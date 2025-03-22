И стоило убирать Черчесова? Как живёт сборная Казахстана после ухода российского тренера

Команда стартует в отборе ЧМ, но нового тренера для неё так и не нашли.

Два месяца назад Станислав Черчесов ушёл из сборной Казахстана. Российский тренер отработал с национальной командой этой страны всего шесть матчей, в которых добыл одну ничью при пяти поражениях с общим счётом 0:15. Черчесов готовил сборную Казахстана с прицелом на отборочный цикл ЧМ-2026, экспериментировал с тактикой, перейдя с пятёрки защитников на четвёрку с целью усилить игру в атаке, но не получил желаемого результата. Зато оказалось, что результат в Лиге наций был столь же важен для новых боссов местной федерации, как и в квалификации чемпионата мира. Поэтому с российским тренером расторгли контракт.

Черчесов, комментируя отставку, объяснял, почему он не расстроен случившимся: «Ну я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей? Как можно ответить за то, за что нельзя ответить? Имею в виду главную цель – отбор на ЧМ-2026. Вот те 0:15 – мои. Вспоминайте на здоровье, СМИ надо же о чём-то писать. Только наш тренерский штаб делал всё возможное, чтобы эти 0:15 превратить в совершенно другие цифры – спустя время, конечно».

Писали, что в шорт-листе руководства казахстанской федерации находятся тренеры-иностранцы на замену Черчесову. Но вот уже стартует отборочный цикл ЧМ-2026, а никто из зарубежных спецов так и не доехал. После расставания с Черчесовым исполняющим обязанности главного тренера был назначен 44-летний Али Алиев. Это бывший игрок сборной Казахстана, проведший за национальную команду пару матчей в 2000-х.

Тренирует Алиев всего шесть лет. После завершения карьеры футболиста в «Кызылжаре» принял эту команду в январе 2019-го. Выиграл Первую лигу, но перед сезоном-2020 покинул клуб. Ещё через год возглавил карагандинский «Шахтёр», где продержался всего три месяца. Шесть матчей – одна победа и пять поражений. Перед сезоном-2022 принял «Женис» и оттуда ушёл спустя четыре месяца.

В общем, складывалась тренерская карьера Алиева неоднозначно, пока в апреле 2022-го он не вернулся в «Кызылжар». В клубе из Петропавловска проработал до января 2025-го, когда получил приглашение в сборную Казахстана. Первый сезон завершил с «Кызылжаром» в топ-10, во втором поднялся в топ-5, а в прошедшем чемпионате финишировал с командой на девятом месте. Трофеев у Али пока нет, кроме золота Первой лиги. В еврокубках «Кызылжар» под его руководством прошёл один раунд квалификации Лиги конференций, совершив камбэк в противостоянии с хорватским «Осиеком» (1:2 дома и 2:0 – в гостях), но затем проиграл кипрскому АПОЭЛу (0:1 в гостях и 0:0 – дома). На первый взгляд, единственное преимущество этого тренера над Черчесовым – стоимость услуг.

Между тем начинать Алиеву в сборной придётся с матча, который в итоге может стать решающим. Сборная Казахстана попала в группу с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Не нужно быть профессиональной гадалкой, чтобы спрогнозировать, кто финиширует первым в этом квинтете и получит единственную прямую путёвку на ЧМ-2026. Тем более после возвращения в состав бельгийцев Тибо Куртуа.

Али Алиев Фото: kff.kz

Казахстанцам остаётся надеяться на успех в борьбе за второе место, которое отправляет в стыки. Очевидно, главный конкурент – Уэльс. В 1-м туре команда Алиева как раз сыграет с валлийцами в Кардиффе. Ещё через три дня Казахстан встретится в Вадуце с записным аутсайдером – Лихтенштейном. От результатов предстоящих матчей зависит будущее тренера-«временщика».

В чемпионате Казахстана сезона-2025 сыграно всего два тура, так что многие игроки сборной не набрали нужный тонус. Зато время на подготовку к Уэльсу было. Ещё 12 марта команда отправилась на недельный сбор в Анталию, который завершила товарищеской встречей с Кюрасао. Соперник не так слаб, как кажется из названия – занимает 91-е место в рейтинге ФИФА, играет под руководством самого Дика Адвоката. Казахстанцы победили 2:0 благодаря голам форварда «Ахмата» Максима Самородова и хавбека «Ордабасы» Асхата Тагыбергена. Помимо Самородова, из российского чемпионата в сборную Казахстана, как обычно, вызван защитник «Зенита» Нуралы Алип. В расширенный список был включён также нападающий «Сочи» Артур Шушеначев, однако в окончательную заявку не попал. У него 0+1 в 10 матчах Первой лиги.

Но главные потери – защитник Алибек Касым и экс-полузащитник ЦСКА и «Ростова» Бактиёр Зайнутдинов. Оба травмированы. В остальном почти все игроки основы при Черчесове пригодились и Алиеву. Разве что 35-летний голкипер Игорь Шацкий вне состава. У сборной Казахстана по-прежнему очень возрастная команда. Сразу девять игроков в заявке – старше 30.

Впрочем, казахстанцы пытаются совместить борьбу за выход на ЧМ-2026 с курсом на омоложение состава. В сборной есть новые имена. В частности, 21-летний вратарь Темирлан Анарбеков («Кайрат»), 22-летний защитник Адильбек Жумаханов («Елимай»), 24-летний защитник Мади Хасейн («Женис»), 22-летний полузащитник Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), 24-летние полузащитники Алияр Мухамед («Окжетпес») и Динмухамед Караман («Женис»). И, конечно же, самая интересная фигура команды – 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, которого уже выкупил «Челси». У Сатпаева нет официальных матчей за первую сборную, но за «Кайрат» он уже сыграл четыре раза и забил свой первый гол на старте чемпионата.

Ещё одно заметное событие при Алиеве – «камбэк» 30-летнего Георгия Жукова. Экс-полузащитник «Урала», играющий сейчас в Польше за клуб «Пуща», не выступал за сборную три года. Сообщалось, что некоторые руководители в федерации были против возвращения Жукова, у которого при всём его таланте не клеилось в национальной команде, тем не менее новый тренер настоял на вызове Георгия.

Ожидается, что Алиев вернётся к «классике» – поставит в Кардиффе на схему с тремя центральными защитниками. Возможно, новый тренер даст какое-то время и Сатпаеву, чтобы Дастан уже сейчас показал себя Великобритании. Кстати, на том же турецком сборе юный форвард забил победный гол в спарринге со шведской командой второго дивизиона.

Дастан Сатпаев Фото: kff.kz

«Задача одна – команда должна быть подготовлена физически. Будут играть только те, кто готов к этому, к этой интенсивности, темпу, который задаёт команда Уэльса. Сборная Уэльса в Кардиффе с Крейгом Беллами представляет очень мощную силу. Но ещё раз говорю, непобедимых нет. И мы должны это тоже чётко понять… Я не думаю, что у нас возникнет какая-либо проблема с заменой. Да, в качестве, допустим, или опыте, сложно будет заменить Бактиёра Зайнутдинова, но постараемся это решить. Мы тренерским штабом считаем, что имеющийся состав сможет достойно представить нас на международной арене», – говорит Алиев.

Новый тренер верит, что сможет улучшить результаты, которые были у сборной Казахстана при Черчесове.

В тексте использованы цитаты из интервью для Kazinform и «Спорт-Экспресс».