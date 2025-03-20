Дебют хуже придумать сложно. Грузия просто укатала Армению с новым тренером

Лига наций вернулась! В одном из стыковых матчей сошлись сборные Армении и Грузии. Первые рубятся за то, чтобы подняться в Лигу В, а вторые — чтобы избежать падения в Лигу С.

Сборная Грузии не обыгрывала соперника с 2011 года. Правда, с того момента команды встретились друг с другом всего два раза (оба — в Лиге наций). Итог: одна победа Армении (2:1) и одна ничья (2:2). А ещё Грузия ни разу не обыгрывала армянских футболистов в официальных встречах. До сегодняшнего дня таких матчей было всего два.

Обе команды понесли серьёзные потери. Сборная Армении осталась без полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (травма), а Грузия — без флангового нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии (перебор жёлтых карточек). А что по футболистам РПЛ? В составе сборной Армении в основе появились трое: два железнодорожника (Наир Тикнизян и Эдгар Севикян) и полузащитник «Рубина» (Угочукву Иву).

Кстати, хозяева провели первый матч под руководством нового тренера. Джон вант Схип занял этот пост в феврале нынешнего года. Ранее он работал с «Аяксом» и сборной Греции. Наверняка нидерландца разочаровало то, что он увидел в первой половине встречи в Ереване. Его команда реже владела мячом (43% на 57%) и дважды пропустила.

На первых минутах Георгий Чакветадзе почти убежал один на один с вратарём сборной Армении. Иву остановил соперника, но на повторах кажется, что сделал это с нарушением правил. Однако румынский арбитр Раду Петреску не увидел фола. «Рэф! Рэф!» — с недоумением обращался к судье главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Безрезультатно.

Далее вратарь хозяев Огньен Чанчаревич справился с ударом Чакветадзе в ближний угол. А чуть позже Георгий Кочорашвили не попал в дальний. Но преимущество грузинских футболистов привело к двум голам в течение четырёх минут. Ошибка Артака Дашяна на своей половине поля, контратака гостей, завершающий удар Кочорашвили в дальний угол — 0:1.

Хозяева ненадолго пришли в себя, и Георгию Мамардашвили пришлось спасать после удара Севикяна под перекладину. Но Грузия быстро успокоила соперника. Мамардашвили выдал голевую передачу со своей половины поля, а Жорж Микаутадзе пробил с острого угла. Первая реакция: Жорж, ты пожадничал! Грузинский нападающий мог прострелить в центр или откатить мяч назад под удар. Однако Чанчаревич проспал выстрел в ближний угол — 0:2.

Микаутадзе сделал дубль после перерыва, и на этот раз ему ассистировал другой Георгий — Чакветадзе. Грузинские футболисты убежали в контратаку, и Жорж забивал уже в пустые ворота — это разгром! Кстати, сделал он это прямо перед трибуной с грузинскими фанатами. К слову, у Микаутадзе теперь пять голов в семи матчах в Лиге наций.

У сборной Грузии всё было хорошо, но потом стало страшно. Падение Луки Лочошвили в центре поля, истошный крик, вынужденная замена. Повторы из разряда тех, которые не хочется смотреть. Николас Калукян после верхового единоборства упал на голеностоп Лочошвили — жуткое зрелище. Лука с большим трудом поднялся, однако покинул поле только при помощи врачей. Здоровья!

Ответная игра пройдёт 23 марта в Тбилиси. Хотя есть ли в этом смысл с учётом результата первого матча?