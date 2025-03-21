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Чемпионат мира ФИФА, 64 сборные: ставка на шоу, большой доход, Джанни Инфантино, Дональд Трамп, Супербоул, суд

Это уже помешательство. Количество сборных на ЧМ по футболу снова хотят увеличить
Анатолий Романов
Джанни Инфантино
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ФИФА продолжает гнаться за УЕФА по уровню доходов. Футбола так станет ещё меньше.

В начале марта 2025 года состоялось очередное заседание Совета ФИФА – главного органа организации, который определяет её концепцию и динамику развития мирового футбола. Среди привычных рутинных обсуждений выделяется «спонтанное» предложение представителя Уругвая Игнасио Алонсо расширить финальную стадию ЧМ-2030… до 64 команд! Глава ФИФА Джанни Инфантино сделал вид, что удивился, и пообещал «тщательно проанализировать такую инициативу».

Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно. ФИФА, как и любой другой влиятельный мировой орган, сначала делает вброс, чтобы оценить реакцию общественности, и если она не крайне негативная, то претворяет идею в жизнь. Цель, как всегда, подчиняется главному мотивирующему фактору – получить максимальную выгоду и стать вровень с УЕФА, который получает огромную выручку от Лиги чемпионов. Ежегодно УЕФА получает только от еврокубков примерно € 5 млрд.

Попытка догнать по доходам лучшие североамериканские лиги

Футбол занимает безусловное первое место по популярности мире – этим видом спорта увлекается 3,5 млрд человек – значительно опережая крикет (2,5 млрд), хоккей (2 млрд) и теннис (1 млрд). Финальная часть ЧМ-2022 привлекла внимание даже нейтральных по отношению к футболу людей – за турниром наблюдало порядка 5 млрд болельщиков, а решающая игра турнира Франция – Аргентина (3:3, 2:4 пен.) установила рекорд – на планете её посмотрело 1,42 млрд зрителей. Средняя мировая аудитория прямых трансляций чемпионата мира в Катаре также составила внушительные 175 млн зрителей.

Выступление Шакиры в перерыве финала Копа Америка — 2024

Выступление Шакиры в перерыве финала Копа Америка — 2024

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Показатели действительно феноменальные, однако, несмотря на топовый охват, по доходам спорт №1 и чемпионат мира всё ещё не дотягивают до сверхбогатых американских лиг. Согласно последним финансовым отчётам, Национальная футбольная лига (НФЛ) заработала $ 20,2 млрд, а Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига бейсбола (МЛБ) $ 12,1 млрд и $ 11,34 млрд соответственно.

Среди топовых мировых футбольных турниров ближе всего к этим показателям подобралась английская Премьер-лига (АПЛ). Последний ежегодный отчёт консалтинговой компании Deloitte о финансах в футболе определил выручку клубов АПЛ в сезоне-2022/2023 в $ 7,74 млрд (рост на 11%). Катарский ЧМ принёс ФИФА рекордные $ 7,5 млрд – на $ 1 млрд больше, чем ЧМ-2018 в России. Однако в этом случае следует понимать, что доход от чемпионата мира считается за четырёхлетний цикл. Выручка УЕФА от Лиги чемпионов — 2022/2023 составила $ 3,3 млрд.

А ведь пока ЧМ даже с 48 сборными не сыграли:
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Футбольные чиновники ставят цель догнать конкурентов, используя для этого любые способы, главный из которых – максимальное насыщение международного календаря дополнительными турнирами, а с недавних пор и увеличение количества команд. Летом 2025 года в новом формате в течение месяца в США пройдёт клубный чемпионат мира ФИФА, а в 2026-м в Штатах, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира среди сборных. И снова с рекордным количеством участников – 48.

«Чемпионат мира в 2026 году – это будет вау! Три страны, 48 команд-участниц. Это как 104 Супербоула за один месяц», – Инфантино вовсе не случайно сравнил главный футбольный турнир со сверхпопулярным и прибыльным финалом НФЛ, главной частью которого является шоу в перерыве матча. Недавно ФИФА объявила о сотрудничестве с популярной британской рок-группой Coldplay, которая выступит в перерыве финала ЧМ-2026 в Нью-Джерси. Такой формат уже был опробован на Копа Америка — 2024, когда во время финала зажигала Шакира.

Инфантино мечтает превратить каждый матч ЧМ в Супербоул

На последнем мартовском заседании Инфантино поделился прогнозом доходов ФИФА на четырёхлетний период с 2023 по 2026 год – организация планирует заработать $ 13 млрд, что на 72% больше, чем в предыдущем четырёхлетнем цикле. Более половины выручки принесут сделки со спонсорами, а также с вещательными корпорациями. Основной доход ожидается, разумеется, от ЧМ-2026 (порядка $ 9 млрд). Также ФИФА очень радует прогресс женского футбола, что подтверждает финансовый успех ЧМ-2023, позволивший аккумулировать доход в $ 1,17 млрд. Это на $ 400 млн больше, чем выручка от ЧМ-2019.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино с трофеем клубного чемпионата мира ФИФА

Дональд Трамп и Джанни Инфантино с трофеем клубного чемпионата мира ФИФА

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Кроме того, Инфантино всё же удалось раскрутить маховик клубного ЧМ, проведение которого долгое время оставалось под вопросом из-за низкой заинтересованности спонсоров. Стриминговый сервис DAZN согласился заплатить $ 1 млрд, такую же сумму ФИФА выделит 32 командам, включая 12 европейских клубов, причём каждая команда получит часть денежного вознаграждения даже за участие на групповом этапе. «Это самые большие призовые в истории мирового клубного футбола. Мы не возьмём себе ни доллара и всю выручку инвестируем в международные проекты по развитию клубного футбола», – обещает Инфантино, который уже крепко сдружился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Инфантино так увлёкся расширением и углублением новых форматов, что в прошлом году даже предложил проводить чемпионаты мира каждые два года. Это сильно возмутило боссов УЕФА, поэтому ФИФА решила сосредоточиться на проекте с 64 сборными. Как известно, в 2030 году ЧМ пройдёт в семи странах на трёх континентах – в Аргентине, Парагвае, Чили, Уругвае, Испании, Марокко и Португалии. И упор неслучайно сделан на Западное полушарие, которое ФИФА считает более платёжеспособным в плане реализации телевизионных прав.

В случае реализации «проекта 64», матчи могут идти целый день – вопрос лишь в том, будет ли достаточный спрос от вещателей. Если Инфантино, которого Трамп назвал «королем футбола в определённом смысле», устроит шоу на главном матче дня, как во время Супербоула, это однозначно привлечёт дополнительную аудиторию и вызовет рост доходов.

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Испытание на прочность: ведущие европейские лиги подали в суд на ФИФА

Противников такого формата также немало. Одна из причин заключается в том, что это может сделать бессмысленными многие региональные отборочные соревнования. Уже сейчас 7 из 10 команд из Южной Америки претендуют на участие в финальной части ЧМ-2026 года, а дальнейшее расширение может снизить его привлекательность для вещателей – это ударит по ресурсам национальных ассоциаций, которые получают доход от этих поединков.

Ожидается, что около половины из 55 стран УЕФА пройдут квалификацию. В Азии, Африке и Океании увеличение количества участников, вероятно, будет воспринято положительно, и в результате множество стран дебютируют на чемпионате мира. Также есть существенные логистические проблемы. Турнир с 32 командами и так длится около месяца и почти наверняка в расширенном формате растянется на шесть недель. Турнир с 48 командами в 2026 году будет включать рекордные 104 игры – вопросов об углеродном следе такого мероприятия станет больше.

Клубный ЧМ станет репетицией перед финальной частью ЧМ-2026

Клубный ЧМ станет репетицией перед финальной частью ЧМ-2026

Фото: Jae C. Hong/AP Photo/ТАСС

Формат с 64 командами выглядит на самом деле как настоящее безумие – даже при наличии 3,5 млрд фанатов не нужно столько футбола. Перенасыщение давно наступило, и это только одна сторона медали. Игроки, о которых часто или даже всегда забывают чиновники в дорогих пиджаках, уже сейчас беспрестанно стонут от перегруженного календаря, а с неуёмной фантазией Инфантино они далеко не уедут. Неудивительно, что осенью 2024 года Ассоциация европейских лиг и юридический союз FIFPro, представляющий интересы профессиональных футболистов, подали в суд на ФИФА вместе с Ла Лигой, которая не входит в ассоциацию лиг.

В иске, который подан в судебные органы Европейского союза, утверждается, что ФИФА злоупотребляет своим влиянием на футбол в соответствии с европейским законодательством о конкуренции в вопросе международного календаря матчей. Лиги считают, что стабильность и экономическое здоровье национального футбола подрываются увеличением количества международных поединков. Всё может обернуться массовой забастовкой, и тогда Инфантино будет стремиться хотя бы сохранить существующие форматы, а не испытывать футболистов на прочность.

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