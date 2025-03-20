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Квалификация ЧМ-2026: регламент, как сборные попадают на чемпионат мира, Европа, УЕФА, Южная Америка, Африка, Азия, список команд

Таких отборов на чемпионат мира ещё не было. Как не запутаться в регламенте
Григорий Телингатер
Таких отборов на чемпионат мира ещё не было
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В Европе квалификация стартует сейчас, но мы расскажем обо всех континентах. Ближе остальных к ЧМ-2026 — Аргентина и Япония.

В пятницу, 21 марта, в Европе стартует отборочный цикл ЧМ-2026. На этот раз он будет значительно отличаться от предыдущих, потому что теперь на чемпионаты мира попадут не 32, а 48 команд. А именно от Европы — уже не 13, а 16 сборных.

УЕФА впервые сделал сразу 12 отборочных групп (по четыре или пять команд). Победители получат прямую путёвку на ЧМ-2026, а 12 вторых мест и ещё четыре команды на основании рейтинга Лиги наций попадут в стыки. Таким образом, в них примут участие 16 команд, которые поделятся на четыре пути (полуфиналы и финал) — в каждом будет разыгрываться по одной путёвке на ЧМ-2026.

Как лоббировали стадион для финала ЧМ-2026:
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Итого 16 путёвок на чемпионат мира: 12 победителей групп и ещё четыре сборные — через стыки. Все матчи в отборочных группах пройдут в 2025 году:

  • 1-й тур: 21-22 марта;
  • 2-й тур: 24-25 марта;
  • 3-й тур: 6-7 июня;
  • 4-й тур: 9-10 июня;
  • 5-й тур: 4-6 сентября;
  • 6-й тур: 7-9 сентября;
  • 7-й тур: 9-11 октября;
  • 8-й тур: 12-14 октября;
  • 9-й тур: 13-15 ноября;
  • 10-й тур: 16-18 ноября.

Правда, далеко не все стартуют уже в марте. В половине групп лишь четыре сборных, а значит, меньше матчей — по шесть у каждой команды (три дома и три на выезде). Так что в группах A, B, C, D, E, F отбор стартует в сентябре и займёт всего в 2,5 месяца. Стыковые матчи состоятся через год — 26 и 31 марта 2026-го.

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

Фото: FIFA/Getty Images

Если взглянуть на 12 отборочных групп, то можно заметить, что почти в каждой есть топ-команда. Хотя в группе B относительно сбалансированный состав: Швейцария, Швеция, Словения и Косово (одна из этих стран точно будет представлена на ЧМ-2026). Действительно топовой сборной нет и в группе H, где собрались Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр и Сан-Марино. Важно, что нет ни одной группы, где оказались бы две суперкоманды, как это было в отборе ЧМ-2018. Тогда в одной группе сыграли Испания и Италия.

В последний раз итальянцы выступали на чемпионате мира больше 10 лет назад — в 2014-м. Пока непонятно, кто именно будет на этот раз соперником сборной Италии, потому что она попадёт либо в группу А, либо в группу I. Это станет понятно уже в ближайшие дни и зависит от результатов матчей 1/4 финала Лиги наций с Германией. Если по сумме двух матчей победит сборная Италии, то она отправится в группу A и получит лишь трёх соперников (Словакию, Северную Ирландию и Люксембург). Если проиграет, то отправится в группу I и получит четырёх соперников (Норвегию, Израиль, Эстонию и Молдавию).

А что с отбором ЧМ-2026 на других континентах?

КОНКАКАФ (Северная Америка). Тут важно помнить, что США, Мексика и Канада уже отобрались на турнир как хозяева. Остальные команды участвуют в отборе, который проходит в три этапа. Первый: четыре худшие команды распределили по парам, и так отсеяли две сборные. Второй: 30 команд разбили на шесть групп — по пять в каждой, и первые два места пройдут дальше. Третий: 12 команд распределят по трём группам, и первые места попадут на ЧМ-2026, а два лучших вторых места отправятся в межконтинентальный плей-офф (там шесть сборных разыграют две путёвки на чемпионат мира).

КАФ (Африка). С ноября 2023 года стартовал отбор. 54 сборных распределили по девяти группам, в каждой — по шесть команд. Девять первых мест получат прямые путёвки на ЧМ-2026. Интересно, что в группе B сейчас лидирует Судан, а не Сенегал или ДР Конго. В группе I на первом месте идут Коморы, но пока сыграно лишь 40% матчей — вся борьба ещё впереди. Четыре лучшие вторые команды разыграют между собой путёвку в межконтинентальный плей-офф.

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Ahmed Mosaad/Getty Images

АФК (Азия). Здесь самый многоступенчатый турнир. Первый этап: 20 худших сборных распределили по парам, чтобы отсеять 10 проигравших. Второй этап: 10 победителей и оставшиеся 26 сборных разбили на девять групп, из которых вышли первые и вторые места. Третий этап: 18 команд разбили на три группы, где первые и вторые места дадут путёвку на ЧМ-2026. Четвёртый этап: третьи и четвёртые места из прошлого раунда (шесть команд) распределят по двум группам: победители тоже отправляются на ЧМ-2026, а проигравшие выяснят между собой, кто заберёт путёвку в межконтинентальный плей-офф. Сборная Японии может уже 20 марта стать первой командой, которая по спортивному принципу пробьётся на ЧМ-2026.

КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Тут всё просто. 10 сборных и одна общая таблица. Каждый играет с каждым дома и на выезде (18 матчей). Первые шесть мест — прямая путёвка на ЧМ-2026, а седьмая команда попадает в межконтинентальный плей-офф. Сборная Аргентины может в ближайшие дни гарантировать себе участие на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины

Сборная Аргентины

Фото: Diana Carrillo/Getty Images

ОФК (Океания). Три этапа. Первый: четыре худшие команды региона встречались между собой, и дальше прошла только одна. Второй: восемь команд поделили на две группы, из которых первые и вторые места прошли дальше. Третий: четыре сборные составили полуфиналы, победитель отбора (с большой вероятностью — Новая Зеландия) отправится на ЧМ-2026, а финалист — в межконтинентальный плей-офф.

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