«От Гончаренко вышел с глазами по пять рублей». Где сейчас талант из ЦСКА Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов громко заявил о себе в 2017 году, когда с приходом в ЦСКА Виктора Гончаренко начал привлекаться к основе. Нападающий забивал в РПЛ, отметился победным голом в Лиге чемпионом в ворота «Бенфики» и считался одной из надежд армейцев. Однако судьба распорядилась иначе. В марте 2025-го Жамалетдинов подписал контракт с клубом Второй лиги «Знамя Труда». Корреспондент «Чемпионата» связался с Тимуром, чтобы узнать, как талант ЦСКА оказался в третьем по силе дивизионе России, и обсудить его извилистый карьерный путь.

Как Жамалетдинов оказался во Второй лиге и почему отказал «Зениту»

— Как возник вариант со «Знаменем Труда»?

— Со мной связалась команда, сделали предложение. Главный тренер проявил заинтересованность. Пообщались, договорились по условиям — решили, что готовы вместе работать.

— Зимой ещё были варианты?

— Были. Много писали про изначальный вариант — с «Чайкой». Это действительно был первый конкретный вариант, когда клуб позвонил и сделал предложение. Мы уже обо всём договорились, контракт был на руках, и оставалось с двух сторон поставить подписи — всё, я игрок «Чайки». Но в последний момент клуб передумал. До конца не знаю, с чем это связано, но прошла информация, что так решил главный тренер (Калешин. — Прим. «Чемпионата»).

— Тебя это удивило?

— Да. Не скажу, что прямо расстроило, но было неприятно. Это был период отпуска у всех — мог бы приехать в новую команду, полноценно провести сборы и подготовиться к возобновлению чемпионата. Был неприятный осадочек. Но люди извинились — всё нормально. Я не держу ни на кого зла, всё бывает. Быстро отпустил ситуацию.

— Был ещё «Зенит-2».

— Это правда, скрывать нечего. Тоже пришло довольно интересное предложение с обещаниями, что могу потренироваться даже с главной командой в перерыв на сборные. Считаю, что это был весомый повод туда поехать. Но под конец не договорились по условиям, и параллельно появился вариант со «Знаменем Труда». Я всё взвесил и сделал свой выбор в пользу «Знамени».

Марио Фернандес и Тимур Жамалетдинов Фото: fcufa.pro

— При выборе команды для тебя имело значение местоположение?

— Понятно, что хочется быть поближе к Москве. У меня такой возраст, что нельзя назвать молодым, но я и не в возрасте. Семьёй пока не обзавёлся, поэтому другой город для меня не является проблемой. Я уже не первый раз всё это прохожу — никогда проблем не было. Поэтому мне не принципиально играть в другом месте. Я не на это смотрю в первую очередь. Тяжело тем, у кого сейчас не работает аэропорт: «Черноморец», «Краснодар», «Ростов».

— Какие ожидания от уровня Второй лиги?

— Я поиграл в РПЛ, Первой лиге — теперь попробую свои силы во Второй. Конечно, каждый уважающий себя футболист стремится как можно выше, но бывают периоды, когда приходится через всё это проходить. Немало примеров, когда футболисты попадали из Второй лиги в РПЛ или Первую лигу. Не вижу ничего критичного в том, что сейчас буду здесь. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два — вперёд. Надеюсь, в этом плане я не ошибся и всё так и будет. Перед собой ставлю максимальные задачи. Хочется выступать в элитном дивизионе российского футбола.

Поставил для себя определённые цели, буду стараться выполнять. Главное — желание. Неважно, какая команда или лига: нужно отдаваться на 100%. Ко мне проявили интерес — мне это понравилось и всё устроило. Хочу помочь команде, тем более у «Знамени Труда» есть задача — хотим подняться как можно выше. Со своей стороны я постараюсь сделать всё и буду помогать команде.

— Как тебе инфраструктура во Второй лиге?

— Пока всё вокруг да около. Но эти условия сравнимы с половиной команд Первой лиги. Базовые вещи есть везде. Что-то определённое есть в РПЛ, а здесь нет — это неудивительно. Я не смотрю на эти вещи, мне это тоже не очень принципиально. Это же не любительская команда, а в профессиональном клубе всегда есть базовые вещи. Моё дело — играть в футбол и помогать команде добиваться результата.

— Расскажи подробнее о задачах твоей новой команды.

— Одна задача — в следующем сезоне попасть в «Серебро». Если мы выполним её, дальше будет «Золото». Важно будет закрепиться, а там не за горами и Первая лига. Когда мне озвучили задачу, я заинтересовался.

У того же «Зенита-2» подобных задач нет. Они растят пацанов для главной команды и других клубов. Акцент делается на молодёжь и рост футболистов. Здесь же по-другому. Есть молодые ребята, но есть и те, кто ранее играл на более высоком уровне.

— Есть личная цель по голам за сезон?

— Я всегда ставлю перед собой какие-то задачи. Старался забивать в каждой второй игре как минимум. Но если буду ассистировать партнёрам, это тоже неплохо.

— После «Уфы» у тебя были какие-то варианты в РПЛ?

— Если честно, сейчас даже не вспомню. Мы вылетели с «Уфой» из РПЛ, попали в Первую лигу, где я уже был заигран за «Уфу». После этого тяжело вернуться в РПЛ, потому что окно уже закрывалось и везде шли чемпионаты. Команды были укомплектованы. На тот момент проявил интерес «СКА-Хабаровск», куда я впоследствии и перешёл.

Почему сегодняшний ЦСКА не претендует на чемпионство и кто главный фаворит гонки в РПЛ

— За играми и результатами в РПЛ следишь?

— Конечно. Я и за Первой лигой смотрю. Больше слежу за своими бывшими командами. В РПЛ стараюсь смотреть каждую игру ЦСКА. Обязательно смотрю какие-нибудь дерби. То же самое с Первой лигой. Остаются знакомые люди из прошлых команд — следишь за их успехами и поддерживаешь связь.

Хетаг Хосонов, Витиньо, Ильзат Ахметов и Тимур Жамалетдинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как тебе ЦСКА в нынешнем сезоне?

— Когда был я в главной команде, можно было сказать, что ЦСКА способен выиграть чемпионат. Если сейчас сказать разбирающемуся человеку: «Назови мне три команды, которые готовы побороться за чемпионство», — назовёт «Краснодар», «Зенит», «Динамо» или «Спартак». Я не фанат красно-белых, но «Спартак» впечатляет в нынешнем сезоне. Суть в том, что никто сейчас на назовёт ЦСКА. Последние два сезона тяжело назвать армейцев претендентами на чемпионство — это досадно.

— Я хотел, чтобы ты сравнил уровень сегодняшнего ЦСКА и твоих времён. Но, кажется, ты уже это сделал.

— Да, ответил (смеётся). На бумаге составы сопоставимы, но сама сыгранность отличается. Тут даже не знаешь, в чём сейчас проблема. Может, сейчас стали сильнее соперники. ЦСКА, в котором играл я, был более боеспособен.

— Расстраивает, что ЦСКА не на лидирующих позициях уже не первый год?

— С одной стороны — да. Но сейчас нет еврокубков. Я бы больше расстраивался, если бы российские клубы играли в еврокубках, а ЦСКА не мог занять место, которое позволяет там участвовать. Конечно, глупо отказываться от чемпионства, но сегодня второе или третье место — это чисто для галочки.

— Сейчас на чемпионство претендуют три команды — «Краснодар», «Спартак», «Зенит». Кому отдаёшь предпочтение?

— Повторюсь, мне очень нравится «Спартак» в нынешнем сезоне, хотя я и близко не фанат этой команды. У них хороший подбор футболистов, сильный тренер и забивной нападающий. По последним годам я бы не назвал «Спартак» претендентом на чемпионство, но сейчас я могу смело сказать, что они — претенденты. У команды симпатичная игра.

«Зенит» — само собой. Тяжело их списывать со счетов, потому что они каждый год подтверждают свой уровень. «Краснодар» последние два или три сезона тоже готов к борьбе за чемпионство. Большой им респект! Они играют в современный и стильный футбол. В прошлом сезоне в гонке было «Динамо», но сейчас что-то затрудняюсь их включать. Без Тюкавина в атаке будет тяжело.

Если нужно выбрать кого-то одного, то возьму «Краснодар». В последний момент прошлого сезона им не повезло. За клубом стоит очень большой человек — хочется, чтобы ему воздалось за всё, что он делает.

Тимур Жамалетдинов с Аланом Дзагоевым Фото: РИА Новости

— Часто вспоминаешь времена в ЦСКА?

— Не скажу, что часто, но вспоминаю. Бывает, что скучаешь по прошлым временам. Но это жизнь, время идёт. Особо не зацикливаешься на вчерашних событиях, а смотришь только вперёд.

— Какой момент в ЦСКА можешь выделить для себя?

— Весь период с подписания первого контракта с главной командой и сборов. У меня никогда не было никаких проблем в ЦСКА: ни на поле, ни за его пределами, ни с кем-то во взаимоотношениях. Два с половиной сезона в ЦСКА — супервремя.

— Из той команды с кем-то поддерживаешь общение?

— Общаемся, но не так часто, как раньше. Прямо близко — нет. С кем-то больше, с кем-то — меньше. Не хочу никого обделять или сравнивать.

— Ещё ты шумел с молодёжкой ЦСКА в Лиге чемпионов. Кто-то из сегодняшних топов мирового футбола тогда выделялся?

— Тогда в «Бенфике» были Рубен Диаш и Жоау Феликс — назову их. Рашфорд был в «Манчестере Юнайтед». В «Сити» играл защитник Анхелиньо, который сейчас в «Роме». В каждой команде кто-то был, но сейчас не так хорошо помню.

— Ты говорил, что Гончаренко — главный тренер в твоей карьере. Почему?

— Этот человек дал мне дорогу в большой футбол. И просто человеческое отношение к игрокам. Он знает, на что ты способен, и старается реализовать твой максимум. Всегда общается, подсказывает, объясняет. Он никогда не запрещал подходить и спрашивать о том, что тебя тревожит.

Виктор Михайлович всегда уделял особое внимание молодым — не каждый так себя будет вести. Другой тренер скажет: «Нахрена мне эти молодые? У меня есть состав — буду работать с ними». Но Гончаренко знал, что может положиться на молодых. А мы старались ответить взаимностью за веру в нас. Были хорошие рабочие отношения. Могу смело назвать его одним из самых профессиональных и опытных тренеров высокого уровня. С ним у любой команды есть шанс бороться за самые высокие цели. Пусть сейчас он тренирует в Нижнем Новгороде, но уровень Виктора Михайловича намного выше.

Тимур Жамалетдинов с Виктором Гончаренко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Гончаренко мог напихать молодым? Или всегда поддерживал?

— У него был баланс. Одному человеку надо объяснить спокойно, а на другого — наорать, чтобы понял. В плане психологии Гончаренко выделялся. Виктор Михайлович имел индивидуальный подход к каждому футболисту. А ты со стороны всё это замечаешь — понимаешь, что это профессионал. Тренер же должен быть в том числе психологом, потому что все воспринимают информацию по-разному.

— Ты рассказывал, как он тебе напихал за игру в Subway Surf на телефоне перед разминкой. Были ещё забавные случаи?

— По-моему, эту историю я никому не рассказывал. Не скажу, что забавная, но на тот момент она меня очень удивила. Была игрой с «Уфой» на выезде в РПЛ, где-то 2017 год. В той игре я остался на скамейке, и в первом тайме получают травмы сразу два игрока. Когда второй сломался, Виктор Михайлович выпустил меня, хотя это был игрок вообще не моей позиции. Мы поменяли схему. Первый тайм закончили 0:0.

Я отыграл матч до конца. Не помню точный счёт, однако я забил два гола. Помню, Влашич и Федя Чалов отдали мне голевые передачи. Прихожу в раздевалку — шикарное настроение и улыбка до ушей. Все меня поздравляют — это же вообще был мой первый дубль во взрослом футболе.

— Но?

— В самолёте подошёл начальник команды: «Тебя зовёт главный тренер». А мы летали «Аэрофлотом» — футболисты сидели в экономе, а штаб — в бизнесе. Иду к Виктору Михайловичу, говорит: «Садись». У него открыт ноутбук, на котором включена прошедшая два часа назад игра. Начинается разговор, он говорит: «Ты сегодня сделал дубль, команда выиграла — это всё здорово, молодец. Но скажу честно, ты сегодня вообще не должен был играть». Я вопросов не задаю — просто сижу и впитываю.

— Неожиданно.

— Виктор Михайлович продолжает: «Твой выход — вынужденная замена. Мне пришлось перестраивать схему и выпускать тебя. Объясню, почему ты не должен был играть. В недельном цикле ты был никакой, были футболисты, которые на тот момент были готовы больше. Ты воспользовался шансом, но для меня не показатель, что ты забил два. Мне важен тренировочный процесс. Если будешь тренироваться так же, как прошлую неделю, не думай, что выйдешь в следующей игре».

Я думал, сейчас приду и услышу: «Ты чего творишь? Вообще в порядке! Вышел и забил два». Иду с улыбкой, кайфую — сейчас нальют ещё мёда. А выхожу обратно — глаза по пять рублей и рот до пола висит. Такого я вообще не ожидал. Весёлая, но мотивационная история.

— Кто из старших в ЦСКА больше всего помогал молодым с адаптацией?

— Я могу назвать Серёгу Игнашевича — он соблюдал некий баланс. Если он пихал, то только по делу. Редко, но всегда в тему. Наверное, выделю Дзагу и Набу — они были чуть больше расположены к молодым. Они были чуть моложе братьев и Игнашевича, поэтому больше проникались к молодым. Грань держали за счёт них. Но и они могли напихать. Мы нормально реагировали. Когда первый раз слышишь, воспринимаешь близко к сердцу. Но когда приходит какой-то период времени, воспринимаешь совсем по-другому.

Тимур Жамалетдинов Фото: Из личного архива Тимура Жамалетдинова

— А ты сейчас можешь напихать молодым партнёрам?

— Я всегда стараюсь подбадривать пацанов. На тренировках всегда похвалю и скажу от себя: «Молодец, хорош!» Причём это касается не только молодых, а всех партнёров. Что касается пихача, молодых вообще не трогаю. Я не любитель что-то объяснять и говорить, потому что есть тренер — это его задача. Если спросят, я без проблем отвечу.

Но у меня тоже бывает, что может переклинить. Если на тренировке кто-то начинает фигнёй заниматься, могу попихать. Я хочу выигрывать даже на тренировках, хочу забивать. Хочу уходить с тренировки в хорошем настроении, чтобы оно таковым было на весь оставшийся день.

— Поражения даются тяжело?

— Да. Зная себя, после поражений могу вообще на два или три дня выпасть и ни с кем не разговаривать. Я близко к сердцу воспринимаю абсолютно любое поражение. После тренировки две команды играют на интерес или на что-то незначительное — чего на этом зацикливаться? У меня вообще не так — будет плохое настроение, если я не выигрываю. Плохо это или хорошо? Здесь две стороны медали.

Почему Жамалетдинов оказался не нужен Слуцкому и сколько зарабатывает во Второй лиге

— Твои слова: «Знаю, что я не очень нравился Слуцкому». Почему?

— Александр Сергеевич Гришин был моим тренером в дубле ЦСКА. Кстати, его тоже могу назвать одним из главных тренеров в карьере, поставить наравне с Гончаренко. Если бы не он, я бы и не был в главной команде.

Что касается Слуцкого, молодёжный тренер с главным находятся в постоянном контакте. На тот момент я был капитаном в дубле, стабильно забивал. Я заслужил сполна свой шанс попасть в главную команду. Подчеркну — попасть, а не закрепиться. Тогда Викторович считал, что я не подхожу. Не знаю о причинах и не интересовался у него — мне это было не особо интересно. Просто знал, что я ему не нравлюсь. Слуцкий не был готов дать мне шанс попробовать себя в главной команде. Что это значит? Ты не подходишь тренеру.

— Каково было проживать это психологически? Ты ещё не попал в основу, но уже знаешь, что главный тренер тебя не котирует.

— Вообще не обращал на это внимания. Ни одного дня и ни одной секунды об этом не думал. Тогда я получал удовольствие в молодёжной лиге со своей командой, с ребятами и хорошим тренером, который мне доверял. Просто на тот момент я был полностью погружён в работу с молодёжной командой. Пришёл Михалыч — и сразу дал мне шанс.

— За время в ЦСКА у тебя было какое-то взаимодействие с Гинером и Бабаевым?

— Нет. Ленноровича вообще почти не видел. А с Бабаевым периодически виделись, но особо не общались — разве что при редкой встрече или подписании контракта.

Вадим Евсеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Ещё один тренер в твоей карьере — Вадим Евсеев. Какое впечатление он производил?

— Только положительное. Я вернулся из Польши и на тот момент имел мало игровой практики. Решил для себя, что хочу остаться в России и попробовать снова в РПЛ. У меня появился вариант с «Уфой», но была договорённость, что я приеду, мы посмотрим и будем принимать решение. Я потренировался около недели — впечатления только положительные. Понял, что команда мне подходит. Валентиныч тоже сказал, что готовы со мной работать.

Он всегда ко мне хорошо относился и рассчитывал. По сей день я с ним в нормальных отношениях. Даже мог недавно оказаться в «Ленинградце», однако там была уже укомплектована команда. Люди бывают разные, но респект Вадиму Валентиновичу за то, что готов со мной поработать. Сейчас такой возможности не было. Просто брать ради того, чтобы взять, Евсеев не станет. Думаю, у меня ещё будет шанс с ним поработать. Во всяком случае, я бы этого хотел. Его футбол и отношение меня устраивают.

— Уверен, что с Вадимом Валентиновичем есть запоминающаяся история.

— Была весёлая история. Недельный цикл, подготовка к игре. На тренировку принесли огромные надувные мячи, как в фитнес-клубах. Делали упражнения, а потом подбегали к тренерам, которые стояли с этими мячами. Ты подбегаешь к мячу, играешь с тренером как бы в корпус, но между вами мяч.

Мы идём в две колонны, а Валентиныч стоит рядом и смотрит на это: «Ребята, делайте более акцентированно и сильно. Вы же просто обнимаетесь». В итоге ему снова не понравилось, как мы делали. Подходит сам к ассистенту с мячом — и со всей силы как даст по этому мячу корпусом! Тренер с другой стороны просто отлетел вместе с мячом метров на пять! А Евсеев говорит: «Примерно так». Мы все смеялись.

— Складывается ощущение, что в последние годы твоя карьера находится в периоде стагнации. Каковы сейчас твои амбиции?

— Максимальные. Да, сейчас такой период, когда зимой покинул команду не по своей инициативе. Я никуда не собирался уходить — просто не подошёл тренеру. Тренеров и футболистов много — это нормальная история. Всё на вкус и цвет.

Сейчас я стал игроком «Знамени Труда». Для себя ставлю цель забивать и отдавать как можно больше, сыграть как можно больше игр. Самое главное — без травм. Потом можно смело снова попробовать себя в Первой лиге как минимум или вообще вновь зайти в РПЛ. Мне ещё нет 30 лет, у меня есть огромное желание играть в футбол и добиваться больших результатов.

Тимур Жамалетдинов Фото: Из личного архива Тимура Жамалетдинова

— Ты говорил, что при переходе в «Лех» давали € 10 тыс. Насколько сейчас твой контракт меньше?

— Раза в три меньше.

— Сложно так терять в зарплате?

— Это было не так резко. В той же «Уфе» я зарабатывал больше. В Первой лиге были примерно такие же деньги, как сейчас. Если задуматься, разница немаленькая. Но я просто не обращаю на это внимания. У меня не на первом месте деньги. Конечно, здорово, когда у тебя миллионный контракт и голова не болит.

Все прекрасно понимают, какое сейчас время на дворе. Однако я стараюсь абстрагироваться. Когда мне будет 35, я буду задумываться о вариантах на тот момент. Но до этого времени ещё надо дожить. Хорошие условия я могу выбивать себе только своей игрой. Всё зависит от меня.

— Задумывался, до какого возраста хотел бы играть?

— До 35 поиграл бы с удовольствием.

— А потом?

— Конечно, хотел бы в дальнейшем связать свою жизнь с футболом, спортом, попробовать себя в какой-нибудь должности. Готов потом пойти учиться на тренера, быть помощником, аналитиком, селекционером — хочу быть в футболе и познакомиться с этой стороной. Но и помимо спорта есть интересные вещи. Пока не могу точно сказать, что будет потом.

Тимур Жамалетдинов Фото: Из личного архива Тимура Жамалетдинова

— У тебя был опыт взаимодействия с Медиалигой. Допускаешь, что в будущем можешь оказаться там на постоянной основе?

— Если бы мне сейчас было 35 лет или это был бы мой последний сезон, я бы поехал доигрывать в Медиалигу. Но мне заканчивать не скоро, и я не знаю, будет ли вообще к тому моменту Медиалига ещё существовать.

— Какая у тебя главная мечта?

— Хочется обратно в РПЛ. Вернуться туда, откуда я пришёл. Эта мечта абсолютно реальна.