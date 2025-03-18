«С Барко и Мартинсом тяжело бороться». Воспитанник «Спартака» уже забивает в новом клубе

Даниил Зорин — один из немногих воспитанников «Спартака», за последние годы достигших вершины клубной вертикали. Казалось, продуктивная командировка в Минск, откуда полузащитник вернулся чемпионом Беларуси, повысит его статус и в родном клубе. Однако перед рестартом сезона Зорин повторно отправился в аренду — теперь в Грозный.

В интервью «Чемпионату» полузащитник объяснил новый поворот в карьере и поделился ожиданиями от вояжа с молодежкой в Колумбию.

«Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»

— За счёт чего «Ахмат» так прибавил после зимних сборов?

— Ребята плодотворно работали на сборах, и это дало свои плоды. В первой части сезона команда тоже хорошо играла, но где-то не везло, не реализовывали свои моменты, а отсюда и недобор очков. Сейчас хорошо начали. Надеюсь, так и продолжим.

— Сами себе не удивились после победы над «Краснодаром» в Кубке?

— Очень рады, что смогли пройти дальше в Кубке! Сергей Абуезидович настраивал на победу. Говорил: «Неважно, что это кубковый матч, — у нас есть задача пройти дальше». Не сказал бы, что соперник хотел отдать нам этот матч — они вышли стартовым составом, стремились пройти дальше. Но мы сыграли лучше, где-то наш вратарь выручил. Во втором тайме переломили игру и забили хороший гол, заработали пенальти.

— Сможет «Краснодар» стать чемпионом?

— Я больше надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом.

— Следующий матч у вас в Кубке с «Локомотивом» — что думаешь по сопернику?

— Первостепенная задача у нас — результаты в чемпионате, но и в Кубке хотим пройти как можно дальше.

— Не находишь, что во второй части чемпионата «Локомотив» немного сдал?

— У них хорошая молодая команда. Может, из-за этого где-то не хватает стабильности. За чемпионство всё же борются «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», «Динамо» рядом, а «Локо» — за призовые места. Но это хорошая команда.

«Задача очень интересная и трудная. Это определённый вызов, смена обстановки»

— Как проходит твоя адаптация в «Ахмате»?

— Всё хорошо, наверное, уже адаптировался. Ребята отлично приняли, быстро влился в коллектив. Тренерский штаб тоже объяснил, что я должен делать на поле. Стараюсь выполнять требования.

— Уже в полной мере понимаешь, какую игру хочет видеть Ташуев?

— Да, но повторюсь, что каждый раз нам это объясняют на теориях и тренировках. Я стараюсь воплощать это на поле. Тренер хочет видеть постоянный прессинг, достаточно агрессивный футбол без мяча, а с мячом нам надо больше контролировать, создавать опасные моменты и забивать голы.

— На фоне остальных тренеров РПЛ Ташуев выглядит батей — взрослым и строгим.

— Да, так и есть. Но если ты выполняешь то, что он от тебя просит, может и похвалить.

— Какой он за пределами поля? Такой же серьёзный?

— На теориях и тренировках периодически может разбавить атмосферу, но работа есть работа — бо́льшую часть времени он требовательный и серьёзный.

— За советом к нему можно обратиться?

— Конечно! Он постоянно говорит, чтобы мы спрашивали у него, если что-то непонятно по поводу игровых действий.

— Зимние сборы ты провёл не в «Ахмате». Сейчас это сказывается?

— Конечно, из-за этого было сложнее. Я приехал за пару дней до конца сборов, сыграл товарищеский матч и сразу полетели в Грозный для подготовки к первому туру после паузы. Это сложнее, чем тренироваться сразу с командой, но так получилось. Надо адаптироваться к происходящему.

— Почему именно «Ахмат»?

— Знал, что есть такой вариант, ещё в начале сборов со «Спартаком», но были определённые проблемы, из-за которых не могли решить по переходу. В последний момент всё решилось. Рад, что успел перейти в этот клуб. Понимал, что и руководство команды, и тренерский штаб заинтересованы во мне, смогу получать больше игрового времени, чем в «Спартаке». Благодаря этому я смогу стать лучше, помочь команде решить задачу.

Даниил Зорин Фото: fc-akhmat.ru

— Ситуация с результатами команды не напрягала?

— Нет, наоборот, задача стояла очень интересная и трудная. Это определённый вызов, смена обстановки.

— Нет опасений оказаться с «Ахматом» в стыках?

— Мы работаем, чтобы быть в таблице как можно выше и избежать зоны вылета и стыков. Постараемся, чтобы так и было.

«Со Станковичем перед уходом поговорить не успел»

— Перед уходом из «Спартака» у тебя был разговор со Станковичем?

— Перед выездом нет — всё решилось очень быстро. Поговорить не успели. Ребята же все пожелали удачи, я прошёлся по комнатам, попрощался со всеми. Обычный футбольный момент. Периодически все меняют команды.

— Рассчитывал, что после аренды в Беларуси у тебя будет больше игрового времени в «Спартаке»?

— Конечно! Но прошлой весной я получил травму и пропустил большой отрезок сезона. Летом приняли решение остаться в команде. Мне кажется, я провёл неплохой отрезок осенью — забил в Кубке, отдавал голевые. Не так часто выходил в чемпионате, как хотелось бы, но неплохо использовал время, которое мне давали.

— Не было варианта остаться в «Спартаке» или нужна была команда, где сможешь играть?

— Из-за этого всё так долго и решалось. Думали, стоит или нет. В «Спартаке» всё же идёт борьба за чемпионство. Так что понимали, что будет мало игрового времени — сейчас играют ребята поопытнее, мастеровитые. Так что пришлось искать варианты.

— По позиции основной конкурент был бы Барко?

— Да, или Мартинс в центре поля. Бороться было бы тяжело.

— Чем Барко крут?

— С первых дней были видны его качества — здорово обыгрывает, разгоняет атаки. Он невысокий, низкий центр тяжести помогает резко менять направление. Классно работает корпусом.

— Конкуренция в «Спартаке» зимой только обострилась?

— Да, там очень много ребят, которые готовы и хотят играть. Но на поле выходят 11 игроков, а кто именно — решает тренерский штаб.

— С такой конкуренцией молодым лучше уходить в аренду или ждать своего шанса?

— У всех разные ситуации. Трудно действовать по шаблону. Конечно, в нашем возрасте нужно играть, набирать минуты, опыт. Но кто-то в команде может получить травму, ты получишь шанс и начнёшь играть. Поверят в тебя и будут ставить.

— До лета ты в «Ахмате», а дальше будете обсуждать ситуацию со «Спартаком»?

— Да.

— Нет ощущения, что в «Спартак» целенаправленно делает ставку на иностранцев?

— В этом сезоне так, потому что идёт борьба за чемпионство. За достаточно большие деньги покупаются ребята, которые должны показывать результат.

— В чемпионство веришь?

— Конечно! Хочу, чтобы команда стала чемпионом. Давно не выигрывали РПЛ.

— Скоро у вас матч со «Спартаком» — принципиальный для тебя?

— Будет немного непонятное чувство сыграть против своей родной команды. Думаю, будет дополнительная мотивация, несмотря на то что это «Спартак».

«С Джикией начинали играть на одних полях в Балашихе»

— Твой отец играл в Латвии, а ты хотел бы попробовать себя где-то в Европе?

— Конечно! Думаю, каждый хочет попробовать себя в сильнейшем чемпионате, но для начала надо заиграть в России, а потом уже думать о больших целях.

— Не просил агента поискать варианты в Европе?

— Я ещё не так много игр провёл здесь, чтобы были какие-то варианты. Даже трудно предположить, где бы я хотел играть. Если бы был вариант, я бы поехал в любой чемпионат, страну. Но по футболу нравится Испания.

— За кем следишь?

— С детства болел за «Реал» Мадрид. Да и до сих пор симпатизирую команде.

— Что думаешь об их шансах в Лиге чемпионов?

— Недавно они по пенальти прошли «Атлетико». Очень хорошая игра была! «Реал» стабильно хорош в Лиге чемпионов. Думаю, в этом году спокойно могут выиграть.

— У тебя хорошие отношения с Пашей Мелёшиным. Удивило, что «Спартак» продал его в «Сочи»?

— Паша ушёл в аренду с правом выкупа. Еще летом всем было об этом известно. Паша хорошо показал себя в «Сочи», забил семь голов за 10-11 игр. Для меня это не стало неожиданностью. Поздравил его с переходом в команду. Надеюсь, дальше будет забивать и вместе с клубом выйдет в РПЛ.

Даниил Зорин Фото: fckhimki.com

— Вы вместе играете в падел — почему он так популярен среди футболистов?

— В отпуске хочется подвигаться, активно провести время. Это не трудный вид спорта, понимаешь, что надо делать. Теннис в этом плане сложнее, а в падел можно поиграть с друзьями. Это возможность активно провести время и в то же время отдохнуть.

— Давно играешь?

— Мы как-то на сборах начали играть, когда с основой ездили. Понравилось. Не скажу, что часто играю.

— Как понимаю, отпуск на пляже с книжкой не про тебя?

— Нет, люблю отдыхать активно. Могу в баскетбол поиграть или в волейбол.

— Где любишь проводить каникулы?

— Когда как. В основном в Балашихе, так как я оттуда. Зимой хочется куда-то слетать, чтобы солнышко увидеть, покупаться. Бывает, в деревню к бабушке приезжаю в Орехово-Зуево.

— Джикия бы одобрил отпуск в Балашихе.

— Да, ха-ха. Когда только попал в основу «Спартака», мы говорили с ним — начинали играть на одних полях в Балашихе.

«Представлять свою страну — это честь, даже в отсутствие официальных матчей»

— Какие ожидания от вояжа с молодёжной сборной в Колумбию?

— Я слышал, что ребята заняли третье место на чемпионате Америки. Будем играть как раз с U20. Мы уже достаточно много стран посетили — были в Уругвае, Бразилии, Китае. Любой такой выезд интересен. Хочется посмотреть на команды, страны. Хороший опыт. Рад, когда вызывают в сборную. Представлять свою страну — это честь, даже в отсутствие официальных матчей. Расстраивает ситуация, но всё равно интересно.

— Веришь, что ещё сможешь сыграть в еврокубках или в отборах с основной сборной?

— Конечно! Очень хочется поиграть, может, даже за молодёжную успею. Дай бог и за основную команду сыграть, если будут вызывать. Хочется поучаствовать в официальных турнирах.

Даниил Зорин Фото: РФС

— Есть предчувствия на этот счёт?

— Не особо думаю об этом. Смысл? Это же не от меня зависит, и повлиять на ситуацию я не могу. Сейчас мы можем играть товарищеские матчи с молодёжкой — это опыт. Мы собираемся, так что будем готовы хорошо выступить, когда нас вернут.

— Не обидно, что отстранение пришлось на твоё время?

— Нет, такая ситуация. Весь спорт находится в изоляции. Другие ребята так же не могут выступать. Есть понимание и надежда, что скоро всё исправится.

«Иногда хейт бывает с перебором, иногда – даёт импульс»

— У тебя в детстве был вариант пойти не в футбол?

— Не было. Я ходил с папой на матчи, где сначала просто пинал мяч. Потом уже пошли на просмотр с академию ЦСКА, а оттуда попал в «Спартак».

— Когда-нибудь думал, чем бы хотел заниматься, если бы не футбол?

— Мама всегда хотела, чтобы я был врачом, но шансов на это особо не было, ха-ха. Я же с трёх лет занимался в академии.

— Ты сейчас учишься?

— Да, в МГАФКе на тренера по футболу. Учусь дистанционно по индивидуальному графику. Отправляют задания, делаешь их. Преподаватели понимают, что мы профессионально занимаемся футболом, так что поблажки делают. Но мы стараемся заниматься.

— А в школе был спортивный класс?

— Нет, учился в Балашихе в гимназии.

— Как относились к футболу?

— Я старался. Утром школа, а вечером быстро переодевался и ехал в Сокольники в академию. Иногда, конечно, пропускал уроки из-за турниров, но всё отрабатывал. В школе учился, поблажек не было. Проблемы с учёбой — не про меня. У родителей со мной проблем не было из-за учёбы. Я сам понимал, что это надо.

— Какие эмоции были, когда дорос до первой команды «Спартака»?

— Мы тогда с Мелёшиным перешли в дубль, это вроде 2022 год. Только сыграли пару игр, и нас начали привлекать к основе — кто-то получил травму. Незабываемые ощущения! Мы стремились к этому, достигли определённой цели, начали тренироваться с первой командой. Где-то нас пускали на чуть-чуть только, но начали больше доверять. Тогда вышел Паша и в первом же матче забил «Крыльям», я позже дебютировал. Так и остались с командой.

— Кто тогда больше всего удивлял?

— Промес! Он заряжал команду, был мотиватором и лидером не только в раздевалке, но и на поле. Квинси долго был в команде, а после Европы вернулся опытным игроком. В нём чувствовалась уверенность.

— Как к молодым относились в команде?

— Бывают какие-то шутки, что ты молодой, но не более. Больше поддержки и подсказок. Понимают, что мы переживаем, так что поддерживают.

— Как относишься к хейту?

— Это определённый двигатель прогресса. Когда ты плохо проводишь игру, видишь какие-то комментарии, стараешься играть лучше. Иногда хейт бывает с перебором, но иногда даёт импульс. Всё хорошо в меру.

— Ты читаешь о себе?

— Нет. Понятно, если забил гол, будут писать, что молодец, ошибся — начнут другое писать. Трудно зависеть от этих комментариев — лучше не обращать внимания.

— Кто для тебя был примером из футболистов в детстве?

— Я с детства за «Реал», нравился Криш, его стиль игры, что забивал много.

— Собери идеального футболиста по разным параметрам. Удар.

— Халк! Лупил он очень прилично. Не особо удивляет, что он ещё играет. Любовь к футболу ещё осталась.

— Пас.

— Иньеста.

— Игра головой.

— Рамос.

— Скорость.

— Мбаппе.

— Сила.

— Роналду.

— Техника.

— Неймар.

— Видение поля.

— Тони Кроос.

— Правая нога.

— Роналду.

— Левая нога.

— Месси.

— Харизма.

— Саша Довбня. Он великолепен!