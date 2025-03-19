Долгожданный матч сборной России! Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже сегодня? LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Друзья, всем привет! Клубный футбол ушёл на международную паузу. Сегодня, 19 марта, нас ждёт один из самых долгожданных матчей — сборная России примет Гренаду на «ВТБ Арене» в Москве.

С главной интригой предстоящей игры всё стало ясно, когда появился список футболистов, вызванных в национальную команду. Там впервые за долгое время оказался Артём Дзюба! И не просто так: нападающему «Акрона» нужен всего один гол, чтобы обойти Александра Кержакова и стать единолично лучшим бомбардиром в истории сборной России. Кажется, Гренада — подходящий соперник для такого достижения.

За долгожданной встречей нашей сборной «Чемпионат», как и всегда, будет внимательно следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами – и ничего не пропу́стите!