Топ-события четверга: Нидерланды — Испания в Лиге наций, «Авто» — СКА в КХЛ и баскетбол

Лучший спорт 20 марта: Италия против Германии и Хорватия — Франция в футболе, «Торонто» vs «Колорадо» в регулярке НХЛ, а ёщё ЧР по биатлону!

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🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: упрочит ли Маккиннон своё лидерство в гонке бомбардиров?

Натан Маккиннон продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ, но в последних трёх матчах на его счету всего одна передача, и на пятки ему вовсю наступает Леон Драйзайтль, чья результативная серия длится уже 18 игр. Разрыв между ними сейчас составляет два очка. Скажет ли своё слово лидер «Колорадо» в матче с «Торонто»? В предыдущей встрече с этой командой он оформил дубль.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чем закончится разборка европейских суперзвёзд в НБА?

«Денвер Наггетс» — удивительная команда! Как можно уступить «Вашингтону» в полном составе, но умудриться выиграть у «Голден Стэйт» без Йокича и Маррея? Ответ: легко и просто. «Лос-Анджелес Лейкерс» наконец-то привык играть без Леброна, победив в двух матчах кряду. Впрочем, «самородки» недавно уже огорчали «озёрников» (131:126). Ни «Денвер», ни «Лейкерс» сейчас нельзя назвать стабильным клубом, однако борьба за вторую строчку на Западе должна подстегнуть команды. Дончич приведёт своих парней к победе?

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России, женщины, масс-старт, 12 км

Интрига: будет ли в масс-старте сенсационный чемпион?

Мужской большой масс-старт в Увате завершился настоящей неожиданностью. Воспользовавшись провалом лидеров, победу одержал Евгений Сидоров. У женщин может тоже произойти сенсация. Дело в том, что в Увате немало топовых спортсменок побегут аккурат после болезни. А это значит, что у андердогов будет больше шансов побороться за медали.

🏒 15:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: покорится ли Ливо рекорд Сергея Мозякина?

Джош Ливо в предыдущем матче с «Автомобилистом» оформил дубль и вплотную приблизился к снайперскому рекорду Сергея Мозякина в одной регулярке КХЛ. На его счету теперь 47 шайб, и у канадца осталось ещё две встречи, чтобы установить новое достижение. Случится ли это в Новосибирске?

Ливо может побить и бомбардирский рекорд «Салавата»: Видео Ливо вплотную приблизился к рекорду Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

🏒 17:00: «Автомобилист» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увезёт ли СКА очки с Урала?

Последний выезд регулярки начался для СКА неудачно, поражением от лучшей команды Востока «Трактора». Следующий соперник – «Автомобилист», который находится не в лучшей форме. У СКА стоит задача подняться выше седьмого места в турнирной таблице, чтобы не попасть в первом раунде под московское «Динамо». Для этого надо не только ждать осечек конкурентов, но и побеждать самим.

🏒 19:30: «Спартак» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: закрепится ли «Спартак» в топ-4 Запада?

Красно-белые идут третьими в Западной конференции, но ещё не гарантировали себе домашний старт в плей-офф, осложнив своё положение после неожиданного поражения от немотивированного «Нефтехимика». Им пока везёт, что ближайшие преследователи тоже проигрывают, но пора брать дело в свои руки.

⚽️ 22:45: Нидерланды — Испания, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Первый матч

Интрига: обыграют ли испанцы соперника впервые за 15 лет?

15 лет назад команды встречались друг с другом в финале чемпионата мира, а теперь их ждёт четвертьфинал Лиги наций. Первый пройдёт в Нидерландах. Хозяева заняли второе место в своей группе — девять очков в шести матчах. Испанцы, в свою очередь, показали почти идеальный результат — пять побед в шести встречах, первое место в квартете. Любопытно, что команды трижды сыграли друг с другом после финала ЧМ-2010. Сколько побед одержала Испания? Ни одной. Нидерланды разгромили соперника (5:1) на ЧМ-2014, а потом справились с ним в товарищеской встрече (2:0). Ещё одна контрольная игра завершилась вничью — 1:1.

⚽️ 22:45: Дания — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Первый матч

Интрига: нанесёт ли Дания Португалии первое поражение в турнире?

Три предыдущих матча с участием соперников завершились в пользу Португалии. Но датчане во всех случаях проигрывали с минимальным счётом. Более того, в двух встречах португальцы забивали победный мяч в самой концовке. Дания набрала восемь очков в группе Лиги наций, и этого хватило для того, чтобы занять второе место. Португальцы ни разу не уступили (четыре победы, две ничьих) и вышли в плей-офф с первой строчки в таблице квартета. Обыграют ли датчане соперника впервые с 2011 года?

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⚽️ 22:45: Италия — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Первый матч

Интрига: прервёт ли Италия неудачную серию во встречах с Германией?

Итальянцы обидным образом упустили первое место в группе. Они лидировали вплоть до последнего тура, однако проиграли Франции (1:3) и уступили сопернику по дополнительным показателям. При этом команда Лучано Спаллетти забила больше всех в группе (13 голов). Немцы вышли в плей-офф с первого места в квартете — четыре победы, две ничьих, 14 очков. Кстати, соперники встречались друг с другом в Лиге наций в 2022 году. Они поделили очки в Италии (1:1), а в Германии хозяева раскатали гостей (5:2). Кстати, итальянцы не обыгрывали соперника больше 10 лет — с 2012 года.

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⚽️ 22:45: Хорватия — Франция, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Первый матч

Интрига: кто победит во встрече финалистов ЧМ-2018?

В 2018 году французы стали чемпионами мира. Финал того турнира прошёл в «Лужниках», где команда Дидье Дешама обыграла как раз хорватов (4:2). С того момента соперники четыре раза встретились друг с другом в Лиге наций. В 2020 году французы дважды победили (4:2 и 2:1), а в 2022-м набрали всего лишь одно очко в двух встречах (1:1, 0:1). Хорваты ни разу не выиграли в трёх предыдущих матчах в Лиге наций, но вышли в плей-офф со второго места в группе. Французы после поражения во встрече с Италией (1:3) одержали четыре победы в следующих четырёх играх.