«Быть похороненным заживо — это большой стресс». Эпичная минута молчания в Болгарии

Да что вы знаете об ошибках? «Арда» перед матчем 25-го тура чемпионата Болгарии с «Левски» устроила минуту молчания в честь экс-футболиста клуба Петко Ганчева. Только нюанс в том, что Петко… слава богу, не умирал и находится в полном здравии! Как же так вышло?

Хотя болельщики на стадионе восприняли историю на полном серьёзе. Все присутствующие на арене почтили память Ганчева минутой молчания после объявления диктора. «Арда» исходила из лучших побуждений, но в итоге попала в ужасно неловкое положение! Как только в клубе узнали, что 78-летний Ганчев жив, то в соцсетях появилось извинение: «Уважаемые журналисты и болельщики «Арды», руководство клуба хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку нашей команды Петко Ганчеву и его родственникам после того, как в клуб поступила неверная информация о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и чтобы успехи «Арды» приносили ему радость».

Болельщики на стадионе Фото: Кадр из трансляции

А вот как на информацию отреагировал сам Ганчев: «Я никогда не пропускаю просмотр матчей команды по телевизору. Сейчас же опоздал на 10 минут, потому что у меня была работа. Пока ехал домой, мой телефон начал разрываться. Но я был за рулём – не решился взять трубку. Паркуюсь перед своим домом, захожу во двор, и моя жена приветствует меня в слезах. Она кричит: «Петко, Петко, по телевизору объявили, что ты умер!» Я не мог понять, что она мне говорит, что произошло. Она объяснила мне, что ей рассказали, что услышали перед матчем».

На игре был друг и бывший партнёр Петко по «Арде» — Стоян Илиев. «Мой друг, Стоян Илиев, сидел на стадионе. Он сказал, что не знал, плакать ему или смеяться. Стоян встал, как и все люди на стадионе, чтобы отдать мне дань уважения… Быть похороненным заживо — это большой стресс, на самом деле», — рассказал Ганчев. Также экс-игрок отметил, что ему позвонил спортивный директор клуба Ивайло Петков.

Футболисты «Арды» Фото: Кадр из трансляции

Футболисты «Левски» Фото: Кадр из трансляции

Ганчев выступал за «Арду» пять лет. По его собственным словам, он забил за клуб около 120 мячей и является его лучшим бомбардиром (официальной статистики нет). Так что Петко остаётся для команды важной фигурой. Сейчас же бывший футболист выращивает овощи и фрукты в болгарской деревне Коларово и воспитывает трёх внуков. А 17 июня Петко исполнится 79 лет. Наверняка «Арда» подготовит ему хороший подарок из-за такого конфуза. Но главное, что сам Ганчев воспринял ситуацию с юмором: «Ситуация была не из приятных, но нужно быть позитивным. Как я услышал новость, то налил себе немного виски. Буду ли я кого-то осуждать? Нет».