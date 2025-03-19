Дзюбу называют «покорителем Сан-Марино». А как Кержаков добывал свой рекорд?

Артём Дзюба побьёт рекорд Александра Кержакова по голам за сборную. В этом почти нет сомнений. Все уже готовятся к тому, что он выйдет на Гренаду с капитанской повязкой, затолкает один мяч и окончательно утвердится в статусе главного бомбардира страны. Потом останется обойти Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» – и можно со спокойным сердцем заканчивать.

Вообще, ещё в 2021 году мало кто думал, что достижение Кержакова продержится настолько долго. Вы же помните, что было тогда? В последней игре группового этапа Евро-2020 Артём реализовал пенальти, Россия проиграла Дании, а сборная извинялась. Но именно в том матче Дзюба забил 30-й мяч за национальную команду и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной.

Казалось, требовалась ещё пара матчей. И рекорд точно будет побит. Однако Артёму, как бы странно это ни звучало, помешал РФС. Федерация решила расстаться со Станиславом Черчесовым и назначила главным тренером Валерия Карпина. А история их отношений многим хорошо известна. Да, топор войны вроде был закопан — они встретились, пообщались, и один раз Дзюба даже попал в расширенный список. Но всё никак не складывалось. То травмы, то другие причины. И главная — он просто стал реже играть в «Зените». А после бана нашей сборной казалось, что шансов ещё хотя бы на одну игру в форме сборной уже не будет. Ведь Карпин перестал вызывать футболистов старше 30 лет.

Но сейчас — камбэчная. Дзюба провёл несколько крутых матчей после возобновления сезона. Получил вызов от Карпина, приехал и готовится к рекорду. Тем более на матч с Гренадой он выйдет в качестве капитана. Впрочем, от сравнений с Кержаковым всё равно никуда не деться.

Так, а кому забивал Кержаков и каким был его путь в сборной?

Александр играл за сборную с 2002 по 2016 год. Целая жизнь, которая уместилась в 90 матчей. Дебютировал за Россию он ещё во времена Олега Романцева, который перед ЧМ-2002 неожиданно решил проверить молодых да ранних и вызвал Кержакова сначала на мартовские, а потом и на майские матчи. И после включил Кержакова в итоговый список на финальную часть турнира в Южной Корее и Японии.

Всё начиналось непросто. Как, собственно, и в «Зените». Первый гол — только в пятом матче, когда чемпионат мира завершился (там нападающий получил всего семь минут). Огорчил Швецию в товарищеской встрече. Вообще, если брать статистику, то в неофициальных матчах Кержаков забил за сборную восемь раз. То есть 26,7% от общего количества мячей.

Александр Кержаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В отборе Евро-2004 Кержаков играл чаще и забил два гола. Попал в заявку на финальную часть, однако основным нападающим там не стал, проведя только одну встречу с португальцами.

Вообще, всё время нахождения Александра в сборной — это американские гонки. Он пережил вместе с командой неудачный отбор на ЧМ-2006, потом стал лучшим бомбардиром в отборе на Евро-2008, однако Хиддинк не включил его в итоговую заявку. Якобы из-за плохой формы. Так Александр потерял возможность сыграть на главном для России чемпионате Европы в XXI веке.

В отборе к ЧМ-2010 — новая неудача. Многие забыли, но Кержакова удалили в ответной встрече со Словенией. Потом — тот самый Евро-2012, где с нападающим связали целый глагол на английском (kerzhakoved — промахнуться), дальше – статус лучшего бомбардира сборной в отборе на ЧМ-2014. Однако не лучшее выступление в финальной части. После этого постепенно приближался финиш карьеры в национальной команде, который совпал с оформлением статуса лучшего бомбардира в истории России.

Абсолютные цифры:

30 голов Кержаков забил в 90 матчах: первый гол — в 2002-м, а последний — в 2015-м. У него один хет-трик и пять дублей.

22 гола Кержаков забил в официальных матчах, восемь — в товарищеских. А наибольшее количество мячей влетело в сетку ворот соперников при Фабио Капелло (11).

Победные мячи Александр забивал Ирландии, Лихтенштейну, Люксембургу, Эстонии, Андорре, Финляндии, Македонии, Италии, Израилю, Португалии, Словакии, Азербайджану, Венгрии. Итого 13 сборных.

На крупных турнирах всего один гол — на ЧМ-2014.

Сборные, которым Александр Кержаков забил больше всего Фото: «Чемпионат»

А что с аналогичной статистикой у Дзюбы?

Артём впервые оказался в сборной в 2011 году. Мог поехать на Евро-2012, но Адвокат предпочёл проверенных игроков — Кокорина, Павлюченко, Погребняка и Кержакова. Итог мы знаем. Возможно, выбор был ошибочным.

В отборе на ЧМ-2014 ситуация особо не изменилась. Капелло всё ещё не верил в Дзюбу. Мало кто удивился тому, что он не попал в заявку на турнир в Бразилию. Вышло тоже, прямо скажем, не вау. Но вряд ли с Артёмом в составе стало бы принципиально лучше.

А вот с отбора на Евро-2016 Дзюба стал куда активнее привлекаться к матчам сборной. Забил первый гол 8 сентября 2014-го Лихтенштейну и в итоге уже со Слуцким поехал на матчи финальной части. При нём Артём окончательно стал игроком основного состава, хоть турнир во Франции команда и провалила.

А потом сборную возглавил Черчесов. Удивительно, но Станислав Саламович игнорировал Артёма почти два года. Да, именно при этом тренере — до Карпина — возник самый большой перерыв в выступлениях Дзюбы за сборную. Нападающий сыграл 9 октября 2016 года против Коста-Рики, а следующий матч провёл только 30 мая 2018-го — против Австрии. Однако именно при Черчесове Дзюба действительно приблизился к статусу национального героя. Об этом говорит даже статистика: при этом тренере Артём забил 21 из 30 своих мячей.

Абсолютные цифры:

30 мячей Дзюба забил в 55 матчах: первый гол — в 2014-м, а последний — в 2021-м. У него два покера и четыре дубля.

27 голов Дзюба забил в официальных матчах, три — в товарищеских.

Победные голы Дзюба забивал Швеции, Лихтенштейну, Молдавии, Турции, Шотландии и Словении. Итого — шесть сборных.

На крупных турнирах у Артёма четыре гола: три — на ЧМ-2018 и один — на Евро-2020. Правда, два мяча были забиты с пенальти.