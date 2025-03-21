Новый необычный защитник Англии. В 13 лет потерял палец, потом работал в супермаркете

Несколько дней назад Дэн Бёрн взял трофей с «Ньюкаслом», а теперь может дебютировать в национальной команде.

Сборная Англии стартует в отборочном цикле ЧМ-2026. Сегодня, 21 марта, команда проведёт первый матч под руководством нового тренера — Томаса Тухеля. В списке игроков, которых вызвал немец, оказался защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн. Этот футболист впервые получил вызов в национальную команду. И это в 32 года!

Дэна отчислили из академии «Ньюкасла» в 11 лет. Потом он остался без пальца и работал в супермаркете

Бёрн с детства переживал за «Ньюкасл». У парня был абонемент на домашний стадион клуба «Сент-Джеймс Парк», а в 2000 году он гонял в Лондон на полуфинал Кубка Англии. Правда, в том матче «Ньюкасл» проиграл «Челси» со счётом 1:2. В 2011 году парень пережил неприятный удар судьбы. «Ньюкасл» исключил Бёрна из академии и сделал это перед Рождеством.

«В тот момент я был в отчаянии. Казалось, если ты попадаешь в любимый клуб, то останешься там навсегда. Впрочем, тогда я был не очень хорош, поэтому понимаю, почему «Ньюкасл» отказался от меня. В карьере было много подобных неудач, но я всегда приходил в себя. Это лишь придало мне решимости доказать людям их неправоту.

Любой ребёнок мечтает. В детстве решение «Ньюкасла» стало для меня неожиданным. Я считал себя отличным футболистом, но, конечно, заблуждался», — говорил Бёрн спустя много лет после отчисления из академии «Ньюкасла».

В 13 лет Дэн пережил новый удар — потерял бо́льшую часть безымянного пальца на правой руке. Он перелазил через забор и зацепился кольцом за штырь. Так что Бёрн играет с девятью пальцами на руках. Дэн посмеялся сам над собой, когда спустя много лет оказался в первой команде «Ньюкасла». В одном из видеороликов он надевает вратарские перчатки и веселится вместе с одноклубниками, демонстрируя отсутствие одного из пальцев.

Дэн Бёрн и его правая рука Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Но юному Бёрну было не до веселья. Он играл за любительский клуб «Блит Спартанс», параллельно учился, а в 16 лет устроился на работу в супермаркет. По словам Дэна, там он «толкал тележки». «Как правило, ребят берут в молодёжные команды в возрасте 15-16 лет, — утверждал Бёрн. — Я так ни к кому и не присоединился. В то время немного подрабатывал тем, что толкал тележки в супермаркете. Делал это на выходных. Скажи тогда кто-нибудь, что Дэн Бёрн в будущем окажется в АПЛ, я бы просто рассмеялся. Это был непростой путь, но он сделал меня ещё более решительным и целеустремлённым».

Любопытно, что после победы «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги сотрудники супермаркета провели необычную акцию. Они вывели из обращения светоотражающий жилет с 33-м номером. Вот что сказал менеджер магазина Дин Джонсон: «После победы «Ньюкасла» в Кубке лиги в магазине был огромный ажиотаж. Мы просто хотели отпраздновать достижение бывшего сотрудника и дать понять, что гордимся им. Сняли с производства куртку с 33-м номером. Планируем поместить её в рамку и повесить в магазине. Надеемся, что Дэн скоро навестит нас с трофеем».

Сотрудники супермаркета и тот самый жилет Фото: ASDA

Бёрн долго мотался по клубам низших английских лиг. Стабильно играл в АПЛ только с сезона-2019/2020

Когда Бёрну исполнилось 17 лет, он подписал контракт с клубом «Дарлингтон». Конечно, ни о какой гламурной жизни и речи не было. Дэн сам стирал свою форму и носил упакованные ланчи. В 2011 году футболист оказался в «Фулхэме». «В «Дарлингтоне» приходилось самому стирать форму и готовить себе ланч. После матча я поздно возвращался домой. Потом стирал форму и сушил её на батарее, чтобы она была готова к новому дню. В «Фулхэме» молодым игрокам не нужно заниматься подобными вещами — им многое дают».

«Я приобрёл важный опыт в «Дарлингтоне», — продолжает Бёрн. — Тогда я был совсем худым и выходил на поле против мужчин. Было тяжело. Помню первую встречу. Вышел на поле при счёте 0:1, а в итоге мы проиграли 0:5. Но тогда я был невероятно счастлив!»

«Фулхэм» несколько раз отдавал Бёрна в аренду. Он съездил в «Йовил» и «Бирмингем». «Когда впервые сыграл за «Йовил», нападающий соперника сразу отправил меня на газон, — вспоминал Дэн. — Мяч отскочил к форварду, и он ударил меня локтем в лицом. Чуть не сломал нос! Это безумие, но такие вещи помогают в дальнейшем».

Бёрн мотался по низшим лигам, пока в 2018 году его не купил «Брайтон». Сначала Дэн был запасным игроком, однако всё изменилось с приходом Грэма Поттера на пост главного тренера. Защитника долго недооценивали из-за его габаритов. Многие считали высокий рост (201 см) игрока его недостатком, полагая, что он слишком медленный и неуклюжий. Хотя на самом деле Бёрну это не мешало. Дэн стал стабильно играть в АПЛ с сезона-2019/2020

«Когда люди видят меня, то думают, что легко справятся. Люблю то чувство, когда превосхожу их. Понятно, что в АПЛ высокий уровень, и бывают случаи, когда ты проигрываешь. Но мне нравится, когда соперник испытывает сложности в противостоянии со мной», — говорил Бёрн.

В 29 лет Дэн перешёл в «Ньюкасл». В 32 года получил первый вызов в сборную Англии

Через три года после трансфера в «Брайтон» Дэн оказался в «Ньюкасле». Мечта футболиста сбылась, когда ему исполнилось 29 лет. А «Ньюкасл» не пожалел € 15 млн. «Это просто безумие! — радовался защитник после подписания контракта. — Подумать только, теперь я буду бегать в футболке «Ньюкасла». Все поколения моей семьи были болельщиками этого клуба. В связи с этим я очень хотел, чтобы родители находились здесь, когда я подписываю контракт. Вы видите, как взволнованы мои родственники. Очень важный момент для нас. Это полностью изменит мою жизнь».

В 2023 году Бёрн дебютировал в Лиге чемпионов — сделал это в форме «Ньюкасла». Несколькими месяцами ранее его команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Кубка английской лиги. Перед игрой отец футболиста отправил ему сообщение и рассказал, что гордится тем, какой путь проделал Дэн. От работы в супермаркете до выхода на поле с лучшими футболистами.

Дэн Бёрн с трофеем за победу в Кубке английской лиги Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В 2025 году Бёрн помог «Ньюкаслу» взять Кубок лиги — в финале команда обыграла «Ливерпуль» (2:1). Сам защитник отметился голом в первом тайме. «Ньюкасл» завоевал первый национальный трофей с 1955 года, если не считать успехи в Чемпионшипе. «Не хочу ложиться спать, потому что мне кажется, что я уже сплю. Ощущение, что всё это неправда», — не верил своему счастью защитник.

За несколько дней до этого Дэн получил ещё одну хорошую новость — его впервые вызвали в сборную Англии. На всякий случай – защитнику уже 32 года. «Я не получил никаких сообщений в шесть часов вечера. Думал, что уже не попаду в окончательный состав. В 22 часа мне пришло сообщение, а потом Тухель сделал видеозвонок. Сначала он в шутку отметил мой непрофессионализм, поскольку я ещё не спал. Я извинился, после чего тренер сказал, что обзванивал всех, кто не попал в команду. Он сказал, что ему нужно завершить день с хорошим чувством. Тухель сообщил о моём вызове, после чего я с трудом заснул».

Дэн Бёрн и Томас Тухель Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Бёрн может стать самым возрастным дебютантом сборной Англии с 2010 года. Тогда Кевин Дэвис установил рекорд — ему было 33 года 200 дней. «Мой телефон разрывался от звонков. У меня один и тот же номер с 16 лет, так что вы не поверите, сколько там было сообщений!» — отметил Дэн.

Кстати, сам Бёрн рассчитывает на то, что добьётся успеха в сборной Англии. Вот его слова: «Мне плевать на мнение людей. Я знаю, в чём хорош. Люди часто сомневались во мне. Вряд ли кто-то мог предположить, что я буду сидеть здесь и давать пресс-конференцию в статусе игрока сборной Англии. Чувствую, что заслуженно нахожусь в расположении команды. Я приехал сюда не для того, чтобы быть статистом. Сделаю всё, чтобы произвести хорошее впечатление на тренера. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. У меня появился шанс. Если я им воспользуюсь — это будет невероятно».

История Бёрна действительно впечатляет. Дебютирует ли он за сборную в матче с Албанией?