«Я был близок к смерти». Первое интервью с нападающим «Вест Хэма» после аварии

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио впервые рассказал, как попал в ДТП. Впереди монолог футболиста, но сначала короткая предыстория.

7 декабря 2024 года. Британское метеорологическое бюро выпустило предупреждения о шторме. Вечером в тот же день появилась новость: нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в аварию. Клуб сразу выпустил заявление, где подтвердил факт ДТП и пожелал форварду скорейшего выздоровления. Были опасения, что Антонио будет вынужден закончить карьеру футболиста — фотография разбитой машины выглядела пугающе.

Разбитая машина Фото: Из личного архива

Спустя два дня состоялся матч «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Игра была фактически посвящена Антонио. Перед встречей футболисты «Вест Хэма» вышли на разминку в футболках с фамилией и номером одноклубника. И на табло стадиона, и на баннерах болельщиков были слова поддержки, адресованные Антонио.

«Вест Хэм» на тот момент нечасто побеждал, но в этот раз выиграл — 2:1. Счёт открыл Соучек, который, празднуя гол, показал девять пальцев (отсылка к номеру Антонио). Победный гол остался за Боуэном, который поднял перед собой футболку с именем травмированного форварда.

Томаш Соучек поддержал Майкла Антонио Фото: Danehouse/Getty Images

Джаррод Боуэн поддержал Майкла Антонио Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Последний матч «Вест Хэма» на сегодняшний день случился 10 марта. Перед игрой на поле вышел Антонио. Конечно, не в игровой форме, а в повседневной одежде, что тоже неплохо. Майкл передвигался без костылей, приветствовал болельщиков, и те встретили его аплодисментами. А теперь появилось первое интервью с Антонио после аварии. Нападающий пообщался с BBC, и вот что он рассказал.

— Изначально я не планировал ехать на Ferrari, но мне было лень перекладывать вещи в другую машину. Хотя у меня были сомнения — задний бампер вихлял, и я не чувствовал себя в безопасности. Это продолжалось уже три недели, и я подумывал вернуть машину.

Когда на место аварии приехали полицейские, я был между двух сидений, хотя изначально находился на месте водителя. Мне сказали, что это выглядело так, будто я пытался вылезти из окна, но, поскольку моя нога была сильно сломана, боль, вероятно, не позволила выбраться. Я не помнил ничего. И это поразительно, потому что всё это время мне говорили, что я был в сознании и разговаривал с людьми, которые меня нашли, а затем и с полицией. Моя нога была полностью раздроблена. Они вытащили меня и наложили шину.

Майкл Антонио после аварии Фото: Скриншоты

Всем казалось, что прилетит воздушная скорая помощь, но вертолет не смог оторваться от земли из-за шторма, поэтому меня отвезли в больницу. Я раздробил бедренную кость в четырёх местах, но мне сделали лишь одну лапароскопию (метод хирургии, в котором операцию проводят через маленькие отверстия в коже, а не большие разрезы. — Прим. «Чемпионата»). Мне в бедро вставили пластину с четырьмя болтами.

Первый хирург сказал вообще не нагружать ногу три месяца. Они как раз сейчас закончились. Второй специалист говорил, что мне нужно разрабатывать ногу, постепенно увеличивая нагрузку с 10% до 100% в течение трёх недель, но мне пришлось ходить на костылях ещё две недели. Говорят, пройдёт от 6 до 12 месяцев, прежде чем моя нога начнёт нормально заживать. Продолжу ли я карьеру? Да, 100%. Я снова буду играть, но был момент, когда я в этом усомнился. Физиотерапевты спросили, есть ли у меня страховка от травм, которые приводят к завершению карьеры. В ту ночь я не сомкнул глаз.

Майкл Антонио на костылях Фото: Из личного архива

Сейчас я сосредоточен на восстановлении, занимаюсь шесть дней в неделю. Это самая серьёзная травма в моей карьере, но я знаю, что буду снова играть. Знаю, что, как только выйду на поле, верну голевое чутьё. Я был одним из самых быстрых в команде. По моему телу не скажешь, что мне 34 года. Я могу оставаться в игре и создавать остроту. Люди сомневались во мне, но я всегда верю в свою силу духа. Всё это просто очередная неудача, и она меня не остановит.

Не буду врать, смена тренера в «Вест Хэме» стала ужасной новостью для меня. Пришёл новый человек, а я не могу ему показать, на что способен. И это учитывая, что мой контракт истекает в конце сезона. Мне было трудно, и пришлось сконцентрироваться на себе, на восстановлении. Нужно было осознать, что нельзя торопиться и раньше времени показывать себя — такое только ухудшит ситуацию и, наоборот, станет причиной, почему я не получу контракт.

Фанатская поддержка для Майкла Антонио Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Здорово чувствовать любовь и поддержку. Когда я начал заниматься футболом, это было моим хобби — я не болел ни за один клуб. Теперь я определённо фанат «Вест Хэма». То, что клуб сделал для меня, та поддержка, которую мне оказали на поле и за его пределами, все больницы и специалисты — это было невероятно. Я благодарю клуб, болельщиков, службы экстренной помощи и людей вокруг меня. Мне нравится, что люди постоянно подходят ко мне и спрашивают о моём самочувствии. Я готов повторить хоть 1000 раз: моя цель — вернуться и забивать голы.

Самое сложное — что я чуть не покинул своих шестерых детей. Это сделало меня счастливым, позитивным по отношению к жизни, ведь у меня появился ещё один шанс. Мы держали детей подальше от этого [информации об аварии], но мой старший сын увидел, и он должен был справляться. Ему 13 лет, и, очевидно, люди показывали фотографии машины. Так что он приехал в больницу и увидел меня. Но младшие никогда не знали, насколько плоха ситуация. Мы уберегали их от интернета.

Фанатская поддержка для Майкла Антонио Фото: Zac Goodwin/Getty Images

Я всегда был поклонником и спортивных машин, и старой классики, но не буду вам врать — спортивные машины не дружили со мной. Сейчас у меня есть минивэн Mercedes, а мой водитель — брат. Пока в любом случае держусь подальше от спортивных машин. Хотя за руль после аварии я уже садился — преодолел свой страх на прошлой неделе. Я не помню травму, поэтому не нервничаю. Единственная проблема — беспокоюсь, вдруг за рулём случится что-то незначительное, и все подумают: «Ах, Майкл снова попал в аварию». Не хочу, чтобы такой негатив проник в мой разум.

По поводу домыслов о наркотиках и алкоголе. Я возвращался с тренировки и в любом случае никогда в жизни не принимал наркотики. Я говорил, что люблю выпить, но в этой ситуации не было никаких наркотиков, не было никакой выпивки. Это было исключено, и это может подтвердить полиция. Три недели назад я отправился посмотреть на то, что осталось от моей машины, на свалке. У меня возникло странное чувство в животе. Я просто понял, насколько был близок к смерти. Я видел фотографии, но вживую всё было в 10 раз хуже. Машина была просто разбита вдребезги.