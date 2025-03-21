Ремейк финала ЧМ-2010 — огонь! Замена Испании с Нидерландами сработала на 90+3-й минуте!

Второй мяч хозяева пропустили в меньшинстве. А ведь чемпионы Европы чуть не проиграли впервые за год.

Привыкаем к четвертьфиналам в Лиге наций. Это первый розыгрыш турнира с такой стадией. Нидерланды против Испании — ремейк финала ЧМ-2010. Только на этот раз получилось гораздо результативнее.

Любопытно, что испанцы ни разу не одолели соперника с того самого финала. А ведь прошло уже 15 лет! С другой стороны, с того момента команды сыграли друг с другом всего три раза. Болельщики в Роттердаме перед матчем повесили красивый баннер, на котором оказались легендарные в прошлом футболисты сборной Нидерландов. На переднем плане появился нападающий Робин ван Перси. Он был изображён в том же положении, что и забил Испании на ЧМ-2014 — в красивом прыжке. Кстати, тогда нидерландцы растоптали соперника — 5:1.

Перформанс болельщиков сборной Нидерландов Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Девять минут — столько продержались хозяева. Первый гол в матче создали молодые футболисты сборной Испании. Ламин Ямаль отобрал мяч у Йоррела Хато и отдал на Педри, тот — на Нико Уильямса, а темнокожий футболист гостей с разворота пробил вратаря. Когда у Испании всё идёт настолько легко, кажется, что сопернику просто нечего ловить. Но это был не тот случай.

Первый тайм получился очень бодрым. Альваро Мората не попал в створ с линии вратарской, а Вирджил ван Дейк — после углового. Но хозяева всё-таки отыгрались. Коди Гакпо вонзил мяч в ближний угол, а результативный пас отдал Джастин Клюйверт. Хозяева могли уйти на перерыв с преимуществом в счёте, но Тейани Рейндерс попал в перекладину.

Тренеру испанцев Луису де ла Фуэнте пришлось менять защитника ещё в первом тайме из-за травмы молодого Пау Кубарси. Кто вышел вместо него? 19-летний Дин Хёйсен. Этот парень родился в Амстердаме, играл за юниорские сборные Нидерландов, а с марта 2024-го выступал уже за испанскую молодёжку. Матч в Роттердаме стал для него первым в составе первой сборной Испании. Местные фанаты освистывали Хёйсена всякий раз, когда он касался мяча. Да, такую атмосферу Дин запомнит надолго.

Испанцы ушли от поражения в матче с Нидерландами Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Непонятно, чем испанцы занимались в перерыве, поскольку пропустили на первой же минуте второго тайма. На этот раз Рейндерс попал точно в дальний угол. Отметим и результативный пас Жереми Фримпонга — этот футболист был очень хорош в этой встрече. Постоянно обострял, активно шёл вперёд.

Нидерланды провели концовку матча вдесятером. Хато влетел шипами в голеностоп Робену Ле Норману — красная карточка. Испанский защитник так катался по газону, как будто у него тяжелейшая травма. В итоге поднялся и продолжил игру. На повторе всё выглядело не так страшно, как в режиме реального времени.

Испанцы воспользовались большинством. И сделали это в добавленное время. Вратарь справился с ударом Уильямса, но прямо перед собой. А там оказался Микель Мерино. Сработала замена де ла Фуэнте! Испанцы избежали поражения и продлили серию без проигрышей, которая длится с марта 2024 года. Ответная встреча 1/4 финала Лиги наций состоится 23 марта в Валенсии.