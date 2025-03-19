Не только Дзюба идёт на рекорд. Карпин тоже близок к уникальному достижению в сборной!

В товарищеском матче сборных России и Гренады Артём Дзюба может установить рекорд по количеству голов за национальную команду и обойти Александра Кержакова. Однако на рекорд сейчас замахивается не только нападающий. Главный тренер Валерий Карпин тоже приближается к уникальному достижению. На данный момент его беспроигрышная серия в российской сборной составляет 13 матчей. Пусть даже в отсутствие официальных игр этот результат несколько обесценивается, факт остаётся фактом. Рассказываем, кто выдавал длительные беспроигрышные серии во главе нашей национальной команды.

Павел Садырин, 11 матчей

Павел Садырин Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Первым тренером сборной России был Павел Садырин, начавший работу летом 1992 года. Экс-чемпион страны с «Зенитом» и ЦСКА с ходу выдал 11-матчевую серию без поражений. Сперва наша команда победила в товарищеском матче Мексику (2:0), а потом успешно играла и в отборочном цикле ЧМ-1994. Сборная России победила Исландию дома (1:0), два раза Люксембург (2:0 и 4:0) и Венгрию (3:0), сыграла вничью с Грецией (1:1) и Исландией на выезде (1:1). Кроме того, достаточно успешно провела спарринги с США (1:0 и 0:0), Сальвадором (2:1) и Израилем (2:2). Итого: семь побед и четыре ничьих с августа 1992-го по июнь 1993-го.

Только гарантировав себе путёвку на ЧМ-1994, команда Садырина впервые уступила. Случилось это в товарищеской встречей с Францией (1:3) в Кане. В том матче, кстати, Карпин не реализовал пенальти, который мог бы вернуть нашу сборную в игру за полчаса до конца. Потом были печально известное «Письмо 14» и разочарование на самом чемпионате мира.

Фабио Капелло, 11 матчей

Фабио Капелло Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Легендарный итальянский тренер принял сборную России летом 2012-го. Стартовал с восьмиматчевой беспроигрышной серии, но на следующий год наша команда под руководством Фабио Капелло дважды подряд уступила в отборе ЧМ-2014. После этого не проигрывала ещё на протяжении 11 матчей. С сентября 2013-го по июнь 2014-го одержала семь побед и четыре раза сыграла вничью.

В ходе этой серии сборная России в отборе ЧМ-2014 дважды обыграла Люксембург (4:1 дома и 4:0 в гостях) и один раз Израиль (3:1), разошлась миром с Азербайджаном (1:1). Затем провела шесть товарищеских матчей – с Сербией (1:1), Южной Кореей (2:1), Арменией (2:0), Словакией (1:0), Норвегией (1:1) и Марокко (2:0). Продолжила серию ничья в 1-м туре чемпионата мира с Южной Кореей (1:1). А вот во 2-м туре случилось поражение от Бельгии (0:1).

В 3-м туре команда Капелло добыла лишь ничью с Алжиром и вылетела. Итальянский тренер остался в сборной России после ЧМ-2014, но так долго без поражений уже не обходился. И ушёл через год.

Олег Романцев (второй заход), 13 матчей

Олег Романцев (слева) Фото: РИА Новости

Олег Романцев дважды приходил в сборную России и оба раза выдавал длительные беспроигрышные серии. Во второй свой заход – из 13 матчей. С апреля 2000-го по ноябрь 2001-го наша команда одержала восемь побед при пяти ничьих в отборочном цикле ЧМ-2002 и товарищеских встречах.

В квалификации чемпионата мира российская сборная не проигрывала семь туров. Одолела Швейцарию (1:0), Фарерские острова (1:0) и дважды Люксембург (3:0 дома и 2:1 в гостях), взяла четыре очка у Югославии (1:0 на выезде и 1:1 на своём поле) и выдала домашнюю ничью со Словенией (1:1). Без поражений провела ещё шесть спаррингов – с США (2:0), Словакией (1:1), Молдавией (1:0), Израилем (1:0) и Грецией (3:3 в гостях и 0:0 дома).

Завершилась успешная серия в выездном отборочном матче ЧМ-2002 со Словенией – команда Романцева уступила со счётом 1:2 не без «помощи» английского судьи Грэма Полла, назначившего крайне спорный пенальти на 90-й минуте. Перед чемпионатом мира результаты ухудшились, а на самом турнире сборная России не вышла из группы. Хотя победила на старте Тунис. После этого была бита Японией и Бельгией – и Романцев оставил свой пост.

Валерий Карпин, 13 матчей

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Своё первое и до сих пор единственное поражение в сборной России Карпин-тренер потерпел в ноябре 2021-го – в решающем матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией (1:0). До этого, возглавив национальную команду, он не проигрывал на протяжении шести туров квалификации. А с момента отстранения сборной России у Карпина девять побед (включая шесть подряд до сегодняшнего дня) и четыре ничьих.

Давайте вспомним результаты этих товарищеских матчей. Наша команда обыграла Кыргызстан (2:1), Ирак (2:0), Камерун (1:0), Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Заработала ничьи с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Кенией (2:2).

До нового рекорда осталось всего пять матчей. Карпин может установить его уже в нынешнем году.

Дик Адвокат, 16 матчей

Дик Адвокат Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

13 лет назад рекорд Романцева едва не превзошёл Дик Адвокат. Нидерландский тренер остановился всего в одном матче от его повторения. Сборная России не уступала под его руководством в течение 16 матчей – восемь побед и восемь ничьих с марта 2011-го по июнь 2012-го.

По ходу этой серии команда Адвоката в отборочном цикле Евро-2012 взяла четыре очка у Армении (3:1 дома и 0:0 в гостях), победила Македонию (1:0), Словакию (1:0) и Андорру (6:0), сыграла вничью с Ирландией (0:0). Не уступила ни в одной из товарищеских встреч – с Катаром (1:1), Камеруном (0:0), Сербией (1:0), Грецией (1:1), Данией (2:0), Уругваем (1:1), Литвой (0:0) и Италией (3:0). Затем уже в финальной стадии чемпионата Европы разгромила Чехию (4:1) и разошлась миром с Польшей (1:1).

Прервалась серия в последнем матче Адвоката в сборной России. Наша команда вылетела с Евро-2012, потерпев поражение от Греции (0:1). Нидерландский тренер был уволен.

Олег Романцев (первый заход), 17 матчей

Олег Романцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рекорд Романцева держится уже 29 лет! С марта 1995-го по июнь 1996-го сборная России не проигрывала 17 матчей подряд. Более того, выдала впечатляющую 12-матчевую победную серию. Всего же выиграла 15 раз. Романцев принял сборную России после ЧМ-1994. В начале его работы случились поражения в спаррингах с Германией и Словакией. Затем всё пошло как по маслу. В отборочном цикле Евро-1996 наша команда победила Грецию (3:0 в гостях и 2:1 дома), Фарерские острова (3:0 на своём поле и 5:2 на выезде), Финляндию (6:0 в гостях и 3:1 дома) и Сан-Марино (7:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В товарищеских встречах российская сборная превзошла Югославию (2:1), Мальту (2:0). Исландию (3:0), Словению (3:1), Ирландию (2:0), Катар (5:2), ОАЭ (1:0) и Польшу (2:1). Ещё выдала ничью с Бельгией (0:0).

В тот период сборная России поднялась на самое высокое за всю свою историю третье место в рейтинге ФИФА. Поэтому на Евро-1996 наши ехали с большими амбициями, несмотря на попадание в сложную группу. Но после поражений от Италии (1:2) и Германии (0:3) и ничьей в 3-м туре с Чехией (3:3) вернулись с клеймом неудачников, а главный тренер подал в отставку.