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Россия — Гренада: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть, Дзюба, 19 марта 2025

Долгожданный матч сборной России! Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже сегодня? LIVE
Кирилл Закатченко
Долгожданный матч сборной России! LIVE
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Следим за игрой команды Карпина с Гренадой вместе.

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Друзья, всем привет! Клубный футбол ушёл на международную паузу. Сегодня, 19 марта, нас ждёт один из самых долгожданных матчей — сборная России примет Гренаду на «ВТБ Арене» в Москве.

С главной интригой предстоящей игры всё стало ясно, когда появился список футболистов, вызванных в национальную команду. Там впервые за долгое время оказался Артём Дзюба! И не просто так: нападающему «Акрона» нужен всего один гол, чтобы обойти Александра Кержакова и стать единолично лучшим бомбардиром в истории сборной России. Кажется, Гренада — подходящий соперник для такого достижения.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За долгожданной встречей нашей сборной «Чемпионат», как и всегда, будет внимательно следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами – и ничего не пропу́стите!

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Новости. Футбол
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