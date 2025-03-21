Вы не узнаете «Ливерпуль» летом. Команду ждут большие перемены

«Ливерпуль» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов от «ПСЖ» и упустил Кубок английской лиги (проиграл в финале «Ньюкаслу» – 1:2) всего за неделю. Однако команда Арне Слота с вероятностью в 99% станет чемпионом АПЛ. Сезон всё равно стоит считать успешным. Но боссы «Ливерпуля» уже думают о будущем. Чтобы клуб не впал в кризис (например, как «Манчестер Сити»), летом планируются серьёзные изменения в составе.

Кто может покинуть «Ливерпуль»? Салах и ван Дейк до сих пор под угрозой, Трент наверняка уедет в Мадрид

Основная тревога болельщиков связана с главными звёздами. У Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда до сих пор не подписаны новые контракты (нынешние истекают в конце июня). И за последние пару месяцев весомых положительных апдейтов нет ни по одному из футболистов. Наоборот, СМИ сообщают о приближающемся переезде Трента в Испанию. Marca заявила, что переход Александер-Арнольда в мадридский «Реал» «завершён на 99%». Высока вероятность, что сезон-2025/2026 «Ливерпуль» начнёт без воспитанника.

Трент Александер-Арнольд Фото: Ryan Crockett/Getty Images

Хотя журналист The Athletic Дэвид Орнштейн делится хорошими новостями по Салаху и ван Дейку. По его информации, в клубе настроены оптимистично. Мерсисайдцы планируют сохранить обоих, ван Дейк и Салах также хотят остаться. Но публично Вирджил ничего не подтверждает: «До конца сезона новости точно появятся. Сейчас же я полностью предан команде, целиком сконцентрирован на стоящих перед нами задачах. Это главное, и это отражает то, каков я». Салах же подогревает обстановку, говоря, что «скорее, близок к уходу».

Мохамед проводит великий сезон. И даже вылет из ЛЧ не отнимет этого: Как Салах стал лучшим футболистом мира в 32 года

В недавнем подкасте журналист Daily Mail Льюис Стил анонсировал, что клуб покинут четыре-пять футболистов. А всеми любимый Фабрицио Романо отметил, что «Ливерпуль» будет «одним из самых активных клубов на трансферном рынке». Окей, представим, что Трент уехал в «Реал», а Салах и ван Дейк продлили контракты. Кто ещё стоит «на выход»?

Главный кандидат – Дарвин Нуньес. Уругваец не устраивает тренера Арне Слота: дело касается не только проблем форварда с реализацией, но и отношения футболиста к делу. Фабрицио Романо отмечает, что вопрос с уходом Нуньеса решён. А журналист Сэм Макгуайр добавил, что мадридский «Атлетико» рассмотрит вариант с покупкой уругвайца. Альтернативный вариант – обмен Нуньеса на Хулиана Альвареса с доплатой со стороны «Ливерпуля» (чуть подробнее об этом – ниже).

Дарвин Нуньес Фото: Carl Recine/Getty Images

Специализирующийся на инсайдах по «Барселоне» Тони Хуанмарти сообщает, что главной целью команды станет Луис Диас. А потенциальная сумма сделки с «Ливерпулем» составит € 70-75 млн. Колумбиец в целом станет ценным лотом в предстоящее окно: мерсисайдцы не против отпустить вингера, за ним также следят в Саудовской Аравии. Намечается гонка.

Не исключён уход и Диогу Жоты. Сэм Макгуайр отмечает, что в «Ливерпуле» обеспокоены частыми травмами португальца. Хотя на данную секунду переговоров с другими клубами не ведётся. Плюс своим положением в Англии недоволен Федерико Кьеза. Итальянец рассчитывал стать основным и вытеснить Мохамеда Салаха. Однако он получает совсем небольшое количество игрового времени (11 матчей и 387 минут). Возможно, игра в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» (забил мяч, был одним из немногих футболистов «Ливерпуля», кто выдал неплохой матч) изменит отношение Слота к Кьезе.

Вероятно, клуб расстанется с голкипером Кивином Келлехером. У «Ливерпуля» есть Алисон, а летом приедет купленный у «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Так что ирландец станет лишь третьей опцией. Daily Mail сообщает, что Келлехером интересуется «Борнмут». А Флориан Плеттенберг не исключает расставания «Ливерпуля» летом с Ватару Эндо и Харви Эллиоттом.

Главная задача «Ливерпуля» на лето — усилить нападение

С учётом планируемого ухода Нуньеса и потенциального расставания с другими игроками нападения, именно атака станет приоритетом для усиления. Салах, конечно, крутой, но: а) вдруг он покинет «Ливерпуль»; б) в 33 года результативность может просесть. Поэтому боссы мерсисайдцев вовсю работают над сделками.

На «Энфилде» мечтают об Александере Исаке. Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» установил контакты с окружением шведа. Хотя «Ньюкасл» хочет сохранить форварда, летом топ-клубы готовы сделать большие предложения. В гонке за Исака также будут «Барселона», «Челси» и «Арсенал» (данные Дэвида Орнштейна). Сэм Макгуайр добавляет, что Александер не против переехать в провинциальный Ливерпуль, а не в Лондон. Сумма потенциальной сделки будет зависеть от Лиги чемпионов. Если «Ньюкасл» попадёт в общий этап, трансфер может обойтись покупателям в £ 150 млн, если нет – в районе £ 100 млн.

Александер Исак Фото: Stu Forster/Getty Images

Неожиданной альтернативой Исаку стал Хулиан Альварес. Фернандо Игальдо, агент футболиста, сообщил, что «Ливерпуль» уже интересовался игроком летом 2024-го: «Я подтверждаю, что «Ливерпуль» был заинтересован в Хулиане прошлым летом. Но что касается его будущего, сейчас не время обсуждать его. Альварес борется за большие трофеи и полностью сконцентрирован на этом». Интересно, что тогда с переговорами помогал Алексис Мак Аллистер – партнёр Альвареса по сборной Аргентины.

Фабрицио Романо отмечает, что нынешним летом «Ливерпуль» может снова пойти за аргентинцем. Главный скаут клуба по Южной Америке настаивал на покупке Альвареса ещё со времён «Ривер Плейт». Возможно, история с Хулианом на «Энфилде» всё же случится. Напомним, не исключён вариант с обменом Альвареса на Нуньеса с доплатой со стороны англичан.

Третий вариант для «Ливерпуля» – Беньямин Шешко. Как сообщил Фабрицио Романо, цена вопроса составит около £ 80 млн. В клубе видят перспективу в словенце. А трансферу могут способствовать хорошие отношения между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг».

Также англичане не забывают о левом фланге обороны. Эндрю Робертсон сдал в сравнении с прошлыми сезонами, а Константинос Цимикас не готов к роли основного. Поэтому «Ливерпуль» идёт на рынок. Хорошие новости для Доминика Собослаи: вполне вероятно, что на «Энфилде» появится ещё один венгр. Клуб рассматривает покупку левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза. Журналист Льюис Стил сообщил, что игрок во время международной паузы встретится в Будапеште со своим окружением, чтобы обсудить будущее. А один из друзей Керкеза заявил, что «Ливерпуль» продвигается в подписании защитника. «Борнмут» открыт к сделке, но потребует солидную сумму за игрока. Ожидаемый ценник – £ 40-45 млн.

Милош Керкез Фото: Dan Istitene/Getty Images

Стил в своём материале назвал альтернативные варианты на левый фланг: Йоррел Хато («Аякс»), Серхи Кардона («Вильярреал») и Андреа Камбьязо («Ювентус»). Но история с Керкезом – приоритет «Ливерпуля». А Фабрицио Романо добавил, что англичане рассмотрят потенциальных кандидатов в центр защиты и полузащиту. Однако тут всё зависит от доступных игроков.

Так что ждём от «Ливерпуля» уже ставшего среди его болельщиков приколом «большого лета».