Рекорд Дзюбы — мощный только для России. Топ-бомбардиры сборных забили намного больше

Для нас Артём — легенда. Но даже в Европе 35 лучших снайперов национальных команд впереди российского — там и Мхитарян есть.

Артём Дзюба забил Гренаде свой 31-й гол за сборную России и установил новый бомбардирский рекорд в истории национальной команды. Крупнейшее достижение для нашего футбола, которое наверняка продержится долгие годы. А насколько рекорд Артёма крут в мировых масштабах? Оказывается, наши главные голеадоры – Дзюба и Александр Кержаков – всего лишь замыкают третью сотню самых результативных футболистов на уровне сборных. Рассказываем о топ-10 в мире и о лучших бомбардирах европейских сборных, забивших больше голов.

В топ-10 самых результативных игроков национальных команд входят четыре представителя Европы. Есть и бомбардиры из стран, чьи сборные вы, вероятно, никогда не видели на футбольном поле.

Криштиану Роналду, 135 голов за Португалию

Криштиану Роналду Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Роналду доказывал, что он великий бомбардир, и на уровне сборных. Криштиану лидирует с достаточно большим отрывом, наколотив 135 мячей в 217 матчах. Среди португальских голеадоров почти в три раза опережает Паулету (47) и ещё больше легендарного Эйсебио (41). Помимо того, Роналду – лучший снайпер чемпионатов Европы с 14 голами в 30 встречах. Возможно, Криштиану преодолеет рубеж в 150 мячей за национальную команду, ведь он и в 40 лет готов играть и забивать за неё. Кстати, новый матч уже завтра – с Данией.

Лионель Месси, 112 голов за Аргентину

Лионель Месси Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё один гений футбола и великий бомбардир. Месси стал автором 112 голов в 191 матче за сборную, не будучи классическим центрфорвардом. Лионель ровно в два раза опережает блестящего в прошлом аргентинского голеадора Габриэля Батистуту (56) и почти в три раза – Серхио Агуэро (41). У Месси солидная статистика результативности и на чемпионатах мира. Впрочем, львиную долю из своих 13 мячей в 26 встречах он забил на последнем «золотом» ЧМ-2022.

Али Даеи, 108 голов за Иран

Али Даеи Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Даеи – звезда иранского футбола и нападающий, который оставил свой след в немецкой Бундеслиге. Поиграл за «Баварию», «Герту» и «Арминию». Али был лучшим бомбардиром сборных за всю историю (забив 108 мячей в 148 матчах) с 2004 по 2017 год, пока его рекорд не превзошёл Роналду. Из иранских форвардов наиболее близок к нему экс-нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун (56). Правда, на ЧМ-1998 и ЧМ-2006 Даеи ни разу не отличился в пяти играх.

Сунил Чхетри, 95 голов за Индию

Сунил Чхетри Фото: Kunal Patil/Getty Images

Малоизвестный нападающий, тем не менее заслуживающий уважения за своё достижение – 95 голов в 151 матче за сборную Индии. Самое поразительное, что 40-летний Чхетри до сих пор продолжает карьеру в клубе «Бенгалуру» и национальной команде. В индийской Суперлиге поражает ворота в каждой второй игре этого сезона и идёт на втором месте в списке снайперов. Из соотечественников Сунила никто и близко не подобрался к нему по голам за сборную.

Мухтар Дахари, 89 голов за Малайзию

Мухтар Дахари Фото: Wikimedia Commons

Ещё один супербомбардир, чьё имя не слишком известно за пределами Азии. Всю карьеру с 1972 по 1987 год Дахари провёл в малазийском клубе «Селангор». За сборную забил 89 мячей, сыграв 142 матча. Мухтар славился высокой скоростью, а однажды оформил дубль в ворота лондонского «Арсенала» в товарищеской встрече. Писали, что тогда на форварда обратили внимание клубы Европы, но он не захотел покидать Малайзию. В 1991-м в возрасте всего 37 лет Дахари ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Ромелу Лукаку, 85 голов за Бельгию

Ромелу Лукаку Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Бельгийский гигант рвётся в квартет лучших бомбардиров в истории сборных. Сколько бы ни критиковали Лукаку за удивительные промахи, свои 85 голов в 120 матчах за национальную команду он забил. Практически в три раза больше, чем идущий следом в списке Эден Азар (33). На чемпионатах мира и Европы Ромелу положил 11 мячей в 26 играх. Помним мы и дубль в ворота России. Возраст ещё позволяет надеяться 31-летнему Лукаку на то, что он разменяет сотню.

Али Мабхут, 85 голов за ОАЭ

Али Мабхут Фото: Francois Nel/Getty Images

В топ-7 величайших голеадоров национальных команд залетел и нападающий из ОАЭ Мабхут. Свои 85 мячей он наколотил за 113 матчей. В частности, был очень результативен на двух Кубках Азии, в которых поучаствовал в 2015 и 2019 годах. И это, по всей видимости, не предел для Али. 34-летний Мабхут продолжает выступать за сборную и местный «Аль-Наср». В нынешнем сезоне забивает в среднем раз в две игры в чемпионате Эмиратов и отстаёт всего на один гол от Азмуна.

Роберт Левандовски, 84 гола за Польшу

Роберт Левандовски Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Самый результативный поляк тоже рвётся к сотне голов за карьеру в сборной. У Левандовского 84 мяча, которые он забил в 156 матчах. Роберту уже 36 лет, но он всё ещё не закончил отношения с национальной командой. Хотя давным-давно обошёл польских легенд – Влодзимежа Любаньского (48) и Гжегожа Лято (45). Роберт отличался на чемпионатах мира и Европы – восемь раз в 20 играх. А сейчас возглавляет список лучших бомбардиров испанской Примеры. Может, как и Лукаку, ещё дойдёт до сотни голов за сборную?

Ференц Пушкаш, 84 гола за Венгрию

Ференц Пушкаш Фото: PA Images/Getty Images

Пушкаш – один из самых ярких бомбардиров прошлого, выступавший в 1940-х и 1950-х за сборную Венгрии. Он прославился ещё и тем, что поиграл за национальные команды двух стран. Под занавес карьеры Ференц провёл четыре матча за Испанию без результативных действий. А в составе венгров забил 84 гола в 85 играх – феноменальная статистика! На чемпионате мира 1954 года Пушкаш отличился четыре раза, оформив дубль в ворота Южной Кореи и поразив ворота Германии на групповом этапе и в финале.

Неймар, 79 голов за Бразилию

Неймар Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Неймар при всей неоднозначности своей фигуры останется в истории как игрок, который забрал у Пеле рекорд по количеству голов за сборную Бразилии. На данный момент у форварда 79 мячей в 128 встречах. Хотя Неймар уже не тот, что прежде, он после возвращения в «Сантос» планирует вернуться и в национальную команду. Пока помешала очередная травма, но отношения 33-летнего форварда со сборной не закончены. Возможно, Неймар выступит летом 2026-го на четвёртом для себя чемпионате мира. В трёх предыдущих забил восемь голов в 13 играх.

Лучшие бомбардиры европейских сборных, забившие больше Дзюбы:

1. Криштиану Роналду, Португалия – 135 голов (217 матчей)

2. Ромелу Лукаку, Бельгия – 85 (120)

3-4. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84 (85)

3-4. Роберт Левандовски, Польша – 84 (156)

5. Мирослав Клозе, Германия – 71 (137)

6. Гарри Кейн, Англия – 69 (103)

7. Робби Кин, Ирландия – 68 (146)

8. Эдин Джеко, Босния и Герцеговина – 67 (139)

9. Златан Ибрагимович, Швеция – 62 (122)

10-11. Давид Вилья, Испания – 59 (98)

10-11. Александр Митрович, Сербия – 59 (98)

12. Оливье Жиру, Франция – 57 (137)

13. Ян Коллер, Чехия – 55 (91)

14. Поуль Нильсен, Дания – 52 (38)

15. Хакан Шукюр, Турция – 51 (112)

16. Робин ван Перси, Нидерланды – 50 (102)

17-18. Димитар Бербатов, Болгария – 48 (79)

17-18. Андрей Шевченко, Украина – 48 (111)

19. Давор Шукер, Хорватия – 45 (69)

20. Тони Польстер, Австрия – 44 (95)

21-23. Александр Фрай, Швейцария – 42 (84)

21-23. Теэму Пукки, Финляндия – 42 (127)

21-23. Микаэль Мифсуд, Мальта – 42 (143)

24. Гарет Бэйл, Уэльс – 40 (111)

25-27. Эрлинг Холанд, Норвегия – 38 (39)

25-27. Горан Пандев, Северная Македония – 38 (122)

25-27. Андрес Опер, Эстония – 38 (134)

28-30. Стеван Йоветич, Черногория – 36 (83)

28-30. Златко Захович, Словения – 36 (84)

28-30. Дэвид Хили, Северная Ирландия – 36 (95)

31-33. Луиджи Рива, Италия – 35 (42)

31-33. Эран Захави, Израиль – 35 (74)

31-33. Адриан Муту, Румыния – 35 (77)

34-35. Михалис Константину, Кипр – 32 (78)

34-35. Генрих Мхитарян, Армения – 32 (95).