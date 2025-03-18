Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Болгарская Арда почтила минутой молчания память об экс-игроке Петко Ганчеве, тот оказался жив, подробности, комментарий

«Быть похороненным заживо — это большой стресс». Эпичная минута молчания в Болгарии
Никита Паглазов
Эпичная минута молчания в Болгарии
Аудио-версия:
Комментарии
Клуб объявил мёртвым живого человека! Жена экс-футболиста Ганчева узнала о «смерти» по телевизору, а друг — находясь на стадионе.

Да что вы знаете об ошибках? «Арда» перед матчем 25-го тура чемпионата Болгарии с «Левски» устроила минуту молчания в честь экс-футболиста клуба Петко Ганчева. Только нюанс в том, что Петко… слава богу, не умирал и находится в полном здравии! Как же так вышло?

Болгария — Первая лига . 25-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арда
Кырджали
Окончен
1 : 1
Левски
София
0:1 Петков – 22'     1:1 Иванов – 82'    
Удаления: нет / El Jemili – 71'

Хотя болельщики на стадионе восприняли историю на полном серьёзе. Все присутствующие на арене почтили память Ганчева минутой молчания после объявления диктора. «Арда» исходила из лучших побуждений, но в итоге попала в ужасно неловкое положение! Как только в клубе узнали, что 78-летний Ганчев жив, то в соцсетях появилось извинение: «Уважаемые журналисты и болельщики «Арды», руководство клуба хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку нашей команды Петко Ганчеву и его родственникам после того, как в клуб поступила неверная информация о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и чтобы успехи «Арды» приносили ему радость».

Болельщики на стадионе

Болельщики на стадионе

Фото: Кадр из трансляции

А вот как на информацию отреагировал сам Ганчев: «Я никогда не пропускаю просмотр матчей команды по телевизору. Сейчас же опоздал на 10 минут, потому что у меня была работа. Пока ехал домой, мой телефон начал разрываться. Но я был за рулём – не решился взять трубку. Паркуюсь перед своим домом, захожу во двор, и моя жена приветствует меня в слезах. Она кричит: «Петко, Петко, по телевизору объявили, что ты умер!» Я не мог понять, что она мне говорит, что произошло. Она объяснила мне, что ей рассказали, что услышали перед матчем».

На игре был друг и бывший партнёр Петко по «Арде» — Стоян Илиев. «Мой друг, Стоян Илиев, сидел на стадионе. Он сказал, что не знал, плакать ему или смеяться. Стоян встал, как и все люди на стадионе, чтобы отдать мне дань уважения… Быть похороненным заживо — это большой стресс, на самом деле», — рассказал Ганчев. Также экс-игрок отметил, что ему позвонил спортивный директор клуба Ивайло Петков.

Футболисты «Арды»

Футболисты «Арды»

Фото: Кадр из трансляции

Футболисты «Левски»

Футболисты «Левски»

Фото: Кадр из трансляции

Ганчев выступал за «Арду» пять лет. По его собственным словам, он забил за клуб около 120 мячей и является его лучшим бомбардиром (официальной статистики нет). Так что Петко остаётся для команды важной фигурой. Сейчас же бывший футболист выращивает овощи и фрукты в болгарской деревне Коларово и воспитывает трёх внуков. А 17 июня Петко исполнится 79 лет. Наверняка «Арда» подготовит ему хороший подарок из-за такого конфуза. Но главное, что сам Ганчев воспринял ситуацию с юмором: «Ситуация была не из приятных, но нужно быть позитивным. Как я услышал новость, то налил себе немного виски. Буду ли я кого-то осуждать? Нет».

Как поссорились два болгарских топ-клуба и при чём тут «Рубин»:
Великая трансферная афера. Как зарубились два иностранных клуба, втянув в конфликт «Рубин»
Великая трансферная афера. Как зарубились два иностранных клуба, втянув в конфликт «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android