Шедевр со штрафного, дальние удары и топ-сейвы! Лучшие моменты тура Первой лиги. Видео

Мелбет Первая лига шагает вместе с РПЛ. В прошедшие выходные состоялся 24-й тур. Группы претендентов на повышение и вылет определены. А каждый матч вносит коррективы в таблицу.

Традиционно мы с вами выбираем лучший гол тура. В список вошли сразу два участника матча «Ротор» – «Сокол». А также представлены два красивых дальних удара Оливье Кенфака («Енисей») и Ильи Петрова («Балтика») и гол Ейсона Гусмана («Торпедо») из неочевидной позиции со штрафного.

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Конечно, не забываем и о голкиперах. В список номинантов попали три игрока клубов из верхней части таблицы: Максим Бориско («Балтика»), Александр Дёгтев («Сочи») и Егор Шамов («Енисей»).

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