Реала Сосьедад» за € 70 млн, став самым дорогим футболистом в истории клуба. Сейчас Александеру 25 лет, и он находится на пике формы. Недавно забивал в восьми турах АПЛ подряд, а в списке бомбардиров идёт третьим (19 мячей) — после Холанда (21) и Салаха (27). При этом египтянин оторвался в том числе благодаря девяти пенальти (у конкурентов только по два), а норвежец уступает Исаку по среднему количеству минут, требующихся для гола (118 против 109).

Александер Исак Фото: Harriet Massey/Getty Images

Сейчас кажется смешным, что два года назад в финале Кубка лиги в основе вышел Каллум Уилсон, а здоровый Исак остался на скамейке. Тогда «Ньюкасл» упустил трофей — его забрал «Манчестер Юнайтед». The Athletic рассказывал, какая работа стоит за прогрессом шведского форварда. Те, кто работал с нападающим «Ньюкасла», описывают его как уникального человека, который одновременно и невероятно целеустремлён, и может быть расслабленным, даже замкнутым. Хау много общался с Исаком один на один, объясняя, как он может забивать больше. Или, точнее, откуда. Сейчас 17 из его 19 голов пришли из штрафной.

Хау считает Исака критически важным футболистом для команды. Хотя изначально его физическая форма вызывала опасения. Тренерский штаб видел приоритетом развитие выносливости. Интенсивность тренировок в Испании была ниже, чем в «Ньюкасле», поэтому для шведа разработали специальную программу.

Мэтт Ритчи бывший игрок «Ньюкасла» «Исак — из тех, кто первым скажет «не люблю спортзал», но он взял на себя эту нагрузку. Ему это было необходимо, чтобы соответствовать интенсивности АПЛ».



Отдельное внимание Хау уделил взаимодействию Исака с вингером Мёрфи, чтобы тот находил нападающего непосредственно в опасных зонах. В результате в этом сезоне АПЛ у шведа шесть мячей именно после ассистов Мёрфи. С его паса Исак забил и победный гол в финале Кубка лиги. Если брать двух главных вингеров «Ньюкасла», то больше говорят о Гордоне, а Мёрфи остаётся скорее незаметным героем.

После финала Кубка лиги хочется выделить и центрального защитника Бёрна, забившего головой с приличной дистанции. 33-й номер, которому скоро исполнится 33 года, переживает уникальный момент в своей карьере. Он за всю жизнь ни разу не вызывался в национальную команду и только теперь получил приглашение в сборную Англии от Томаса Тухеля — за два дня до победы в Кубке лиги.

Гол Дэна Бёрна Фото: Кадр из трансляции

Ну и, конечно, отдельно нужно сказать про тройку полузащиты. Она, пожалуй, лучше всего отражает характер «Ньюкасла». Физически мощный Жоэлинтон и агрессивный Бруно Гимарайнс олицетворяют эту команду. Они готовы перегрызть любого и постоянно обмениваются эмоциями с болельщиками во время матча, заводя друг друга. Вы могли часто видеть, чтобы взмахами рук футболисты заставляли фанатов шуметь, но вряд ли найдёте команду на топ-уровне, которая это делает чаще «Ньюкасла». Сюда же стоит добавить Тонали. Было тревожно, каким итальянец вернётся после 10-месячной дисквалификации из-за ставок, но он по-прежнему в порядке — очевидный игрок основы.

«Ньюкасл» сегодня — это проект, который развивается и претендует на то, чтобы потеснить топ-клубы АПЛ. Причём не разово, а на постоянной основе. Сейчас клуб думает либо о строительстве новой арены, либо о реконструкции нынешней. Стадион «Сент-Джеймс Парк» вмещает 52 758 зрителей и каждый раз собирает аншлаги. Меньше 52 тысяч в этом сезоне АПЛ не было. Худшая посещаемость — 51 739 человек на матче 1/16 финала Кубка лиги с «Уимблдоном». Болельщики, игроки, тренер и амбициозный проект — тяжело найти, чего команде недостаёт.