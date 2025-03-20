Что стало с участниками финала ЧМ-2010. Количество легендарных фамилий зашкаливает

15 лет назад сборная Испании оставила Нидерланды без трофея. Теперь они сыграют друг с другом в плей-офф Лиги наций.

Летом 2010 года сборная Испании стала чемпионом мира. Тот самый турнир в ЮАР, который сопровождался гулом вувузел. В финале испанцы одолели Нидерланды (1:0) благодаря голу в дополнительное время. Сегодня, 20 марта, соперники встретятся в четвертьфинале Лиги наций. А мы рассказываем, что стало с участниками эпохальной встречи 15-летней давности.

Испания

Икер Касильяс, 43 года

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На победном чемпионате мира вратарь оформил пять «сухарей». Неудивительно, что Касильяса признали лучшим голкипером турнира. В 2012 году Икер во второй раз стал чемпионом Европы, а в 2014-м в третий раз взял Лигу чемпионов с «Реалом». Потом в его карьере были «Порту», сердечный приступ, завершение карьеры. С 2020 года занимает пост заместителя председателя правления «Реала».

Серхио Рамос, 38 лет

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В 2010 году Серхио играл на позиции правого защитника, но впоследствии переквалифицировался в центрального. Через два года после успеха на ЧМ Рамос во второй раз стал чемпионом Европы. А потом собрал множество трофеев с «Реалом», включая четыре кубка Лиги чемпионов. После ухода из мадридского клуба Рамос поиграл за «ПСЖ» и «Севилью». В феврале 2025 года перебрался в Мексику — подписал контракт с «Монтерреем». С того момента Серхио отыграл пять матчей, забил три мяча и заработал одну красную карточку.

Карлес Пуйоль, 46 лет

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Длинноволосый защитник провёл всю карьеру в составе «Барселоны». Он оказался в первой команде в 1999 году, а завершил выступления в 2014-м. Карлес отбегал 593 матча в форме сине-гранатовых и 100 — в футболке сборной Испании. Стал чемпионом мира и Европы, а также трижды взял Лигу чемпионов. Кстати, он пропустил победный Евро-2012 из-за травмы плеча. По окончании карьеры Пуйоль недолго был помощником спортивного директора «Барселоны». Карлеса несколько раз звали на административный пост в каталонский клуб, но он отвечал отказом.

Жерар Пике, 38 лет

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Пике — ровесник Рамоса. В отличие от Серхио, он уже не играет на профессиональном уровне, поскольку завершил карьеру в 2023 году. Жерар попрощался с футболом в статусе чемпиона мира, Европы и трёхкратного победителя Лиги чемпионов. Сейчас Пике занимает пост главного акционера клуба «Андорра», который представляет третий испанский дивизион.

Хоан Капдевила, 47 лет

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Защитник дебютировал за сборную Испании ещё в далёком 2002 году. Капдевила — чемпион мира и Европы. А ещё в его карьере были чемпионство с «Депортиво» и победа в лиге Андорры с «Санта-Коломой». Именно этот скромный клуб стал последним в послужном списке Хоана (попрощался с футболом в 2017 году). Сейчас работает в качестве эксперта.

Хаби Алонсо, 43 года

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В 2010 году Алонсо представлял «Реал», а завершил карьеру в «Баварии». После успешного ЧМ испанец во второй раз стал чемпионом Европы в 2012 году, а потом победил в Лиге чемпионов с «Реалом». По окончании карьеры Алонсо стал тренером. Поработал со второй командой «Реала Сосьедад», после чего возглавил «Байер». Получилось очень круто. Алонсо уже сделал клуб из Леверкузена чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ждём, когда он возглавит «Реал».

Серхио Бускетс, 36 лет

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143 матча — именно столько Бускетс провёл в составе сборной Испании. Последний раз играл за национальную команду на ЧМ-2022, где выходил на поле с капитанской повязкой. Серхио почти всю карьеру провёл в составе «Барселоны», но летом 2023 года перебрался за океан. Он снова играет в одной команде с Лионелем Месси — оба представляют американский клуб «Интер Майами». Бускетс стал и чемпионом мира, и чемпионом Европы. А ещё собрал 32 трофея с «Барселоной», включая три кубка Лиги чемпионов.

Хави Эрнандес, 45 лет

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Хави четыре раза брал Лигу чемпионов в составе «Барселоны». Дважды завоевал золотую медаль чемпионата Европы, один раз — чемпионата мира. В 2015 году перешёл в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру. Там же начал тренерский путь. Сделал команду чемпионом Катара, а потом добился аналогичного успеха с «Барселоной» в Примере. Покинул пост тренера каталонского клуба летом 2024 года и с того момента находится без работы.

Андрес Иньеста, 40 лет

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Полузащитник завершил карьеру относительно недавно — в октябре 2024 года. После ухода из «Барселоны» (лето 2018-го) поиграл в Японии и ОАЭ. Иньеста собрал больше 30 трофеев с каталонским клубом, а также стал чемпионом мира и Европы (дважды). Самый важный гол в карьере хавбек забил как раз в финале ЧМ-2010. Именно его точный удар принёс испанцам долгожданный титул. В конце 2024 года Андрес приобрёл клуб «Хельсингёр», который выступает в третьем по силе дивизионе датского футбола.

Педро Родригес, 37 лет

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Из всех испанцев, которые вышли на поле в стартовом составе в финале ЧМ-2010, Педро отыграл меньше всех (его заменили на 60-й минуте). Это уникальный футболист. Только он побеждал во всех основных международных турнирах — чемпионате мира, чемпионате Европы, Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира. После ухода из «Барсы» (2015 год) поиграл за «Челси» и «Рому». А потом перешёл из одного римского клуба в другой — подписал контракт с «Лацио» в 2021 году. Именно там Педро сейчас и играет.

Давид Вилья, 43 года

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Лучший бомбардир сборной Испании на чемпионате мира в ЮАР. Вилья отличился пять раз, три гола оказались победными. Правда, Вилья не забивал ни в полуфинале, ни в финале. Летом 2010 года Вилья перешёл в «Барселону», вместе с которой позднее стал победителем Лиги чемпионов. После этого выступал за «Атлетико», а потом поиграл в США, Австралии и Японии. В 2019 году консорциум Давида приобрёл американский клуб «Куинсборо», а в 2023-м — испанский «Бенидорм» из шестой лиги.

Тренер: Висенте дель Боске, 74 года

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Тренер, сделавший сборную Испании чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м. Правда, после этого дель Боске пришлось тяжело. На ЧМ-2014 команда не вышла из группы, а на Евро-2016 проиграла в 1/8 финала. Именно тогда Висенте и покинул свой пост, после чего не возвращался к тренерской деятельности. В конце 1990-х — начале 2000-х годов он дважды приводил «Реал» к победе в Примере и к двум кубкам Лиги чемпионов. В 2017 году УЕФА включил дель Боске в десятку величайших тренеров в истории европейского футбола.

Сеск Фабрегас и Фернандо Торрес не попали в стартовый состав сборной Испании, но вышли на замену. Первый сейчас тренирует «Комо» в Серии А, а второй — резервную команду «Атлетико». Из числа запасных карьеру продолжают Пепе Рейна («Комо»), Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Хави Мартинес (играет в чемпионате Катара) и Хуан Мата (играет в Австралии).

Нидерланды

Мартен Стекеленбург, 42 года

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Вратарь приехал на чемпионат мира в качестве игрока «Аякса». В этом клубе он и завершил карьеру в 2023 году. А после ЧМ-2010 поиграл в Италии, Франции и Англии. Мартен завоевал 11 трофеев за время выступлений, все — в составе «Аякса». Играл за сборную Нидерландов до лета 2021 года, его последним крупным турниром стал Евро-2020.

Грегори ван дер Вил, 37 лет

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Флангового защитника признали лучшим молодым футболистом Нидерландов по итогам сезона-2009/2010. Именно в таком статусе он поехал на чемпионат мира в ЮАР. Пожалуй, Грегори не раскрыл свой потенциал полностью. Он собрал несколько трофеев с «Аяксом» и «ПСЖ», после чего выступал за «Фенербахче», «Кальяри» и «Торонто». Клуб МЛС (играл там в 2018 году) стал для нидерландца последним в карьере. В 2020 году ван дер Вил сообщил, что борется с паническими атаками и чувством тревожности.

Джон Хейтинга, 41 год

Тогда Сейчас

Защитник дебютировал за сборную в 2004 году — это было при Дике Адвокате. Отыграл 87 матчей, съездил на пять крупных турниров (Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012). В его карьере были такие клубы, как «Атлетико», «Эвертон», «Фулхэм», «Герта». Но все трофеи (9) он завоевал в форме «Аякса». Чем Хейтинга занимается сейчас? Ведёт «Ливерпуль» к чемпионству в АПЛ. Он входит в тренерский штаб Арне Слота. А до этого помогал Дэвиду Мойесу в «Вест Хэме».

Йорис Матейсен, 44 года

Тогда Сейчас

Завершил карьеру через пять лет после поездки на чемпионат мира в ЮАР. Матейсен сделал это в статусе футболиста «Фейеноорда». До этого он играл за «Виллем II», «АЗ Алкмар», «Гамбург» и «Малагу». Не обзавёлся трофеями, но сейчас не сидит без работы. В 2023 году стал техническим директором «АДО Ден Хааг», а ранее занимал аналогичный пост в «Виллем II».

Джованни ван Бронкхорст, 50 лет

Тогда Сейчас

Ещё один защитник сборной Нидерландов, который стал тренером. Как футболист Джованни выиграл чемпионаты Шотландии (с «Рейнджерс»), Англии (с «Арсеналом») и Испании (с «Барселоной»). Вместе с каталонским клубом взял Лигу чемпионов. Кстати, ван Бронкхорст дебютировал за сборную ещё в 1996 году при Гусе Хиддинке. Как тренер он привёл «Фейеноорд» к победе в чемпионате Нидерландов, а «Рейнджерс» — к успеху в Кубке Шотландии. И взял Суперкубок Турции с «Бешикташем». В январе 2025 года подписал контракт с УЕФА — он будет аналитиком матчей.

Марк ван Боммел, 47 лет

Тогда Сейчас

Полузащитник приехал в ЮАР в статусе ветерана сборной (на тот момент ему было 33 года). До этого Марк стал чемпионом Нидерландов (ПСВ), Испании («Барселона»), Германии («Бавария») и Италии («Милан»). С немецким клубом добрался до финала Лиги чемпионов, а с испанским — победил в турнире. С 2018 года работает главным тренером. Сначала трудился в ПСВ, потом — в «Вольфсбурге». В 2022-м перебрался в «Антверпен», который сделал чемпионом Бельгии. Именно там ван Боммел работает и сейчас.

Найджел де Йонг, 40 лет

Тогда Сейчас

Тот самый парень, которого нужно было удалить за грубый удар ногой в грудь Хаби Алонсо. Но арбитр ограничился лишь жёлтой карточкой. Де Йонг — серебряный призёр ЧМ-2010, бронзовый призёр ЧМ-2014. Плюс он был чемпионом Нидерландов с «Аяксом» и победителем АПЛ с «Манчестер Сити». Завершил карьеру в 2021 году, а в 2023-м занял административный пост в Королевском футбольном союзе Нидерландов.

Уэсли Снейдер, 40 лет

Тогда Сейчас

В 2010 году Снейдер стал победителем Лиги чемпионов в составе «Интера» и дошёл до финала чемпионата мира. Но так и не получил «Золотой мяч». Впоследствии полузащитник играл за «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу». У Снейдера солидный показатель — 134 матча за сборную Нидерландов. С июля 2020-го по июнь 2024-го занимал пост стратегического советника клуба «Холланд Бойз Утрехт». Кстати, эта команда проводит матчи на стадионе имени Снейдера.

Арьен Роббен, 41 год

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Фланговый нападающий с волшебной левой ногой отыграл 96 матчей за сборную и забил 37 мячей. На ЧМ-2010 Роббен приехал в статусе футболиста «Баварии» и выступал за немецкий клуб до 2019 года (и взял с ним Лигу чемпионов). Потом были краткосрочный период в «Гронингене» и завершение карьеры в 2021-м. С августа 2023-го по июнь 2024-го занимал пост тренера-стажёра в молодежной команде «Гронингена».

Дирк Кюйт, 44 года

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Этот нападающий пробил отметку в сотню матчей за сборную Нидерландов (104 встречи). Кюйт стал победителем Кубка английской лиги в составе «Ливерпуля», чемпионом Турции с «Фенербахче» и чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом». Дирк начал тренерскую карьеру в 2017 году. Сначала работал в качестве помощника в «Квик Бойз». Потом возглавил молодёжку «Фейеноорда», после чего тренировал «Ден Хааг». С декабря 2023 года работает в клубе «Беерсхот», который представляет чемпионат Бельгии.

Робин ван Перси, 41 год

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Ван Перси забивал почти в каждом втором матче за сборную (50 голов в 102 играх). «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» — все клубы в карьере Робина. В составе манкунианцев стал чемпионом Англии. По окончании карьеры работал тренером молодёжных команд «Фейеноорда». Летом 2024 года возглавил «Херенвен», а в феврале 2025-го пошёл на повышение. Теперь он главный тренер первой команды «Фейеноорда».

Тренер: Берт ван Марвейк, 72 год

Тогда Сейчас

Тренер едва не сделал сборную Нидерландов чемпионом мира, но полностью провалился на Евро-2012. Там команда проиграла три матча из трёх и не вышла из группы. И ван Марвейк покинул сборную. После этого он работал с «Гамбургом», сборными Саудовской Аравии, Австралии и ОАЭ. Нигде не добился успеха. С лета 2024 года занимает должность члена наблюдательного совета в «Маастрихте» (второй дивизион нидерландского футбола).

Рафаэль ван дер Варт вышел в финале на замену. По окончании карьеры занялся тренерской работой. Правда, до главного пока так и не дорос. С августа 2021-го по декабрь 2023-го трудился в «Эсбьерге», где был помощником тренера.