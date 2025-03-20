Теперь Узбекистану до ЧМ осталось совсем чуть-чуть! Есть важная победа с новым тренером

За зиму у Узбекистана поменялся главный тренер. И это главное, что могло насторожить перед решающими матчами отбора на ЧМ-2026. Сречко Катанец – архитектор современных успехов национальной команды – покинул свой пост по состоянию здоровья. Едва ли это кого-то удивило, ведь специалист и до этого пропускал матчи по причине болезни. Так что следующим шагом стал выбор преемника. После многочисленных консультаций остановились на кандидатуре Тимура Кападзе – человека, который сначала много лет играл в местной лиге, а с 2018-го перешёл в тренерство. Дорос до олимпийской сборной страны и пробился с ней в финальную часть. Теперь новый опыт – поработать с главной командой.

Первый соперник – Кыргызстан. В этом плане Кападзе повезло. Ведь сборная – аутсайдер группы, ниже только КНДР. Но не сильно. У северокорейцев два очка, а кыргызстанцы опережают их всего на одно очко. За счёт единственной победы в группе, – как раз над КНДР. В остальном у команды Максима Лисицына только поражения. Но, видимо, это не смущает федерацию, а тренеру доверяют. Тем более в первом матче с Узбекистаном Кыргызстан потолкался, уступив со счётом 2:3. А тут ещё и новый тренер. На матч они выходили точно не с самым безнадёжным настроем.

В составах обеих сборных мы увидели достаточно знакомых. В обороне Узбекистана – Хусанов из «Манчестер Сити» и Ашурматов из «Рубина», в атаке – Файзуллаев из ЦСКА и Шомуродов из «Ромы». А у кыргызстанцев – вечный Валерий Кичин, ранее выступавший за «Енисей».

Уже по стартовому составу мы увидели, что Кападзе не собирается устраивать революцию. Знакомая схема с тремя центральными защитниками и разнообразным расположением игроков в атаке. Узбекистан предсказуемо забрал мяч и постепенно начал разбирать оборону соперника. Уже на девятой минуте гости могли остаться в меньшинстве: Аббосу въехали прямой ногой, но видеоассистенты не стали звать судью на просмотр. А дальше началась игра «кто промахнётся из более выгодной позиции». Машарипов неплохо бил со штрафного, но спас вратарь. Файзуллаев через рикошет планировал отправить мяч в сетку – однако тоже мимо. Потом Машарипов и вовсе остался один, но ткнул мяч точно в руки Токотаеву.

К середине первого тайма гости словно устали от давления. И футболисты решили упростить себе жизнь. Алижонов с Шомуродовым придумали неплохую атаку, в итоге первого сбили в штрафной. А судья не только назначил пенальти, но и удалил Дациева. Момент спорный, однако видеоассистенты не вмешались. К мячу подошёл Шомуродов и достиг пика пощады. Ведь пробил в прыгнувшего в угол вратаря.

Это было уже не особо смешно. Ведь игра хоть и шла, но мячей ей явно не хватало. На 40-й минуте узбекистанцы всё-таки решили закончить с бесчисленным количеством нереализованных моментов. Алижонов поймал пас Файзуллаева на линии офсайда и проткнул его в ворота. До конца перерыва хозяева по традиции упустили ещё несколько шансов. А после перерыва ситуация не изменилась.

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За счёт преимущества в одного игрока мяч почти не покидал половину поля гостей. К середине второго тайма число ударов по воротам гостей перевалило за 20. Шомуродов даже забил, но судьи обнаружили в этом эпизоде офсайд. Узбекистан вроде бы делал всё правильно, но на финальном этапе не хватало то ли скорости принятия решения, то ли удачи.

Кыргызстан словно смирился, что ему ничего не светит. Нельзя же так много обороняться. Но даже финального навала у них не вышло. Итог – очередное поражение.

Узбекистан благодаря победе сохранил за собой второе место в группе, дающее право прямой путёвки в финальную часть ЧМ-2026. Отрыв от третьего места – шесть очков. Но всё решится в последних трёх встречах. 25 марта важнейший матч с лидером группы – Ираном. А в начале июня – с двумя главными преследователями – ОАЭ и Катаром.