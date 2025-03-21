Вингер в футболе: роль в игре и задачи на поле

Понятие вингера и его задачи на поле

Вингер в футболе — это крайний фланговый нападающий. Но не всё так очевидно. Игрок на этой позиции выполняет как атакующие, так и оборонительные функции. Более того, к вингерам могут относиться как нападающие, так и полузащитники.

Вингеры могут играть на левом и правом флангах. Их первостепенная задача — атака. Но при этом они способны перемещаться по всему полю для оборонительных действий: защищать свою зону от опорников и защитников оппонента, бороться за мяч и стараться удержать его у себя.

«Вингер не должен ограничиваться только дриблингом. Здесь важно уметь открываться и находить свободные зоны между линиями. Вингеры также должны уметь обороняться. В противном случае вы не сможете побеждать», — говорил легенда и бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

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Техника и навыки вингера в футболе

Вингеры должны обладать хорошей скоростью и выносливостью, чтобы первыми оказываться на мяче. Сама по себе позиция подразумевает активные перемещения по полю, поэтому игрок данного амплуа обязан уделять большое внимание своей физической подготовке и особенно много работать над ускорениями.

Нередко вингеры ставят рекорды. И неудивительно, что именно они чаще всего становятся рекордсменами по максимально достигнутой скорости. Так, в топ-3 самых быстрых футболистов чемпионата Европы — 2024 вошли сразу два футболиста, так или иначе играющих на флангах: француз Килиан Мбаппе (36,5 км/ч) и испанец Ферран Торрес (36 км/ч).

Килиан Мбаппе на Евро-2024 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Помимо физических данных, для вингеров также важна хорошая техника. Игроки с правого или левого фланга периодически перемещаются для обороны или удержания мяча. И здесь никак не обойтись без финтов и грамотного дриблинга. В этом плане особенно выделяется вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

«Мне легче обыграть оппонента на дриблинге, чем забить гол. Так я полностью контролирую ситуацию и знаю, что очень хорош в игре один в один. В таких ситуациях защитникам приходится ломать голову, так как им непонятно, что я могу сделать в следующую секунду», — рассказал Винисиус El País.

В обводках особенно хорош молодой вингер сборной Испании Ламин Ямаль, которого признали лучшим молодым игроком чемпионата Европы. Решение было принято техническими наблюдателями УЕФА. В семи матчах футболист сделал 32 обводки и отдал четыре ассиста — лучший показатель среди всех игроков. Отметился Ямаль и в финале, на его счету голевой пас Нико Уильямсу.

Немаловажно для вингеров и умение отдать точную передачу. Зачастую игроки левого или правого фланга убегают в контратаку. Часто в такой ситуации им нужно отдать пас на центрального нападающего или партнёра по команде, который находится в более выгодной позиции.

Тактика ведения игры вингера

Сами по себе вингеры — футболисты широкого спектра действий. По ходу игры им приходится переключаться между разными процессами: с атаки на оборону и так далее. Причём нет единого сценария, как именно стоит действовать на фланге: вингер должен быть креативным и реагировать по ситуации. Впрочем, одна из основных функций игрока данного амплуа — это атакующие действия.

Очень часто вингеры оттачивают свои навыки и становятся известными на весь мир за счёт техничного подключения к атаке. Пример нидерландца Арьена Роббена тому доказательство: его коронный проход по флангу и смещение в центр были кошмаром для многих защитников.

«Надо удивлять соперников, приводить их в замешательство. Пользоваться из раза в раз одним и тем же приёмом не получится. Мы постоянно ищем новые решения в нападении, занимаем иные позиции или иначе входим в штрафную. Если ты никогда не пасуешь, не идёшь в дриблинг или не уходишь на край, то все эти смещения в центр перестанут работать», — говорил Роббен пресс-службе УЕФА.

Довольно часто вингеры играют в паре и атакуют по слаженной схеме с партнёрами по команде. Дуэт Арьена Роббена и француза Франка Рибери, с которым они вместе выступали за «Баварию», считается одним из лучших в истории футбола. Оба футболиста очень похожи по стилю и идеально сочетались в тактической схеме команды тех времён: Рибери держал левый фланг, а Роббен — правый.

Знаменитая связка двух вингеров даже получила своё собственное название — «Роббери». На двоих футболисты за все годы в «Баварии» наколотили 268 голов и отдали 282 голевые передачи. Их вклад в многочисленные победы немецкого гранда велик, как и любовь со стороны болельщиков.

Арьен Роббен в «Баварии» Фото: Michael Regan/Getty Images

Физические данные позволяют вингерам совершать мощные ускорения и прорывы по флангам и убегать в контратаку. С такой позиции они могут отдать голевую передачу или даже самостоятельно отправить мяч в ворота. Последнее происходит довольно часто: по статистике, в 6 из 12 последних финалов Лиги чемпионов был хотя бы один гол флангового игрока.

Таким образом, вингер в идеале должен уметь атаковать и защищаться, но при этом отличаться техническими навыками. Также игрок должен уметь переключаться и при необходимости перемещаться с фланга, если того желает тренер.

«Ямаль потрясающе владеет мячом. Он любит играть на фланге, однако мы знаем, что соперник может закрыть его. Мы говорим с ним, какие пространства он должен занимать», — говорил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Лучшие вингеры мирового футбола

Одним из самых успешных фланговых полузащитников был Райан Гиггз. Валлиец — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он прошёл путь от академии до основной команды. В составе «красных дьяволов» игрок провёл 963 матча, забил 168 мячей и отдал 266 передач.

Гиггз выступал на позиции классического левого вингера. Среди сильных сторон Райана были скорость, дриблинг и умение отдавать точные передачи. За свою карьеру в «МЮ» валлиец стал одним из самых известных игроков и завоевал 34 трофея. Со временем Гиггз переместился в центр, однако его игру на флангах молодые футболисты вспоминают и по сей день.

Молодой Райан Гиггз в «Манчестер Юнайтед» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«То, чего Райан добился в «МЮ», просто невероятно. Каждый молодой вингер хочет быть таким же, как он. И я тоже в их числе. К тому же Гиггз играл до 40 лет и всё ещё обыгрывал защитников», — делился эмоциями игрок сборной Уэльса Дэниел Джеймс.

Португальского полузащитника Луиша Фигу также считают одним из лучших вингеров в истории. С детства футболист отличался высокой скоростью бега и изящной техникой. Фигу — универсальный игрок, он отлично играл на позиции правого вингера, но при необходимости мог адаптироваться к любому игровому эпизоду в любой точке поля.

За свою карьеру Луиш завоевал массу трофеев, а также солидное количество индивидуальных наград, среди которых был и «Золотой мяч». Причём португалец умудрился выиграть хотя бы один турнир во всех командах, за которые выступал.

Луиш Фигу в «Реале» Фото: Martin Rose/Getty Images

«В «Реале» было невероятно много талантливых и самолюбивых игроков, и на их фоне затеряться можно было без проблем. Но Фигу это, конечно же, никогда не грозило», — вспоминал экс-игрок сборной Англии Джефф Хёрст.

Значимость позиции вингера в современном футболе

По сути, футболист, который задействован на позиции вингера — универсальный игрок. Чтобы блистать на поле и приносить результат, фланговый полузащитник должен в идеале обладать всеми необходимыми навыками и умениями, так как по ходу матча он перемещается вдоль боковой линии и может выполнять разные функции.

В последние годы стали появляться вингеры, которые становятся настоящими лидерами — клуба или сборной. Их компетенции соответствуют требованиям данного амплуа, однако по отдельным критериям игроки выделяются среди остальных. У них может быть феноменальная скорость или впечатляющие навыки дриблинга.

Не исключено, что в будущем вингеры станут ещё совершеннее. Ведь они уже сейчас способны сыграть на других позициях: крайнего защитника, нападающего, атакующего хавбека.