Долгожданный матч сборной России! Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже сегодня? LIVE

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Друзья, всем привет! Клубный футбол ушёл на международную паузу. Сегодня, 19 марта, нас ждёт один из самых долгожданных матчей — сборная России примет Гренаду на «ВТБ Арене» в Москве.
С главной интригой предстоящей игры всё стало ясно, когда появился список футболистов, вызванных в национальную команду. Там впервые за долгое время оказался Артём Дзюба! И не просто так: нападающему «Акрона» нужен всего один гол, чтобы обойти Александра Кержакова и стать единолично лучшим бомбардиром в истории сборной России. Кажется, Гренада — подходящий соперник для такого достижения.
За долгожданной встречей нашей сборной «Чемпионат», как и всегда, будет внимательно следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами – и ничего не пропу́стите!
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