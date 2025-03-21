Самая длинная и непонятная сага сезона РПЛ. Осинькин и «Крылья» когда-нибудь расстанутся?

Игорь Осинькин снова остался в «Крыльях». Хотя 19 марта портал Sport24 сообщил, что клуб и тренер обсуждают варианты расторжения контракта. Позже наши источники подтвердили, что у тренера и руководства действительно запланированы встреча и разговор о будущем.

Опять ни до чего не договорились. И это напоминает день сурка. Чуть ли не каждую международную паузу какая-то из сторон, подписавших договор, высказывает желание расстаться. Но никак не получается. Вскоре информацию об уходе опроверг заместитель генерального директора «Крыльев» Руслан Пименов. Даже несмотря на то что о готовности возглавить клуб сообщил Александр Мостовой. А инсайдеры накидали ещё пару фамилий (Магомеда Алиева и Сергея Игнашевича, например).

Сергей Игнашевич в «Балтике» Фото: РИА Новости

Ещё через какое-то время сначала наши источники подтвердили, что Осинькин остаётся, а потом это сделал и инсайдер Иван Карпов. Он сообщил, что тренер был готов уйти с должности при условии выплаты ему зарплаты до конца сезона. Клуб согласился, однако информация утекла к Вячеславу Федорищеву. И тот заблокировал это решение, видимо, помня о своём осеннем обещании. В нём чётко говорилось: тренер работает до конца сезона, а уже дальше подводятся итоги. Хотя сейчас этим словам, вероятно, не рад ни сам Федорищев, ни тот, кому они были посвящены.

Вообще, игра «Уволь Осинькина, если сможешь», пожалуй, самое популярное развлечение в Самаре в этом сезоне. Ведь всё началось вообще в августе, когда «Крылья» «феноменально» начали сезон с трёх поражений подряд. Потом затолкали два мяча несчастному «Факелу» и снова неудача – с московским «Динамо». Тогда в медиа и утекли первые фамилии кандидатов: сначала был Юран, потом к нему добавились Тихонов и остальные. Сентябрьскую паузу на сборные Осинькин кое-как пережил. А вот октябрьскую, казалось, уже не переживёт. О скором увольнении тренера написали, кажется, все инсайдеры, хоть сам клуб всё это и опровергал. Стандартная практика. В матче с «Локомотивом» случился эмоциональный пик: Осинькин собрал игроков в центре поля, заявил, что ничего не знает о происходящем – и отвернулся. Операторы выхватили кадры со слезами тренера. За всем этим с трибун наблюдал Игнашевич, которого считали вероятным сменщиком.

После этого началась большая оправдательная кампания. Болельщики подписывали петиции, в медиа выступали эксперты, а губернатору Федорищеву позвонил капитан команды Александр Солдатенков. Тогда чиновник собрал совещание и выпустил ожидаемый релиз: общественность может быть спокойна, все работают до конца сезона. Хотя в скором времени клуб покинул спортивный директор Сергей Корниленко, а позже и генеральный – Вадим Андреев.

В ноябре слухи вновь ожили, но без какой-либо конкретики. А в начале декабря Осинькин якобы сам изъявил желание уйти. Всё из-за резких высказываний губернатора, которые к тому моменту мы уже услышали. Там в том числе прозвучала информация об огромных неустойках за досрочный разрыв контракта с тренером. Фамилии не назывались, но в паблик проникла сумма – 100 млн рублей. Явный намёк на то, что происходит в «Крыльях».

В итоге Игоря Витальевича никуда не отпустили. Вероятно, из-за той самой неустойки, которую клубу пришлось бы выплатить. Писать же по собственному тренер не стал. В феврале уже новое руководство якобы вновь обращалось к Игнашевичу, но тот отказал. А позже эти же самые боссы заявили о безусловной поддержке Осинькина.

Теперь, вероятно, нынешний тренер доработает до конца сезона при любых раскладах. В РПЛ осталось девять матчей, из Кубка Самара благополучно вылетела. Теоретически Осинькина, конечно, ещё можно убрать, но едва ли в этом будет большой смысл – с учётом того, что у нового тренера даже не будет времени на подготовку.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Большие кадровые изменения теперь перенесли на лето. И вряд ли кто-то сомневается, что после случившегося они придут. Независимо от того, останется Самара в РПЛ или нет.