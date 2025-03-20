А что, если России и США сыграть в футбол? Какими были бы составы на матч звёзд РПЛ и МЛС

Вы уже слышали, что президенты США и России договорились провести матч между игроками НХЛ и КХЛ. А может, и в футбол поиграем? МЛС и РПЛ – достаточно сильные лиги со своими звёздами, которые представляют или ранее представляли статусные сборные в мире. Если бы матч всех звёзд МЛС и РПЛ состоялся, какими были бы составы команд? Давайте пофантазируем и попробуем предсказать возможный результат игры.

Матч всех звёзд – это прежде всего шоу с целью развлечь публику. Подарить болельщикам красивую игру с множеством голов. Поэтому и составы команд наверняка были бы с перекосом в сторону атаки. К тому же и в чемпионате России, и в чемпионате США и Канады больше звёздных хавбеков и форвардов, нежели защитников. Мы сделали тактическую схему 3-5-2 как для сборной РПЛ, так и для сборной МЛС, чтобы вместить максимальное количество высококлассных игроков.

Сборная звёзд РПЛ

Вратарь

Игорь Акинфеев Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

При выборе игроков для матча звёзд нужно учитывать не только выступление футболиста в нынешнем сезоне, но и степень легендарности. По сумме двух этих слагаемых вне конкуренции, конечно же, Игорь Акинфеев. Голкипер ЦСКА до сих пор находится в прекрасной форме, а перечисление его достижений займёт много времени. Одних только матчей за сборную России у Акинфеева – 111. Ему не привыкать играть против великих.

Защита

Дуглас Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К сожалению, в РПЛ не так много защитников уровня топ-5 европейских чемпионатов. Тройку для матча звёзд можно было бы составить из дуэта игроков «Зенита» и одного представителя «Спартака». Срджан Бабич – ключевая фигура в обороне красно-белых, центрбек с опытом выступлений в испанской Примере и участник Евро-2024 в составе сборной Сербии. Лидер защитной линии «Зенита» Нино приезжал в Россию в статусе футболиста сборной Бразилии и капитана «Флуминенсе», завоевавшего Кубок Либертадорес. А в составе олимпийской национальной команды он выигрывал золото на Играх-2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Дуглас Сантос – капитан «Зенита». Человек, включённый в этом году в составы сразу двух сборных – Бразилии и России. Его в тройке можно поставить левым центральным, благо такой опыт у Дугласа есть.

Полузащита

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато классных центральных полузащитников в РПЛ столько, что их с трудом получилось бы поместить в одну команду. Только если схема будет с креном в атаку, а кое-кто изменит привычную роль. Речь о плеймейкере «Спартака» Эсекьеле Барко. В матче звёзд аргентинец мог бы сыграть левого хавбека, ведь у него богатый опыт выступлений на этой позиции. Просто для Деяна Станковича Барко не вингер.

Позиция опорника – за ключевой фигурой в средней линии «Зенита» Вильмаром Барриосом. Полузащитнику сборной Колумбии, безусловно, не удался последний матч со «Спартаком», но и на старуху бывает проруха. Рядом с ним привычно расположился бы Вендел. Бразилец уже продан в «Ботафого», тем не менее ещё три месяца будет звёздой РПЛ. Невозможно представить команду и без Эдуарда Сперцяна. Тот факт, что хавбек «Краснодара» сейчас травмирован, оставим за скобками. А на правом фланге – ещё один зенитовец. Самый дорогой зимний новичок нашей лиги и вингер сборной Бразилии Луис Энрике.

Нападение

Джон Кордоба Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сборной звёзд РПЛ не обойтись и без пары форвардов-легионеров, так что единственным россиянином в команде оказался бы Акинфеев. Лучшего бомбардира нашего чемпионата знают в Америке, поскольку это костариканец Манфред Угальде. Спартаковец забил 16 голов в 21 матче. Должен быть в основе и Джон Кордоба, на сильных качествах которого строится игра «Краснодара» в атаке. Пусть даже результативность нападающего сборной Колумбии снизилась в последнее время.

Запасные игроки

В число запасных можно включить, вероятно, лучшего голкипера этого сезона Станислава Агкацева из «Краснодара». Трёх защитников – Диего Косту из того же «Краснодара», Игоря Дивеева из ЦСКА и Фабиана Бальбуэну из московского «Динамо», который, несмотря на спад, остаётся статусным для РПЛ игроком. В команде нашлось бы место и для молодых российских талантов «Локомотива» – Алексея Батракова и Сергея Пиняева, для лучшего ассистента лиги Бителло («Динамо» Москва), а также, исходя из громкости имени, для экс-звезды европейского футбола Миралема Пьянича (ЦСКА). Пожалуй, в своей нынешней форме достоин включения и один из лидеров сборной Люксембурга Кристофер Мартинс – автор победного дубля за «Спартак» в ворота «Зенита». Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, если забыть о его травме, тоже заслуживает участия в таком матче. Ну и куда же без Артёма Дзюбы? Лучший бомбардир в истории российского футбола заставляет говорить о себе даже в «Акроне».

Роль тренеров сборной звёзд РПЛ логично было бы предложить Станковичу и Сергею Семаку. Тем более они, судя по всему, с уважением относятся друг к другу. Станкович – самая известная фигура, Семак – самый титулованный.

Сборная звёзд РПЛ Фото: «Чемпионат»

Сборная звёзд МЛС

Вратарь

Уго Льорис Фото: Harry How/Getty Images

Американцы бы ответили легендой на легенду, выбирая вратаря для сборной МЛС. Причём ровесником Акинфеева! Победитель российского ЧМ-2018 в составе сборной Франции и экс-голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис с января 2024-го играет за «Лос-Анджелес». И в свои 38 лет сохраняет хороший уровень. В нынешнем сезоне Льорис в трёх турах выдал два «сухаря» и пропустил всего один мяч.

Защита

Жорди Альба Фото: Megan Briggs/Getty Images

Известных защитников, поигравших на топ-уровне, в чемпионате США и Канады столь же мало, как и в российском. На общем фоне выделяется Жорди Альба из «Интер Майами», которого все мы прекрасно помним по «Барселоне» и сборной Испании. В матче звёзд он мог быть освоить новую роль – левого центрального. Очевидно, заслуживает включения в команду и лучший защитник МЛС сезона-2024 Стивен Морейра из «Коламбус Крю», выступавший на протяжении семи сезонов во французской Лиге 1 за «Ренн», «Лорьян» и «Тулузу». Кроме того, должен присутствовать в составе хотя бы один американец. Пусть это место получит капитан сборной США Тим Рим из клуба «Шарлотт». Он провёл 12 сезонов в Англии: три — в «Болтоне» и девять — в «Фулхэме».

Полузащита

Лоренцо Инсинье Фото: Angel Marchini/Getty Images

Зато известных полузащитников в МЛС – сколько угодно! Трудно найти место для всех звёзд, поэтому и состав американцев получился бы несбалансированным. Центр поля пусть держит на своих плечах Серхио Бускетс. Экс-опорник «Барселоны» и сборной Испании, как и Альба, играет за «Интер Майами». Немецкую легенду Марко Ройса отправим на правый край. Бывший атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» – чемпион МЛС сезона-2024 в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Экс-вингера сборной Италии и «Наполи» Лоренцо Инсинье поставим на левый фланг. Он получает гигантскую годовую зарплату в размере $ 15,4 млн в «Торонто», правда, на старте нынешнего сезона ещё не играл, так как не нравится новому тренеру Робину Фрейзеру. Больше итальянца зарабатывает в МЛС только один человек – Лео Месси ($ 20,4 млн без учёта дополнительных выплат в «Интер Майами»). Позиция аргентинца в сборной звёзд – под нападающими. Конечно же, в матче со сборной РПЛ должен участвовать Алексей Миранчук. Нашему легионеру из «Атланты Юнайтед» пришлось бы действовать где-то между Бускетсом и Месси в центре поля.

Нападение

Оливье Жиру Фото: Steph Chambers/Getty Images

В атаке сборной звёзд МЛС – две крупные фигуры. Луис Суарес вместе с Месси, Бускетсом и Альбой творил историю в «Барселоне», а теперь зажигает в «Интер Майами». 38-летний уругваец набрал 20+9 в прошлом сезоне, а в нынешнем у него уже 1+4 в четырёх матчах. Чемпион мира в составе сборной Франции Оливье Жиру с июля 2024-го играет за «Лос-Анджелес». Правда, не сверкает – 38-летний центрфорвард забил всего два гола и сделал один голевой пас в 25 матчах за эту команду.

Запасные игроки

На скамейке сборной звёзд МЛС могли бы расположиться голкипер Роман Бюрки (экс-игрок сборной Швейцарии), защитники Эрик Святченко (Дания), Майя Йосида (Япония) и Уокер Циммерман (США), полузащитники Рики Пуч (Испания), Мигель Альмирон (Парагвай), Дженгиз Ундер (Турция), Уилфрид Заха (Кот-д’Ивуар), Ирвин Лосано (Мексика), Эмиль Форсберг (Швеция), Федерико Бернардески (Италия), нападающие – Луис Мурьель (Колумбия), Эрик Шупо-Мотинг (Камерун) и Кристиан Бентеке (Бельгия). И это ещё не полный список топовых игроков атаки в МЛС!

На роль тренеров вполне подходят Хавьер Маскерано («Интер Майами») и хорошо нам знакомый Сандро Шварц («Нью-Йорк Ред Буллз»).

Сборная звёзд МЛС Фото: «Чемпионат»

Судя по именам, фаворитом матча всех звёзд была бы сборная МЛС. Как вы думаете, смогла бы справиться с Месси и компанией сборная РПЛ? Пишите в комментариях!