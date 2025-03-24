Как в футболе относятся к Рамадану. В Италии имитируют травмы, во Франции скандалят

Поклонники «Барселоны» переживали, что во время начавшегося 28 февраля Рамадана, священного для мусульман месяца, у 17-летней звезды марокканского происхождения Ламина Ямаля произойдёт спад. Однако случилось обратное – в марте игрок показал даже более выдающиеся результаты, чем обычно. В матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» он оформил гол и ассист, после чего забил в важной встрече Ла Лиги с «Атлетико».

Впервые в жизни постящийся Ямаль чётко следует плану, разработанному медицинским штабом «Барселоны», чтобы его ограничения не сказались негативно на уровне игры. «Я просыпаюсь в четыре утра, чтобы плотно позавтракать, затем пропускаю командный приём пищи, тренируюсь и продолжаю молиться», – рассказал футболист Marca.

Ламин Ямаль после гола в ворота «Атлетико» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Рассказываем, как к Рамадану относятся футболисты, тренеры и руководство в других лигах.

Экс-форвард «Реала» Бензема показывал в Рамадан лучшую форму

Элитные спортсмены давно научились правильно справляться не только с нагрузками, но и с ограничениями во время Рамадана, когда священное писание запрещает мусульманам принимать пищу и воду от рассвета до заката. Согласно исследованию каталонского научного журнала Apunts Sports Medicine, посвящённого спортивной медицине, у многих игроков во время поста происходят изменения по таким параметрам, как гемоглобин, гематокрит, количество эритроцитов (красных кровяных телец) и лейкоцитов (белых кровяных телец).

Также обнаружены повышенная сонливость, снижение производительности в определённых оценках, таких как беговой анаэробный спринтерский тест (RAST), повышенное повреждение мышц и утомляемость. Однако существует и польза. Ограничение калорий привело к улучшению показателей сердечно-сосудистого здоровья, таких как липиды и воспаление, при выполнении прерывистых вечерних упражнений. Кроме того, соблюдающие пост футболисты испытывают в этот месяц эмоциональный подъём.

Особенно показателен пример бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, которому правильная подготовка на протяжении нескольких сезонов помогла демонстрировать в Рамадан свою лучшую форму и выиграть в 2022 году «Золотой мяч». В апреле 2023-го француз отгрузил по три гола «Вальядолиду» и «Барселоне», а годом ранее также показал в Рамадан выдающийся результат: 10 голов в восьми матчах, в том числе хет-трик в ворота «Челси» в Лиге чемпионов.

Секретом сумасшедшей формы и фантастических показателей форварда-ветерана стало сотрудничество с личным тренером Хавьером Аталаей. Нападающий познакомился с экспертом по карате 10 лет назад по рекомендации общего друга. Хавьер связался с нападающим и убедил его в своих методах достижения успеха за пределами поля, включая работу над телом, просмотры фильмов о Рокки Бальбоа и множество необычных упражнений. Каждый сезон Аталая выстраивает график тренировок Карима так, чтобы его форма не падала в Рамадан, но получается ещё лучше – француз начинает играть даже круче, чем вне поста.

Карим Бензема на тренировке в специальном костюме Фото: Из личного архива Бензема

Ключевым элементом в занятиях Бензема стал рекомендованный Аталаей электростимулирующий костюм для мышечных сокращений стоимостью € 30 000. Тренировки Карима очень интенсивные: полчаса с личным тренером эквивалентны пяти часам в обычном спортзале. По словам Хавьера, нападающий одновременно прорабатывает 92% мышц тела в каждом упражнении.

Бензема – не единственный известный клиент Аталаи. Он работал с актёрами, директорами компаний и другими футболистами, включая Криштиану Роналду. Специалист тренировал португальскую звезду в течение года до Бензема, но тот предпочёл упражнения с большей подвижностью и ушёл, потому что «это ему не подходило».

Молельная комната на стадионе «Арсенала» и имитация травмы, чтобы прервать пост

Индивидуальный подход – это всегда круто, но комплексный – ещё лучше. Большинство ведущих футбольных лиг мира приняли решение на несколько минут останавливать матчи во время Рамадана, чтобы игроки могли попить воды и принять немного пищи (обычно это финики). В АПЛ для этого капитанам нужно предварительно предупредить судью и других официальных лиц встречи. Также академиям клубов АПЛ была предоставлена ​​дополнительная информация о Рамадане, чтобы помочь понять ритуал поста, последствия для тренировочных программ и образа жизни, а ещё «обязательство высшего дивизиона отстаивать равенство, разнообразие и инклюзивность».

По данным АПЛ, любые продукты питания и жидкости, предназначенные для игроков-мусульман, соблюдающих пост, должны быть маркированы для конкретных футболистов, которые могут принимать протеиновые гели и энергетические напитки, чтобы прервать пост в перерыве или во время поздних встреч. В течение Рамадана многие игроки-мусульмане могут реже появляться на матчах, особенно на тех, которые начинаются до захода солнца.

Коробка с финиками, мёдом, чётками, святой водой и духами Фото: x.com/3Drafts

С 2021 года в Великобритании запущена некоммерческая организация Nujum Sports, которая стремится поддерживать и расширять возможности спортсменов-мусульман, чтобы узнать больше о том, как футбольные клубы заботятся об игроках-мусульманах во время Рамадана. «В мире порядка 1,6 млрд человек постятся каждый день от восхода до заката. Мы должны лучше понимать их переживания», – объяснил руководитель отдела коммуникаций Nujum Джамиль Рашид.

Организация доставила 92 клубам английской футбольной пирамиды коробки с финиками, мёдом, чётками, водой Замзам (вода, взятая из колодца в Мекке и считающаяся священной) и духами аттар (аромат на основе масла, который обычно используют мужчины на Ближнем Востоке). Их получили около 200 игроков.

В прошлом году «Брентфорд» пригласил на клубную базу имама, чтобы обсудить тренировки, питание и восстановление игроков во время Рамадана. К началу священного месяца на стадионе «Арсенала» появилась молельная комната для игроков, а «Челси» позвал мусульман на «Стэмфорд Бридж» на разговение в Рамадан.

Вход в молельную комнату «Арсенала» Фото: arsenal.com

В сезоне-2021/2022 видео матча чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Майнцем» стало вирусным. По просьбе капитана гостей Муссы Ньякате, практикующего мусульманина, судья Маттиас Йёлленбек ненадолго прервал игру на 65-й минуте. В настоящее время в Германии нет явных правил или инструкций по этому поводу – судьи вольны сами решать, когда футболисты могут прерывать пост.

Кроме того, арбитры с пониманием относятся к имитациям травм игроков для ифтара (приём пищи после захода солнца). В апреле 2023 года во встрече Серии А «Фиорентина» – «Интер» защитник «фиалок» Лука Раньери имитировал травму, чтобы дать возможность своему партнёру по команде Софьяну Амрабату подкрепиться.

В Бахрейне легионера могут побрить наголо за нарушение правил Рамадана

В священный месяц легионерам в арабских странах приходится непросто – они подстраиваются под местные обычаи. «Всегда есть какие-то трудности, в европейском футболе – тоже. Возможно, дело в том, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь – после обеда или даже ночью в Рамадан, – отмечал нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду. – Когда начинался Рамадан, мы порой тренировались в 22:00, что для меня очень странно. Но это опыт, воспоминания и совершенно новая ситуация. Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур».

Первый российский легионер в чемпионате Бахрейна Артём Сердюк утверждает, что в этой стране требования ещё жёстче. «Законы в Бахрейне необычные. Пока идёт Рамадан, нельзя есть в общественных местах, запрещено даже жевать жвачку. А если за рулём выпьешь воды и это увидят полицейские – побреют наголо. Наказания своеобразные, но мне понятны: местным это нельзя, а ты, получается, их дразнишь. Мороженку захотел или жажда мучит – неважно. Помни, в какой стране ты находишься», – подчеркнул Сердюк.

Роналду во время Рамадана в Саудовской Аравии Фото: Из личного архива Роналду

Французская федерация футбола (FFF) подверглась критике после того, как в 2024 году издала директивы, предписывающие командам и судьям не прерывать игру на ифтар. Правила FFF запрещают демонстрацию религиозных символов на поле с 2016 года и ссылаются на принципы светскости и нейтралитета. Эти дебаты всё чаще вызывают сомнения, особенно после того, как Сенат принял текст, который ужесточает и обобщает запрет на упоминание религии во всех видах спорта. «Они ведут себя, как динозавры», – отреагировал на запрет бывший игрок «МЮ» Луи Саа.

В апреле 2023 года 20-летний защитник французского «Нанта» Жауэн Аджам отказался прерывать пост в Рамадан ради матчей. В результате клуб исключил его из состава. «Я поддерживаю тех, кто постится, но в игровые дни этого не должно происходить. Исключение из состава – это не наказание, а правило. Это его выбор, и я его уважаю», – заявил тренер «Нанта» Антуан Комбуаре.

Не меньший резонанс вызвали откровения в том же году защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Он рассказал, что бывший тренер команды Кристоф Галтье заставлял его нарушать пост в Рамадан, и слышал от других людей в клубе, как Галтье называл его «террористом». Слова Тодибо подтвердил другой игрок «Ниццы» Хассан Камара – он заявил, что тренер лишал его игрового времени из-за религии. Галтье отрицал все обвинения. Оба игрока подали на тренера в суд – ему грозило тюремное заключение сроком до трёх лет, а также штраф в размере € 45 тыс. – однако Кристофа полностью оправдали.

В чемпионате Нидерландов тоже всё неоднозначно. После разрешения делать паузы в Эредивизии депутат Герт Вилдерс, член Палаты представителей местного парламента, заявил: «Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана. Дальше начнут баранов в перерывах резать?»

В настоящее время ведётся полемика относительно времени проведения чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии. Турнир хотят перенести с лета на январь из-за экстремальной жары и празднования Рамадана.