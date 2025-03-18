«Если не забью — будете злорадствовать». Дзюба и Карпин дали огня перед матчем России

Как тренер объяснил вызов Артёма, почему в составе нет Умярова и что будет с Глушенковым?

Яркое событие состоялось за день до товарищеской встречи между сборными России и Гренады. На предматчевой пресс-конференции главный тренер Валерий Карпин появился в компании форварда Артёма Дзюбы. Ещё неделю назад это было тяжело представить! А теперь они вместе ответили на вопросы журналистов. Конечно, дуэт Карпина и Дзюбы гарантировал интересную пресс-конференцию. Ниже — самые важные цитаты.

Дзюба — о своих словах, что не хочет забивать таким сборным, как Гренада

— Вы сказали, что не хотите забивать таким сборным, как Гренада. Можно сказать, что вы переобулись?

— Что никогда не меняется, так это ваши вопросы. Сразу по футболу! Вы знаете, можно и так сказать — что переобулся. Мы сейчас шли мимо футболистов Гренады, они почти все высокого роста, а кто-то даже и выше. Нужно будет попотеть. Уже видно, что это ребята другого калибра, чем Бруней. Как любой человек, я склонен ошибиться, неправильно говорить. Может, от обиды. Но я здесь, других разговоров быть не может. Я здесь, Валерий Георгиевич пригласил. Я безумно счастлив очутиться в сборной России. Много игроков поменялось, однако требования остались те же. Есть вещи, которые я неплохо понимаю с давних времён.

О первой тренировке и роли капитана

— Какие чувства от первого выхода на тренировку? Вы действительно капитан?

— Ощущения были непривычные, забытые, но требования всегда одни. Я всегда стараюсь быть на позитиве. Тренировка — именно тот момент, где надо правильно подготовиться. Я самый возрастной, мне особенно надо следить. По капитанству, если все будет нормально, то Карпин сказал, что буду капитаном. Вызвал меня, мы всё обсудили. Это неожиданно, как и для вас.

О завершении карьеры в сборной после установления рекорда по голам

— Можно ли сказать, что завершите карьеру в сборной после установления рекорда?

— Всё возможно. Очень нелегко говорить. Большая ответственность, чтобы выйти и думать об игре, а не о том, чтобы забить. Понятно, может соперник будет позволять, но надо играть правильно. Главное — не зацикливаться на этом мяче. Если не получится забить, вы будете злорадствовать. Если буду нужен сборной, всегда готов. Закрывать двери сам себе не буду. Нужно соответствовать сборной. Не могу сказать. Сейчас все мысли о матче. Думать о чём-то другом и фантазировать даже не хочется.

О том, завершит ли карьеру, если побьёт рекорд Лоськова по голам+ассистам

— Если побьёшь рекорд Лоськова, завершишь карьеру?

— Не понимаю, вы все хотите, чтобы я завершил карьеру? Потерпите чуть-чуть, осталось немножко. У меня три очка до рекорда, но сейчас мысли о другом. Сейчас я не думаю о Лоськове.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О сравнении рекордов Дзюбы и Овечкина

– Сравнивать футбол и хоккей — это разное. Овечкин идёт в погоне в НХЛ. Если бы я шёл в погоне за рекордом Ширера (по голам в АПЛ. – Прим. «Чемпионата»), то это было другое. Но футбол нельзя принижать. Мы общаемся с Овечкиным. Будет великое событие, когда он побьёт рекорд.

О том, какой рекорд более ценный — по голам за сборную России или за всю карьеру

— Какой рекорд более ценный — в сборной России или за всю карьеру?

— Нельзя разделять такие вещи. В сборной я понимал, что это возможно, а за карьеру, думал, будет очень трудно. В какой-то момент понял, что там проще, чем в сборной. Кто бы мог подумать, что я буду рядом сидеть с Карпиным сейчас? Я всегда следил за Кержаковым, который является бомбардиром Всея Руси, рос на этом.

Кержаков — это «бил, бью и буду бить». Я всё-таки другого плана футболист, мне всегда и передачи нравилось отдавать. Я сделаю всё возможное или невозможное, чтобы побить рекорд, но не во вред команде. Можно вспомнить момент, когда Овечкин покатил шайбу на хет-трик Протасу. Вы говорите о рекордах, а моя задача – подойти к этому матчу с холодной головой.

О словах Гурцкая, что Артём и Соболев «одинаково мерзкие»

– Гурцкая говорит разные вещи про меня и Соболева. Одно дело, когда человеку 20-30 лет, а тут ему 50 с лишним. Он сидит с вертолётика и что-то рассуждает, не разбираясь в футболе.

Карпин — о том, с кем из соперников сборной России можно сравнить Гренаду

— С кем из соперников сборной России можно сравнить Гренаду?

— По рейтингу ФИФА — Бруней. Но понятно, что это команда выше уровнем, чем Бруней. Посмотрим, как будет завтра. Все футболисты 1,9 метра, а не как вратарь Брунея – 1,7 метра.

О решении вызвать Дзюбу в сборную

– Сам Артём говорил, что при мне в сборную не попадёт? Прошло 10 лет, люди меняются, мне так захотелось. Артём это заслужил.

О разговоре с Глушенковым

— Был ли разговор с Глушенковым?

— Мы поговорили, я удовлетворён его ответом. Он хочет приезжать в сборную России.

О том, почему Умяров не вызван в сборную России

— Какова причина невызова Умярова в сборную России?

— Мы хотели посмотреть других футболистов. Был Кисляк и он. Подходит ли Умяров по уровню сборной России? На это надо смотреть в сборной.

О рекордах Дзюбы и Овечкина

– Конечно, следим за Овечкиным. Никто не задумывался, что кто-то может побить рекорд Гретцки, а сейчас Овечкин – в восьми шайбах. Вся Россия будет счастлива, когда он побьёт рекорд. То же самое касается и рекорда Дзюбы. Надеюсь, Артём забьёт завтра на первой минуте.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О словах Гурцкая, что Карпина «нагнули»

— Гурцкая сказал, что «Валеру нагнули», когда он вызвал Дзюбу в сборную. Как прокомментируете?

— А кто именно нагнул? Расскажите ваши догадки. Кто же мог нагнуть из РФС? Я уже вам всё рассказал. Почему вам трудно поверить, что это могло произойти, как я вам сказал?

Об информации, что Карпин собирается на постоянное место жительства в Эстонию

– Живу в Москве. Если не приму какой-нибудь «Ростов», то буду тут.

О том, является ли «сигма-боем»

– Я сам вчера был сигма-боем. Кто из нас с Дзюбой больше сигма-бой? Он на 20 лет младше меня. Я уже… Как называется? Кроф, коуф… Скуф, во! Я уже скуф. Сигма – естественно, Артём.

О словах Александра Мостового про желание вернуться в сборную России

— Александр Мостовой захотел вернуться в сборную, чтобы побить рекорд. Рассматривали ли это?

— Вы хотите, чтобы в сборную вызвал всех, кто не в себе? Зачем вызывать ещё одного скуфа? У нас много футболистов около 55 лет, которых можно вызвать.