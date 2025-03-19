Игры России, повторение финалов ЧМ и Аргентина — Бразилия. Что смотрим в паузу на сборные?

Клубный футбол ушёл на паузу. Но мы – нет! Впереди не только игры сборной России. Ещё будут важные встречи сборных в Лиге наций и старт отбора к ЧМ-2026. Крутых вывесок хватает! По традиции предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Аргентина — Бразилия: среда, 26 марта, 3:00 мск
Интрига: главный матч Южной Америки
Каждая встреча между Аргентиной и Бразилией — страсть, эмоции, нервы и красота. Две главных команды Южной Америки рвутся на чемпионат мира 2026 года. Аргентина уже на 99% там, а вот бразильцам ещё не всё гарантировано. В первой очной встрече команд в квалификации аргентинцы одержали минимальную победу в гостях. А теперь нужно повторить успех дома, но без травмированного Лионеля Месси. Победа гарантирует Аргентине выход на ЧМ-2026. Да и бразильцам успех серьёзно упростит дорогу до турнира.
Италия — Германия: четверг, 20 марта, 22:45 мск/воскресенье, 23 марта, 22:45 мск
Интрига: Италия впервые за 13 лет обыграет Германию?
Встреча двух четырёхкратных чемпионов мира. Разве такое может разочаровать? Нас ждут два топ-матча! Обе команды ещё ни разу не забирали трофей Лиги наций. Почему бы не пополнить коллекцию трофеев. Германия на данную секунду выглядит чуть более цельной и сильной командой. Да и ответную встречу команда Юлиана Нагельсмана проведёт дома. Но списывать весёлую Италию с Лучано Спаллетти не стоит. А ещё интересно, чьи форварды окажутся сильнее – всё-таки там у обеих команд играют не мировые звёзды (Ретеги и Ундав). Вы за кого болеть будете? Пишите в комментарии!
Нидерланды — Испания: четверг, 20 марта, 22:45 мск/воскресенье, 23 марта, 22:45 мск
Интрига: Испания превратится в европейского гегемона?
С 2008 по 2012 год сборная Испании царила во всём мире. Два трофея чемпионов Европы + золото на чемпионате мира = легендарная команда. Один из тех титулов, кстати, драматично вырвали как раз у сборной Голландии (в 2010-м она ещё называлась так). Сейчас испанцы – действующие победители Евро и Лиги наций. Конечно, команда Луиса де ла Фуэнте думает о повторении успеха. Хотя в четвертьфинале Лиги наций Испании достались непростые Нидерланды. На Евро мы уже убедились, что это классная, быстрая команда. Но и испанцы не проигрывают в Лиге наций с сентября 2022-го. Прервётся ли серия?
Уругвай — Аргентина: суббота, 22 марта, 2:30 мск
Интрига: Аргентина без Месси разберётся с Уругваем?
Встреча двух лидеров южноамериканского отбора к ЧМ-2026. Аргентина занимает первое место с 25 очками, у уругвайцев — 20 очков. Мало сомнений, что обе команды попадут на турнир, который состоится в США, Мексике и Канаде. Но у аргентинцев есть двойная мотивация: в первом матче Уругвай обыграл их в гостях со счётом 2:0. А теперь действующим чемпионам мира нужен реванш на чужом поле без Лионеля Месси. Осилят?
Хорватия — Франция: четверг, 20 марта, 22:45 мск/воскресенье, 23 марта, 22:45 мск
Интрига: повторение финала ЧМ-2018
Сборные Франции и Хорватии уже четыре раза встречались в Лиге наций после финала чемпионата мира 2018 года. Однако тот матч в Москве вошёл в историю команд. Для Франции – с положительной стороны, для хорватов – вы помните. Теперь Златко Далич может взять мини-реванш – выкинуть французов из плей-офф Лиги наций и выйти в полуфинал. Хотя в балканской сборной начался постепенный процесс смены поколений, из-за чего результаты немного просели. Однако Франции точно не стоит недооценивать предстоящего соперника. Тем более что в последней очной встрече Хорватия одержала победу в гостях (1:0).
Бразилия — Колумбия: пятница, 21 марта, 3:45 мск
Интрига: какая из команд приблизится к ЧМ-2026?
Бразилия проводит слабый отбор к чемпионату мира 2026 года. Команда Доривала Жуниора потерпела уже четыре поражения и занимает всего пятое место в квалификационной группе. Да, место на ЧМ-2026 оно даёт, но к игре бразильцев есть много вопросов. Атакующая по своему составу команда… Слабо атакует. Колумбия при этом идёт четвёртой и также бьётся за выход на первенство планеты. В первой очной встрече они разобрались дома с бразильцами (2:1). А на Копе летом была ничья – 1:1. Теперь – очередь побеждать бразильцев?
Россия — Гренада: среда, 19 марта, 20:00 мск
Интрига: Дзюба станет рекордсменом сборной России по забитым мячам?
Не самая яркая вывеска для сборной России превратилась в ожидаемое шоу. И всё благодаря Артёму Дзюбе. Валерий Карпин вызвал форварда на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. И Артёму открылся великолепный шанс стать абсолютным рекордсменом сборной России по голам. Сейчас на его счету 30 мячей (столько же у Александра Кержакова). Всего один гол сделает Дзюбу безоговорочным номером один. Вчера Карпин и Дзюба дали огня на пресс-конференции, а сегодня мы ждём его от всей команды. Может, свой рекорд побьёт не только Дзюба, но и вся команда? По количеству голов в одной встрече, например.
Россия — Замбия: вторник, 25 марта, 14:00 мск
Интрига: Россия продлит победную серию?
Второй матч в 2025 году команда Валерия Карпина проведёт с Замбией. Соперник классом выше, чем Гренада. Африканцы занимают 87-е место в рейтинге ФИФА. Так что для России ожидается неплохой уровень сопротивления. Тем интереснее протестировать какие-то связки тренеру Валерию Карпину. Но и порадовать победой болельщиков. Тем более, Россия не проигрывает на протяжении девяти матчей (с учётом Гренады серия может продлится до 10).
Дания — Португалия: четверг, 20 марта, 22:45 мск/воскресенье, 23 марта, 22:45 мск
Интрига: Португалия станет ближе ко второй победе в Лиге наций?
В Лиге наций УЕФА стартует плей-офф. В четвертьфинале зарубятся Дания и Португалия. Первая встреча состоится в Копенгагене, ответная — в Лиссабоне. Португальцы и без этого остаются фаворитами пары. Ранее сборная уже выигрывала Лигу наций в 2019 году. Теперь есть неплохая возможность стать ближе к новому трофею. А Роналду – забить очередные мячи в погоне за отметкой в тысячу голов. Сейчас их 928.
Иран — Узбекистан: вторник, 25 марта, 19:00 мск
Интрига: Узбекистан станет ближе к первому в истории ЧМ?
Сборная Узбекистана рвётся на первый в истории чемпионат мира! До конца квалификаций осталось четыре тура, и один из важнейших матчей команда провёдет в гостях с Ираном. В первом круге Узбекистан сдержал одну из сильнейших команд Азии дома (0:0). Теперь жизненно необходим хороший результат в Тегеране. Отрыв от идущего третьим ОАЭ составляет три очка. А перед поездкой в Иран Узбекистан примет дома Кыргызстан. Есть возможность сделать ситуацию чуть проще для себя.
Украина — Бельгия: четверг, 20 марта, 22:45 мск/воскресенье, 23 марта, 22:45 мск
Интрига: как начнётся новая эпоха в сборной Бельгии?
Сборная Бельгии после увольнения Доменико Тедеско входит в новый этап. Команду возглавил Руди Гарсия, а в состав вернулся Тибо Куртуа. Бельгия провалила групповой этап дивизиона А в Лиге наций, заняв четвёртое место в группе. Теперь им предстоят стыковые матчи с Украиной за право остаться в элите. Иначе бельгийцы отправятся в дивизион В. Конечно, план Гарсии – начать этап в сборной с уверенных побед. Да и Куртуа вернулся очень вовремя. Хотя ещё летом 2024-го на Евро Бельгия и Украина сыграли вничью (0:0).