«Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России

Сборная России снова победила и опять не пропустила. Хотя, конечно, нужно отметить слабый уровень соперника (при всём уважении к Гренаде). Артём Дзюба установил новый рекорд. Полторы недели назад он стал лучшим бомбардиром в российском футболе, а теперь — в истории сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин проанализировал игру команды и объяснил, почему за день до матча подвёз Дзюбу на своём автомобиле. А ещё тренер отметил, что было бы интересно сыграть со сборной США.

«На данном этапе поздравления не главное, другое важнее. Футболисты сегодня показали желание, мне это понравилось, у них было желание выполнять установку. Некоторые удивили. Артёма все поздравили. Хорошо, что всё сложилось, как все и хотели.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очень непривычно быстрое поле было. На данном этапе в чемпионате России такого нет, плюс необычный мяч. Первый раз им играли. Игроки говорят, что очень лёгкий. Сумбур в первом тайме связываю с этим, было очень много брака.

Вчера после долгой пресс-конференции так получилось, что автобус со сборной уже уехал. Поэтому Дзюба поехал со мной на моей машине. Что его, на такси отправлять? Поэтому поехал со мной, понятно, что разговаривали. Но, по мне, больше говорит тот факт, что я его вызывал. Я могу общаться с кем угодно, но не вызывать.

На игру с Замбией будет совсем новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, почему нет? У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть.

Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США тем более было бы интересно!»

Дальше — эмоции Дзюбы после памятного для себя матча. Рассказал, почему плакал во время гимна, кому посвятил рекордный гол и сколько ещё планирует играть.

«Немного в шоке. Меня больше затронул в душе гимн. Надеюсь, не было видно, что заплакал. Думал, что сдержусь, но я очень соскучился по гимну и этому состоянию. Лучшим в истории себя не считаю. Но пока мне отведено, хочется как можно больше закрепить свой результат. А в будущем буду просто смотреть и наслаждаться. Если кто когда-нибудь побьёт рекорд, я буду рад и счастлив.

Артём Дзюба после гимна России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я не закрываю для себя дверь в сборную. Валерий Георгиевич сказал, что он может закрыть. Поэтому если я понадоблюсь в сборной, то с удовольствием приеду. Если нет… Надо взрослеть. Я говорил вещи от обиды — думал, никогда больше не попаду в сборную. Но я попал. Огромное спасибо болельщикам и Валерию Георгиевичу за то, что позвал. И огромное спасибо РФС за то, что всё это организовали. Мне приятно и неожиданно. Думал, мы в России вряд ли когда-то будем кого-то чествовать.

Спасибо Батракову за голевой пас — умничка моя! И спасибо Максу Глушенкову, потому что он вообще давал мне надежду. Он один из игроков действительно высокого уровня. Я считаю, что он выделяется на фоне остальных.

У меня сегодня приехали мама с папой. Приехала сестра с мужем и детьми. Младшие дети первый раз на футболе, приехали друзья. Тут огромная армия моих друзей. Человек 200 моих хорошо знакомых людей есть.

Я понимал, что будет тяжело. Но думал, что в следующем матче будут играть другие ребята. Обговаривали, что очень много ребят. Один состав играет одну игру, второй — другую. Я кайфанул от гимна, а потом был очень рад, что забил. Закрыл свой гештальт. Дальше наслаждался. Если бы была возможность, с удовольствием забил бы ещё. Но всех хотят забить в такой игре — это нормально. Гол посвятил семье. Я им благодарен за то, что они ко мне всегда тепло относятся. Семья и друзья — это та опора, которая всегда с тобой рядом, даже в самые трудные минуты. Всегда поймут и примут любым.

Может, я наивен или ещё что-то. Но я всегда с добрым намерением, открытым забралом. С Валерием Георгиевичем мы очень хорошо общались, он ко мне тепло относился сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже вчера после пресс-конференции мы ехали в машине, разговаривали. Всё нормально, реально уже повзрослели — хватит. Я уже и не помню топор войны. Пытался его зарыть, когда Карпин только появился в сборной — мы тогда встречались.

Я в таком состоянии, когда вообще не хочу ни с кем ругаться. Когда говорят, что я кого-то избегаю, это очень смешно. Я просто не хочу разговаривать об этом — эти люди ничего не могут сказать мне в лицо, один на один. А как-то выяснять отношения… Драться или что? Припугнуть — максимум, но это тоже не методы. Тебя не обсуждают те, кто делает столько же, а те, кто по большому счёту сам ничего не добился. Вот это обидно.

Сегодня был очень волнительный для меня матч. Давно я таких эмоций не ощущал, в моменте надо было себя потушить. Очень мяч мешал, если честно. Он, блин, какой-то прям… Я такого мяча давно не видел. Спущенный какой-то.

Артём Дзюба (справа) празднует гол с Юрием Горшковым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вряд ли меня можно ждать в матче с Замбией. У нас не играли сегодня Тамерлан Мусаев, Коля Комличенко. Думаю, что они будут играть — равномерная нагрузка для всех. Я бы с удовольствием сыграл, но понимаю, что это уже будет наглость.

«Кайрат»? Я был бы готов поехать туда ради Лиги чемпионов. Но мне рассказали, что там такой чемпионат с искусственными полями и такими городами… Думаю, уже не потяну. Пара искусственных полей — и я, думаю, прямо там и закончу.

Леонида Викторовича Слуцкого очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай. Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до 4 часов утра.

Если честно, то я сейчас играю до лета, а дальше надо сесть и подумать, чего я вообще хочу от своей жизни. Может, ещё годик поиграю, но не больше.

Очень много приглашают в кино, большой соблазн попробовать себя. Но не знаю. Фильм о рекорде? Я не настолько себя люблю. Это историческое событие, но я даже дни рождения свои только с недавних пор полюбил. Мне не очень комфортно, когда ко мне очень много внимания. Многим кажется, что я специально делаю какие-то провокации, но на самом деле нет. Не очень люблю много внимания к себе. Но что сейчас эти две-три недели какие-то фантастические — это точно. Как будто в сказке нахожусь.

То, что произошло внутри меня во время гимна, дороже всего для меня. Я прям закрыл глаза, думаю: «Не-не-не, Артём, ты сильный». Я правда скучал. На удивление я получил больше эмоций от гимна, чем от гола. Думал, может, я лукавлю. Нет — так и есть.

Артём Дзюба в матче с Гренадой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С возрастом я становлюсь всё сентиментальнее. Уже на «Кунг-фу Панде» могу развалиться. Это позорище, когда уже дети говорят: «Пап, соберись, пожалуйста». Конечная уже. Но сегодня я просто получил удовольствие, чувствую себя счастливым человеком. Благодарен и Батраку, и Глушенку. Эти парни прямо старались играть на меня.

Как я перед «Акроном» проставлюсь, если у нас подряд игры? Если бы я проставился, мы ЦСКА 0:8 бы слили. Понимал, что надо подождать. Сейчас приеду, обязательно проставлюсь — за мной никогда не заржавеет. Поляну накроем. В сборной тоже сейчас игра с Замбией — как проставляться? Они говорят, а я отвечаю: «Ребятки, ну имейте совесть!»

С Кержом посмеялись. Его выводил сын, он говорил: «Сейчас сын вкатится в тебя!» Он мне пас, я ему — обратно. Чего нам ругаться? Я знаю Кержа, он всегда хотел быть бомбардиром. И когда он говорит, что это командное, это не совсем так. Любой нападающий хочет забивать. У него нет моего номера? Если захочет, общих знакомых очень много».