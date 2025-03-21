Мощный камбэк Германии в Италии! Немцы вывели из себя Доннарумму

Сборная Германии обыграла Италию в первом матче четвертьфинала Лиги наций. Команда Лучано Спаллетти не удержала домашнюю победу и теперь находится на грани вылета. Ответная встреча пройдёт 23 марта в Дортмунде.

Сборная Германии с самого начала игры забрала мяч и в первом тайме владела им около 70% времени. В дебюте встречи команда Юлина Нагельсмана поддавила итальянцев, заставила их прижаться к собственной штрафной.Впрочем, «Скуадра адзурра» старалась поднимать линии и отвечать немцам прессингом на прессинг. К слову, Спаллетти выбрал на этот матч тактическую схему 3-5-2 с парой быстрых форвардов Распадори – Кин. Экс-тренер «Зенита» хотел использовать свободное пространство за спинами защитников, и его план сработал уже на девятой минуте.

Итальянцы забили быстрый гол, реализовав свой первый же голевой момент. Барелла открылся справа, гениально обработал и отдал – сделал заброс в зону левого защитника Раума на ход Политано. Латераль/вингер хозяев выскочил к воротам, но, как ни удивительно, не стал бить. У Политано получился слабый пас, однако Та невольно продлил движение мяча – на Тонали. Сандро сыграл лучше партнёра. Классно поднял мяч, который пролетел над коленом стоявшего на линии Рюдигера.

Гол Сандро Тонали Фото: Claudio Villa/Getty Images

Поскольку сборная Италии, надёжно перекрывала своими 3-5-2 центр поля, немцы зачастую вынуждены были катать мяч сзади или просто отдавать во фланги. У хозяева возникали проблемы на левом краю Удоджи. Рюдигер при владении стал смещаться направо, Киммих превращался в дополнительную фигуру в середине. Первый удар Германии на 15-й минуте нанёс вернувшийся в сборную Горецка, пробив головой выше из вратарской, а затем он же зарядил с подбора из-за штрафной в створ. В остальном команда Нагельсмана напрягала Доннарумму прежде всего на стандартах. Несколько раз гости перестарались в борьбе – роняли Джанлуиджи. Тот был крайне возмущён таким поведением соперников. До перерыва у немцев так и осталось одно-единственное попадание в створ, тогда как у итальянцев набралось четыре.

Во втором тайме сборная Германии забила ещё быстрее, чем «Скуадра адзурра» – в первом. Гости запутали хозяев перемещением игроков – Киммих открылся в правом полуфланге и подал прямо на голову Кляйндинсту. Вышедший в перерыве вместо не очень заметного Буркарда нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» остался свободным перед воротами, поскольку Ди Лоренцо с Бастони не разобрались, кому кого держать. У Кляйндинста уже три гола в пяти матчах за национальную команду.

Игра раскрывалась – обе команды продолжали создавать голевые моменты. Два форварда сборной Италии получили по хорошему шансу. Кин пробил выше цели после чудо-паса пяткой Тонали, а Распадори при выходе один на один проиграл дуэль Бауману. Голкипер «Хоффенхайма», ставший первым номером после травмы тер Штегена и ухода Нойера (да и тот сейчас травмирован), выглядел на «Сан-Сиро» уверенно, особенно с точки зрения игры ногами. А у немцев сработал очередной опасный стандарт! За 20 минут до конца Горецка забил с подачи Киммиха, здорово действуя на опережение на ближней штанге.

Как ни обидно прозвучит для Италии, но сборная Германии победила, реализовав своё превосходство в классе. Как минимум – в командном. Хотя в концовке не желавшая проигрывать на своём поле «Скуадра адзурра» потрепала нервы Бауману. Статистика ударов в итоге оказалась в пользу команды Спаллетти – 13:10 (в створ – 6:4). Показатель xG тоже чуть-чуть выше – 1,18 против 1,11. Тем не менее чувствовалось, что у немцев больше нужных деталей. Они их использовали и совершили камбэк.