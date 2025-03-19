Скучно без Лиги чемпионов и РПЛ точно не будет!

Игры России, повторение финалов ЧМ и Аргентина — Бразилия. Что смотрим в паузу на сборные?

Клубный футбол ушёл на паузу. Но мы – нет! Впереди не только игры сборной России. Ещё будут важные встречи сборных в Лиге наций и старт отбора к ЧМ-2026. Крутых вывесок хватает! По традиции предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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