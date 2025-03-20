«Федун сказал: уверен — покупай». Инсайды о лучшем игроке «Спартака» прямо сейчас

Мартинса покупали с большим трудом, а теперь не отпускают даже в Европу.

Кристофер Мартинс — главный футболист «Спартака» прямо сейчас. Сначала его дубль помог пройти «Акрон» в Кубке России, а затем люксембуржец забил два «Зениту» – и принёс команде первую за восемь лет победу над Петербургом в РПЛ. Причём во время первого тайма Мартинс получил повреждение плеча: в трансляции было видно, что Кристофер испытывает сильную боль и может быть заменён. Но медицинский штаб «Спартака» произвёл специальные манипуляции, и Мартинс смог продолжить игру.

При этом Кристофера раньше не считали звездой чемпионата России или даже «Спартака». Видимо, зря. Давайте исправлять ситуацию – в этом тексте мы расскажем:

как Мартинс появился в «Спартаке» три года назад;

у каких клубов москвичи выиграли конкуренцию;

чем выделяется Мартинс на тренировках;

был ли Мартинс близок к уходу из клуба прошлым летом и этой зимой.

Кристофер Мартинс после гола в ворота «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как Мартинс оказался в «Спартаке»? Сложности при переговорах с «Янг Бойз», роль Федуна в трансфере

Мартинс перешёл в «Спартак» 31 января 2022 года. Паоло Ваноли, который тогда тренировал московский клуб, попросил спортивного директора «Спартака» Луку Каттани найти игрока в центр поля с определёнными функциями. По словам наших источников, Каттани сразу же обратился к кандидатуре Мартинса — Лука следил за полузащитником с 18 лет, когда тот играл «Труа» на правах аренды и в молодёжке «Лиона». Где, кстати, забил свой первый гол в юношеской Лиге чемпионов в ворота «Зенита». Каттани продолжал наблюдать за Мартинсом и во время аренд во второй дивизион Франции. В общем, по мнению итальянца, Мартинс был идеальным вариантом для «Спартака».

Каттани вступил в переговоры со швейцарским «Янг Бойз», за который тогда играл люксембуржец. Вёл их спортивный директор «Спартака» дистанционно, находясь на сборах команды в Дубае. Наши источники так вспоминают этот процесс: изначально переговоры были настолько тяжёлыми, что Каттани три дня подряд не выходил из своего гостиничного номера. Некоторые сотрудники клуба даже успели подумать, что итальянец просто улетел со сборов.

Кристофер Мартинс против Джесси Лингарда в матче за «Янг Бойз» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Основной затык в общении был в том, что швейцарцы хотели продать Мартинса, а Каттани настаивал на аренде с правом выкупа. Потому что в противном случае на полузащитника пришлось бы потратить почти весь бюджет, выделенный на зимнее трансферное окно. По словам наших источников, во время переговоров руководство «Янг Бойз» даже удивлялось: «Мы привыкли, что русские не жалеют денег и платят сразу». При этом, по нашей информации, той же зимой Мартинса хотела подписать «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, но немцы решили отказаться от полузащитника из-за его истории травм.

В итоге «Спартак» и «Янг Бойз» договорились о переходе в формате платной аренды на полгода с последующим выкупом. По словам наших источников, «Спартак» заплатил € 500 тыс. за аренду и € 7 млн — за последующий выкуп игрока. Уже после согласования всех условий Каттани, по нашей информации, засомневался в трансфере Мартинса — в составе «Спартака» тогда уже хватало полузащитников. Спортивный директор переживал, что Мартинс перегрузит ростер, и пошёл советоваться к Федуну. Тот сказал: «Лука, если ты уверен в этом игроке — покупай. Я тебе доверяю». После этого трансфер люксембуржца был закрыт.

Время Мартинса в «Спартаке». Поразил gps-показателями, постоянно улыбается

Наши источники в «Спартаке» описывают Мартинса как игрока, которого любят абсолютно все: «На тренировках Кристофер всегда улыбается и одним из первых помогает новым игрокам влиться в коллектив. Мартинс говорит на пяти языках и дружит со всеми. Он действительно кайфует в «Спартаке» и ценит своё время здесь».

Многих в клубе удивило, что Мартинс всегда оставался на позитиве. И когда Абаскаль не видел его в составе, и когда пытался сделать из него нижнего опорника, и во время слухов о возможной продаже. Все трое тренеров люксембуржца в команде — Ваноли, Абаскаль и Станкович — отмечали сильный менталитет полузащитника. А ещё Мартинс вообще не боится мороза. Наши собеседники описывают ситуации, как игрок приезжал на тренировку в -15 градусов мороза в тапочках и шортах.

Кристофер Мартинс и Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается игровых качеств Мартинса, уже в первые месяцы в клубе игрок поразил тренерский штаб Ваноли и спортивного директора Каттани. По нашей информации, после одного из матчей РПЛ штаб сел расшифровывать информацию с датчиков, которые были на игроках. Расшифровка показала, что Мартинс — единственный игрок «Спартака» на длинной дистанции встреч, кто в защитной фазе игры развил более высокую скорость, чем в атакующей. Хотя по логике всё должно быть наоборот. Этот показатель очень впечатлил тогдашний тренерский штаб.

Период при Станковиче. Изначально Мартинса видели на другой позиции. Мог уйти и летом, и зимой

После прихода Станковича Мартинс стал незаменимым игроком стартового состава. По нашей информации, сербский тренер тоже сначала видел в люксембуржце нижнего опорника, но быстро понял, что на позиции «восьмёрки» Мартинс выглядит лучше. И передвинул его выше. Окончательно это мнение сформировалось после летнего товарищеского матча с «Динамо».

Тренерский штаб «Спартака» называет Мартинса идеальным игроком в переходных фазах. Именно поэтому Кристофер здорово себя проявляет во встречах с топ-соперниками: Мартинс поддерживает ритм игры, врывается вторым темпом и даёт объём. Как раз за эти три качества Станкович и ценит Мартинса, что позволило полузащитнику спрогрессировать при сербе.

Деян Станкович и Кристофер Мартинс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По нашей информации, прошлым летом приобрести Мартинса у «Спартака» хотела «Сельта», но тогдашний спортивный директор клуба Томаш Амарал посчитал предложение недостаточно хорошим — и отказался от продажи. Он был готов расстаться с игроком только за хорошие деньги. Также летом агенты со стороны приносили варианты с арендой Мартинса в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и в турецкие клубы, но отдавать игрока в аренду никто не собирался.

Вы спросите, зачем тогда «Спартак» этой зимой интересовался Саласаром, Фернандешем и Иличем, если Мартинс всех устраивал? По нашей информации, «Спартак» в любом случае не собирался продавать полузащитника, даже если бы смог подписать кого-то из своих трансферных целей. По словам наших источников, у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца. В лице же Саласара, Илича и Фернандеша «Спартак» искал игрока, который добавил бы определённых качеств, но не закрывал бы дорогу Мартинсу в состав — то есть была бы здоровая конкуренция.

При этом стабильность и качества Мартинса ценят не только в России. Если полузащитник не травмирован, он железный игрок старта в сборной Люксембурга.

Станкович поставил Мартинса на правильную позицию и прокачал его ментально, по-футбольному и физически. Теперь становится понятно, насколько важным было решение прошлого спортивного блока не отпускать игрока летом. Вполне возможно, что в следующее трансферное окно за Кристофером придут уже клубы совсем другого ранга и предложат совсем другие условия.