Хорватские «пенсионеры» разобрались с крутой Францией! Перишич — волшебник

Сборная Хорватии не без сложностей пробилась в плей-офф Лиги наций. О победе в группе с Португалией речи не шло, но хотя бы смогли пройти Шотландию и Польшу. Второе место с двумя победами в шести матчах уже признали успехом. Однако в целом проблемы всё те же: прежнее поколение никак не закончит, а новое никак не появится. Кажется, эта история с хорватами надолго. У Франции тоже не всё идеально: да, первое место в группе, но добыто оно с большим трудом. Гризманн завершил карьеру, Мбаппе пропустил два сбора национальной команды, так что от праймового уровня далеко. При этом французы были безусловными фаворитами, тем более в прекрасной форме находится Дембеле. Однако реальность оказалась другой.

Перишич, Модрич, Ковачич, Крамарич – если вы думаете, что все эти люди постепенно заканчивают – это большое заблуждение. Эта четвёрка оказалась в стартовом составе на матч с Францией, у которой вышла, по сути, основа. Впереди – Дембеле, Мбаппе и Коло Муани. И ведь все в классной форме. Логично предположить, что они могли просто смести хорватских «пенсионеров». Но мы увидели совершенно обратную картину на поле. На пятой минуте в Конате вселился волейболист. Вместо выноса мяча он махнул по нему рукой. Здесь уже сложно было привязать что-то оправдательное; судья посмотрел повтор и назначил пенальти. Крамарич подошёл к мячу, вальяжно разбежался и также пробил по центру. Даже упавший в сторону Меньян успел отбить его ногой.

Казалось, это может разбить настроение хозяев. Однако этого не случилось. Они уверенно встали в оборону, отбивали не особо опасные набеги Мбаппе (его партнёров по атаке вообще не было видно) и сами при первом же случае летели вперёд. И у хозяев там получалось куда лучше, чем у всей команды соперника. Простейшая атака с передачей с фланга Перишича на Будимира привела к голу на 26-й минуте. А к концу тайма преимущество хорватов увеличилось. Опять буднично. Команда Далича сбивала темп соперника, не позволяла им ничего сделать и спокойно пользовалась проблемными зонами французов. Их оказалось достаточно. Особенно в центре обороны. На 46-й минуте всё тот же Перишич классно приложился после отскока. Счёт стал 2:0.

Иван Перишич после гола Франции Фото: Igor Kralj/Getty Images

В перерыве Дешам убрал Конате – неожиданное, но объяснимое решение. Центр обороны чувствовал себя не особо уверенно. А тайм снова начался в комфортном для хорватов темпе. Более того, немало времени они проводили в атаке вместо того, чтобы отбиваться. Франция включилась только в последние полчаса. Хорваты объективно устали – не помогали даже освежающие замены. Но мяч летел куда-угодно вместо ворот. Моменты упускали Мбаппе, Дембеле, вышедшие на замену Олисе, Баркола. Всё либо летело мимо, либо тащил Ливакович.

Конечно, французы наиграли на один гол, который здорово помог бы перед ответной встречей. Но не получилось. И теперь 23 марта уже во Франции у хорватов будет комфортное, однако ничего не решающее преимущество. Но неожиданное, не так ли?