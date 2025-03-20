«С таким я ещё не сталкивался». Как Василий Березуцкий работает в Азербайджане

В конце прошлого года российских тренеров за рубежом стало больше. Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий покинул Китай и уехал в Азербайджан. Россиянин работает там уже больше трёх месяцев, и пока у него не всё получается.

Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года. Для него это первый опыт работы главным тренером. До этого Василий входил в штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре». Плюс помогал брату Алексею в красно-синем клубе, а Леониду Слуцкому — в «Шанхай Шэньхуа». Любопытно, что Березуцкий перебрался в клуб, который ещё в начале 2024 года тренировал Мурад Мусаев (сейчас работает с «Краснодаром»).

«Сабах» прославил Мурад Мусаев, который работал здесь продолжительное время, — сказал Березуцкий после подписания контракта на 2,5 года. — Я очень хорошо его знаю, мы вместе учились. После его прихода я начал следить за клубом. Когда российский тренер уезжает за рубеж, то ты начинаешь за ним следить. Для меня как тренера важно доверие, понимание, что у тебя есть люди, на которых можно положиться. Есть также какое‑то ощущение комфорта от нахождения в Баку».

«Алексей Березуцкий более ответственный, чем Василий. Вася — ветер. Недавно давал интервью и говорил, что ему классно в Китае, а через два дня стал главным тренером клуба в Азербайджане», — пошутил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Азербайджанский сайт Caliber.az назвал это назначение одной из неожиданностей года в местном футболе: «Неожиданность года — 42-летний россиянин Василий Березуцкий, для которого наш клуб стал первым, где он будет выступать в роли главного тренера. Если не ошибаюсь, это впервые, когда азербайджанский клуб возглавил легионер, который никогда прежде не стоял во главе никаких (!) футбольных клубов. И это при том, что в самом Азербайджане предостаточно именитых тренеров, сегодня по каким-либо причинам сидящих без работы», — сказано в статье.

Бывший футболист сборной Азербайджана Магомед Гурбанов тоже был не в восторге он назначения российского тренера в «Сабах»: «Я уже устал говорить, что любые иностранные тренеры приезжают зарабатывать деньги. С чего вообще можно предположить, что Березуцкий знает больше, чем местные тренеры? Что он выиграл? Где он тренировал?

А ещё Березуцкий заявил, что перед ним поставлена задача попасть в еврокубки. Стартовал успешно. Сначала «Сабах» обыграл «Сабаил» (1:0) в чемпионате Азербайджана, а через четыре дня команда Березуцкого одолела «Туран» в серии пенальти в Кубке страны. К слову, этот клуб тренирует Курбан Бердыев. «Сабах» одержал три победы в первых четырёх встречах при Березуцком, а также поделил очки с очень сильным «Карабахом» (1:1). Правда, заключительный матч в 2024 году сложился для команды неудачно — поражение со счётом 1:3.

Василий Березуцкий на пресс-конференции Фото: ФК «Сабах»

«Этот матч мы однозначно не можем записать себе в актив. Хорошо, что впереди у нас пауза. Нужно лучше подготовиться ко второй половине сезона. У нас было мало времени, чтобы узнать игроков. Но теперь мы знаем определённые вещи. Хотим добавить больше агрессии», — сказал Березуцкий после первого поражения в Азербайджане.

В новом году «Сабах» часто делит очки с соперниками — семь ничьих в 11 встречах. Теперь команда находится в шаге от рекорда чемпионата Азербайджана. У неё уже 14 ничьих, а 15 раз никто не делил очки с соперниками в турнире. Правда, «Сабах» значительно отстал от зоны еврокубков. Туда попадут три лучшие команды чемпионата и победитель Кубка. «Сабах» пока находится на пятом месте в лиге, а до третьего — 12 очков.

С другой стороны, команда Березуцкого добралась до полуфинала Кубка Азербайджана, где сыграет с «Нефтчи» (2 и 23 апреля). «Кубок — наш приоритет. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить в турнире. Но мы не забудем и про матчи чемпионата», — слова Березуцкого.

Любопытно, что Василий уже дважды обыграл Бердыева. Это было не только в Кубке, но и в чемпионате (2:1). Вторая победа получилась волевой — «Сабах» уступал 0:1, но дважды забил после перерыва. «В раздевалке у нас с ребятами был спокойный разговор, — утверждает Березуцкий. — Мы поговорили о недостатках в обороне. В первом тайме мы действовали где-то с опаской. Но во втором тайме я остался доволен нашей игрой».

Два предыдущих матча «Сабаха» в чемпионате подарили пару инфоповодов. Точнее, это было связано с пресс-конференциями Березуцкого. Сначала «Сабах» проиграл «Шамахы» (0:1), а после встречи российскому тренеру задали вопрос о местных футболистах. Ранее Березуцкий сослал в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова. После встречи его попросили объяснить причины антипатии к местным игрокам.

«Никакой антипатии нет, — ответил Василий. — Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла подтверждают это. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят».

Футболисты «Сабаха» празднуют гол Фото: ФК «Сабах»

После этого «Сабах» поделил очки с «Зирей» (1:1). Березуцкий остался недоволен работой судейской бригады: «Мы хорошо провели первый тайм. Пропустили со стандарта, хотя там не было нарушения. В конце встречи мы пошли в атаку, время ещё было, но судья остановил игру. Для меня это сюрприз. Очень странно. С таким я ещё не сталкивался. Нам показали много жёлтых карточек, хотя мы не грубая команда. Редко говорю о судействе, но сегодня решения были странными. Я недоволен. Не считаю, что судейские решения были умышленными, просто высказываю своё мнение. Больше ничего добавлять не хочу».

«Сабах» набирает по 1,44 очка в среднем за матч при Березуцком. Это меньше, чем при Мусаеве (1,84) и хорвате Крунославе Рендуличе (1,59). Похоже, команде будет тяжело улучшить положение в чемпионате, но она наверняка поборется за победу в Кубке. Доберётся ли Березуцкий до трофея в первом же сезоне?