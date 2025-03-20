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Лучшие голы и сейвы 24-го тура Первой лиги, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025

Шедевр со штрафного, дальние удары и топ-сейвы! Лучшие моменты тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 24-го тура Первой лиги
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Прошедшие матчи подарили несколько «пушечных» хайлайтов.

Мелбет Первая лига шагает вместе с РПЛ. В прошедшие выходные состоялся 24-й тур. Группы претендентов на повышение и вылет определены. А каждый матч вносит коррективы в таблицу.

Подробнее про события прошедшего тура:
Редчайший гол со штрафного у «Торпедо», драма в Калининграде. Что творится в Первой лиге!
Видео
Редчайший гол со штрафного у «Торпедо», драма в Калининграде. Что творится в Первой лиге!

Традиционно мы с вами выбираем лучший гол тура. В список вошли сразу два участника матча «Ротор» – «Сокол». А также представлены два красивых дальних удара Оливье Кенфака («Енисей») и Ильи Петрова («Балтика») и гол Ейсона Гусмана («Торпедо») из неочевидной позиции со штрафного.

Если у вас не открывается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Конечно, не забываем и о голкиперах. В список номинантов попали три игрока клубов из верхней части таблицы: Максим Бориско («Балтика»), Александр Дёгтев («Сочи») и Егор Шамов («Енисей»).

Если у вас не открывается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

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