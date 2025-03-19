Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм

Сборная России разгромила Гренаду, а Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории нашей национальной команды. Но всё оказалось сложнее, чем думали.

Дзюба вывел сборную России на матч с Гренадой с капитанской повязкой. Вообще, в стартовом составе оказались представители семи клубов РПЛ. Главная фигура дня – из «Акрона», три игрока из «Зенита», по два из «Ахмата» и «Локомотива», ещё по одному из московского «Динамо», «Спартака» и «Крыльев Советов».

Дзюба прослезился после гимна России, а деливший с ним первое место по количеству голов за национальную команду Александр Кержаков сделал пас Артёму, нанося символический удар по мячу. Это был действительно символичный момент. Один рекордсмен как бы передавал эстафету другому. Что касается тактической схемы сборной России, то Дзюбу с флангов поддерживали Глушенков (справа) и Садулаев (слева), в центре поля играло трио Фомин – Пруцев – Батраков, а в обороне – квартет Адамов – Сильянов – Солдатенков – Горшков.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Гренады вышли семь футболистов из местного чемпионата и три легионера – хавбеки Чарльз (университет Линкольна штата Миссури, США) и Фрэнсис («Брейнтри Таун», пятый дивизион Англии), нападающий Акинс («Мансфилд Таун», третий дивизион Англии). Любопытно, что последнего не было в заявке сборной, опубликованной перед визитом в Россию, но он каким-то образом доехал. Другие легионеры национальной команды в Москву не прилетели. Ещё на поле вышел защитник Габриэль, находящийся без клуба после ухода из немецкого «Вильгельмсхафена».

Костяк сборной Гренады составили игроки команды с райским названием «Парадайз», одержавшей 18 побед в 18 встречах чемпионата. Казалось, на стадионе «Динамо» эти парни быстро поймут, что не в сказку попали, но, к всеобщему удивлению, 174-я сборная мира очень достойно смотрелась на фоне хозяев. Ничего общего с Брунеем!

Гости отодвигали игру от своих ворот, а в позиционной обороне опускали низко крайних полузащитников и защищались шесть в линию. В стартовые 10 минут сборная России вообще не создала голевых моментов. Наши всего пару раз довели мяч до Дзюбы в штрафной, однако обе попытки пробить головой получились у капитана плохими. Тем не менее на 16-й минуте команда Карпина всё-таки повела. Садулаев на левом фланге превратился в проблему для Этьена – вингер «Ахмата» переигрывал оппонента один в один. Как раз слева был создан первый момент, когда Пруцев попал в перекладину. А затем центрхав «Спартака», разыграв двоечку с Садулаевым, открыл счёт ударом низом.

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Почти целый тайм сборная Гренады боролась если не на равных, то как минимум без страха и паники. И даже могла забить, когда игравший в центре защиты универсал Сильянов сделал неудачную скидку назад и фактически подарил сопернику голевой момент. Латышонок не без труда укротил мяч. Только перед перерывом сборная Россия забила второй гол – после углового и удара Пруцева на добивании преуспел Адамов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дзюбе никак не удавалось поймать свой шанс. Партнёры искали его на ударных позициях и не находили. Однажды Глушенков вместо того, чтобы пробить самому, покатил на стоявшего перед воротами Артёма. Капитан переправлял мяч в сетку – попал в голкипера. Закралась мысль: неужели Дзюба не забьёт? Но на 44-й минуте это случилось! Центрфорвард и Батраков придумали стенку по центру, Дзюба (возможно, не без фола) ушёл от защитника и реализовал выход один на один. Классно пробил на исполнение. А потом отпраздновал рекорд своим легендарным жестом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Карпин и его коллега Энтони Модесте поменяли вратарей – у сборной России Агкацев вышел вместо Латышонка, а у Гренады появился основной голкипер Бельфон. Кроме того, Садулаев уступил место на поле Бакаеву. И именно Зелимхан своим потрясающим проходом через полполя соорудил четвёртый гол хозяев в начале второго тайма. Завершила эту атаку комбинация Глушенков – Дзюба – Фомин. Вот тут Артём записал на свой счёт голевой пас. Правда, надо признать, что если бы эпизод проверялся VAR, то гол наверняка бы отменили из-за офсайда у Глушенкова. Судья из Узбекистана зазевался.

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С каждой минутой игроки сборной Гренады всё заметнее уставали. Хозяева получили больше свободного пространства и воспользовались им. На исходе часа встречи Бакаев забил сам. Адамов совершил мощный рывок справа и был вознаграждён своевременной передачей. Потом Арсен поделился мячом с Зелимханом, а вингер решил эпизод двумя касаниями.

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Дзюба отыграл 65 минут, а после этого ушёл под аплодисменты трибун. Обнял Карпина, как родного, словно никогда и не конфликтовал с тренером. Сегодня всё получилось, как и мечтал Артём. Интересно, был ли матч с Гренадой прощальным для него? Капитана заменил Сергеев, а в этот же момент в игру вступили Мостовой и дебютант сборной России Ибишев из «Ахмата».

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При счёте 5:0 игра превратилась в вещь в себе. Острота пропала. Одни не могли, а другие уже не очень хотели. Хотя новички сборной России, конечно, старались проявить себя. Вскоре за национальную команду дебютировал полузащитник ЦСКА Кисляк. В любом случае стоит похвалить сборную Гренады за то, что она дала бой, а не развалилась, как Бруней в Краснодаре. По воротам Агкацева, как и Латышонка, гости тоже нанесли один удар.

Ещё одна сухая победа сборной России при Карпине. Беспроигрышная серия продлена до 14 матчей. До рекорда Олега Романцева – три игры.