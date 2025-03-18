Шатов рвётся в РПЛ, а у бедствующей «Алании» всё очень грустно.

Редчайший гол со штрафного у «Торпедо», драма в Калининграде. Что творится в Первой лиге!

Завершился очередной тур Мелбет Первой лиги. Всё меньше и меньше матчей остаётся до финиша. Кто-то всеми силами цепляется за место в РПЛ, кто-то пытается удержаться в «Лучшей лиге мира», а есть те, кто закрепился в середине таблицы, не боясь новых вызовов в других лигах.

Сегодня рассказываем об отважной игре аутсайдера в матче с лидером, потрясающих спасениях и голах, нашествии голубей в Калининграде (кажется, их было больше, чем болельщиков) и фантастическом камбэке.

P. S. В нашей лиге нет международных пауз, снова увидимся уже в конце недели.

«Уфа» — «Енисей»

«Уфа» проиграла впервые после возобновления чемпионата — до этого были две ничьих. «Енисей» не пропустил в пятом матче лиги подряд и в 11-м за 24 тура.

Нет ничего прекраснее слома не очень хороших традиций. В прошлом туре мы ждали первого забитого мяча, в первый игровой день этого — получили их, но ровно по одному на каждую встречу.

Всё интересное в игре уместилось в первый тайм, хотя в эти 45 минут голов забито не было. Хорошие моменты были как у одной команды, так и у другой, но реализация в совокупности с отличной игрой обороны и вратарей оставляла счёт 0:0 вплоть до 79-й минуты. А там — дебютный гол Оливье Кенфака за «Енисей». Возможно, гол тура. Смотрите сами. Под конец матча за вторую жёлтую карточку у «Уфы» был удалён Александр Перченок, и этот момент, пожалуй, стал последним событийным в игре.

Кстати, новость, о которой нельзя не сказать: между последними двумя турами РФС отказал «Уфе» в регистрации подписанного зимой Евгения Шлякова.

Уфимцы благодаря поражениям соперников остались в шаге от зоны вылета. «Енисей» же расположился на седьмой строчке — в семи очках от топ-4.

«Шинник» — «КАМАЗ»

«Шинник» победил впервые за шесть матчей (четыре ничьих, два поражения). «КАМАЗ» проиграл впервые после возобновления чемпионата (две победы).

Столь важная для ярославцев победа была добыта после серии опасных моментов. «КАМАЗ» отвечал чуть реже, но не хуже, однако челнинцы сами подарили сопернику гол, который стал единственным в матче. Неразбериха у двух защитников при выносе мяча, стремительный перехват Данилы Сухомлинова и точный удар Захара Фёдорова. Отдельное внимание его празднованию — в него молодой форвард вложил уйму эмоций.

Между турами КДК оштрафовал «Шинник» за два предыдущих матча на 110 тысяч рублей, ещё на 15 тысяч — персонально тренера Артёма Булойчика. «КАМАЗ» получил штраф в 25 тысяч.

«Шинник» оторвался от зоны вылета на четыре очка. «КАМАЗ» остаётся в семи от неё и в 13 — от топ-4.

«Нефтехимик» — «Торпедо»

«Нефтехимик» не побеждает дома пять туров (две ничьих, три поражения). «Торпедо» победило впервые после возобновления чемпионата (ничья, поражение).

Кажется, автозаводцы постепенно возвращаются к мощи образца первой части сезона. Доминирование со стороны гостей только чудом (вынос из пустых и игра вратаря) не закончилось крупным счётом. Но всё же «Торпедо» добилось своего — и как! Описывать гол Ейсона Гусмана не будем. Просто скажем, что, возможно, вы видели голы со штрафного с таких точек всего несколько раз в жизни.

«Нефтехимик» в восьми очках от зоны вылета. «Торпедо» — в трёх от лидирующей «Балтики» и с тремя очками форы перед идущим третьим «Сочи».

«CКА-Хабаровск» — «Сочи»

«CКА-Хабаровск» проиграл в Первой лиге впервые за шесть матчей (четыре победы, две ничьих). «Сочи» же не проигрывает на протяжении восьми встреч (шесть побед, две ничьих).

Хабаровчане могли приблизиться к сопернику на расстояние в три очка, но сочинцы всё же обернули своё преимущество в забитый мяч. Отдаём должное хозяевам: они создавали моменты, однако тенденция первых матчей тура (хорошо, что она прервалась уже в следующей игре в Екатеринбурге) не позволила командам забить больше одного.

«CКА-Хабаровск» — в шести очках от топ-4. «Сочи» — на третьем месте и в трёх очках от топ-2.

«Урал» — «Черноморец»

«Урал» победил впервые в весенней части чемпионата (ничья, поражение). «Черноморец» проиграл впервые за шесть матчей (пять побед, ничья).

Вязкий старт команды Шатова/Томарова в весенней части чуть пошатнул позиции «Урала» в борьбе за возвращение в РПЛ. В том числе из-за мощной серии «Черноморца», который по итогам прошлого тура и выдавил уральцев за пределы топ-4. Значимость матча на «Екатеринбург Арене» тяжело переоценить не только на текущем отрезке, но и в перспективе всего сезона.

«Урал» как минимум в контексте одного матча переиграл «Черноморец», победа была важна не только в плане набора очков, но и для решения спорных моментов при равенстве. В первом круге «Черноморец» победил 3:2, сейчас команды сравнялись по личным встречам и, если понадобится, будут определять лучшего через другие цифры.

«Урал» открыл счёт уже на шестой минуте: Егор Мосин стремительно ворвался в штрафную, опередив готовившегося перехватить мяч защитника. Победный гол Даниил Кузнецов тоже забил в первом тайме, и главный тренер «Урала» Сергей Томаров не лукавил, когда заявил, что его команда диктовала ход игры в первые 45 минут. Чуть заезженная тема, но всё же: будь футболисты «Урала» чуть точнее, могли бы в первом тайме забить раза в два больше. Большие вопросы по игре «Черноморца» в обороне — не зря Василенко на пресс-конференции сказал, что его команда сама проиграла этот матч.

Второй тайм прошёл исключительно под опасные моменты команды из Новороссийска — здесь сыграли и грамотные замены Василенко, и рвение отыграться. Один мяч отквитал Егор Иванов, но, разумеется, моментов у «Черноморца» было куда больше. Никто бы не удивился ничейному результату, однако «Урал» под снежно-дождливую погоду выстоял.

«Урал» опередил «Черноморец» на одно очко и вернулся в топ-4, расположившись в шести очках от топ-2. «Черноморец» потерял место в топ-4 и теперь находится в одном очке от зоны стыковых матчей.

«Ротор» — «Сокол»

«Ротор» не проигрывает со 2 ноября 2024 года (две победы, пять ничьих), «Сокол» не побеждает с этой же даты (две ничьих, пять поражений).

Пожалуй, в Калининграде (да, «Ротор» играл домашнюю игру там из-за состояния поля в Волгограде) с точки зрения счёта прошёл самый интересный матч тура. Драма космического уровня, фантастическая развязка. К 70-й минуте казалось, что «Сокол» отстоит свои 2:0 и одержит первую за столь долгое время победу. А потом случился Дмитрий Лаврищев — и место вне зоны вылета в онлайн-таблице превращается в уже привычную 16-ю строчку.

Не будем расписывать игру — советуем посмотреть обзор, это того стоит. Там и прекрасные голы, и нашествие голубей, и много всего. Сочувствуем «Соколу» — команда не смогла реализовать столько моментов, а также восхищаемся «Ротором», который выжал максимум из своих возможностей.

Между турами КДК оштрафовал главного тренера «Сокола» Алексея Стукалова на 5 тысяч рублей. «Ротор» тем временем опустился на одну строчку в середине таблицы и теперь восьмой. «Сокол» же остаётся в зоне вылета — в одном очке от спасительного места.

«Тюмень» — «Балтика»

«Тюмень» прервала свою лучшую серию без поражений в сезоне (победа, ничья). Такая же была летом. «Балтика» не проигрывает с 16 сентября 2024 года (10 побед, четыре ничьих).

Идеальное трудовая победа, которую «Балтика» одержала без главного тренера Андрея Талалаева. Мы смотрели на матч первой и последней команд, а получили боевую игру, где заведомо более слабый соперник мог забивать, причём не раз. Отдельное слово о вратаре «Тюмени» Александре Довгале, который, возможно, провёл лучший матч в карьере. Несколько его спасений однозначно окажутся в числе лучших в туре, одно — точно будет лучшим. Но даже он не смог справиться с сумасшедшим ударом Ильи Петрова, чей гол и оказался единственным в матче. Впрочем, без Довгаля счёт был бы совсем другим. Рекомендуем к просмотру.

Между турами «Балтике» отказали в отмене дисквалификации Андрея Талалаева, который вдобавок получил испытательный срок до конца сезона.

«Балтика» продолжает оставаться на первом месте с отрывом в три очка от второго. «Тюмень» — последняя, в шести очках от спасительной строчки.

«Родина» — «Алания»

«Родина» победила впервые за пять матчей (ничья, четыре поражения). «Алания» не побеждает уже на протяжении девяти туров (две ничьих, семь поражений).

«Алании», лишившейся большей части финансирования, тяжело конкурировать и играть с более собранными командами. Этот матч тому подтверждение — хоть владикавказцы и продержались почти до конца первого тайма, но противостоять силе «Родины» всю игру вряд ли бы смогли.

Пожелаем «Алании» успехов при новом курсе, а «Родину» поздравим со столь важной победой. Между турами КДК оштрафовал «Родину» на 240 тысяч рублей, «Аланию» — на 100 тысяч.

«Родина» находится в семи очках от зоны вылета. «Алания» — в трёх от спасительной.

«Арсенал» — «Чайка»

«Арсенал» не побеждает с 16 сентября 2024 года (14 матчей). «Чайка» не может выиграть в Первой лиге с 3 ноября 2024 года (пять ничьих, два поражения).

Чего можно было ожидать от матча одних из самых непобеждающих команд лиги последних месяцев? Два удара в створ на двоих за 90 минут игры. И тяжело предугадать, когда прервутся столь неудачные серии.

«Арсенал» — в 10 очках как от топ-4, так и от зоны вылета. «Чайка» расположилась строчкой ниже туляков, у неё на два очка меньше.