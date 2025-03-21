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Футбол, главные матчи выходных, 21-23 марта: Зенит, Краснодар, ЦСКА, Аргентина, Германия, Испания, Франция, Португалия

Плей-офф Лиги наций, ключевой матч для Аргентины и «Краснодар» — «Амкал». Топ-игры уикенда
Никита Паглазов
11 самых интригующих матчей 21-23 марта
Аудио-версия:
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А «Зенит» и ЦСКА встретятся с иностранными клубами!

В предстоящие выходные мы остаёмся без встреч РПЛ и топ-5 лиг Европы. Но классного футбола хватает! Выбор большой: товарищеские матчи российских топ-клубов, плей-офф Лиги наций УЕФА, отборы к ЧМ-2026 в Южной Америке и даже встречи МЛС. Как всегда, предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 11 самых интригующих матчей 21-23 марта
Германия — Италия
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
1 место

Германия — Италия: воскресенье, 23 марта, 22:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Германия не упустит преимущество?

Сборная Италии после победного Евро-2020 сбавила обороты. Команда пропустила ЧМ-2022, а на чемпионате Европы 2024 года бесславно уступила в 1/8 финала Швейцарии. Не лучший период в истории. Впрочем, Германия уже 11 лет остаётся без больших успехов. После «золотого» ЧМ-2014 у команды нет ни одного трофея. И почему бы не зацепиться за Лигу наций? Не такой статусный, но всё же кубок. Да и в первом четвертьфинале немцы обыграли итальянцев в гостях (2:1). Теперь достаточно не потерять преимущество в ответной встрече в Дортмунде.

Испания — Нидерланды
Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images
2 место

Испания — Нидерланды: воскресенье, 23 марта, 22:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Испания продолжит поход за очередным титулом?

Нидерланды и Испания устроили веселье в первом четвертьфинале. В Роттердаме команды сыграли вничью – 2:2. Вопрос с выходом в полуфинал Лиги наций открыт. Конечно, испанцам проще: они и фавориты пары, и ответная игра состоится в Валенсии. Но сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана снова стала классной командой. И дать серьёзный бой чемпионам Европы они могут. Однако шансы Испании на проход в полуфинал куда больше. Команда также является действующим победителем Лиги наций и не собирается отдавать никому этот статус.

Португалия — Дания
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
3 место

Португалия — Дания: воскресенье, 23 марта, 22:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Роналду станет ближе ко второй в истории победе в Лиге наций?

Сборная Португалии неожиданно уступила Дании в первом четвертьфинале плей-офф Лиги наций (0:1). Но дома команда Роберто Мартинеса, естественно, способна отыграться. Да и мотивация у португальцев приличная: можно стать первой сборной, взявшей трофей Лиги наций два раза. Напомним, Португалия стала обладателем титула в 2019 году. А затем Лигу наций забирали Франция (2022) и Испания (2024). Ещё один кубок в коллекции не станет лишним для Криштиану Роналду. Хотя у Дании свои планы на ответный матч.

Франция — Хорватия
Фото: Srdjan Stevanovic — UEFA/UEFA via Getty Images
4 место

Франция — Хорватия: воскресенье, 23 марта, 22:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция сделает домашний камбэк?

Думали, что сборная Хорватии стала хуже? Нет! Пока Лука Модрич в составе, хорваты – топ-команда. Хорватия одержала уверенную победу в первом матче плей-офф Лиги наций с Францией (2:0). Заслуженно? Вполне. Теперь хорватам для выхода в полуфинал достаточно не проиграть в гостях с разницей в два мяча. Рабочая история. Но Франция наверняка устроит «весёлые» 90 минут команде Златко Далича. Ждём чудес от набравшего мощную форму Килиана Мбаппе.

Сербия — Австрия
Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images
5 место

Сербия — Австрия: воскресенье, 23 марта, 20:00 мск

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сербия
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сербия покинет элиту Лиги наций?

Сборная Сербии бьётся за сохранение места в Лиге наций. В первом стыковом матче с Австрией команда Драгана Стойковича добыла ничью в гостях. Неплохой расклад перед встречей в Белграде. Хотя все мы знаем, что Сербия частенько проваливается в решающие моменты. Возможно, в воскресенье вечером неприятная тенденция прервётся?

Уругвай — Аргентина
Фото: Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images
6 место

Уругвай — Аргентина: суббота, 22 марта, 2:30 мск

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Уругвай
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина возьмёт реванш у Уругвая и на 99,9% обеспечит себе ЧМ?

Мартовские матчи сборная Аргентины проведёт без Лионеля Месси. Капитан команды получил травму в игре за «Интер Майами». Но и без него аргентинцы способны приблизиться к квалификации на ЧМ-2026. Впереди – важная битва с Уругваем. В первой очной встрече команда Марсело Бьелсы одержала гостевую победу (1:0). Аргентина жаждет реванша. Тем более в случае победы команда Лионеля Скалони оторвётся в таблице от Уругвая (идёт вторым) на восемь очков. Фактически это уже гарантирует аргентинцам попадание на чемпионат мира. А Месси наверняка мечтает о защите звания действующего обладателя трофея.

«Краснодар» — «Амкал»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
7 место

«Краснодар» — «Амкал»: воскресенье, 23 марта, 15:30 мск

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Амкал
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидера РПЛ с грандом медиафутбола

«Краснодар» во второй раз в истории сыграет с медиафутбольным клубом. Ранее южане в сентябре 2024-го одержали победу над ФК «10» (4:2). А теперь команда Мурада Мусаева встретится с действующим обладателем Кубка лиги — «Амкалом». И не факт, что «Краснодар» выиграет. Команда осталась без лидеров, отправившихся в сборные (а Сперцян травмирован). А состав «Амкала» наполнен качественными футболистами, способными бодаться даже с лидером РПЛ. Будет интересно!

Бельгия — Украина
Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images
8 место

Бельгия — Украина: воскресенье, 23 марта, 22:45 мск

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бельгия опустится в дивизион В?

Руди Гарсия провалился в первом матче в сборной Бельгии. Его команда уступила Украине – 1:3. Теперь бельгийцы близки к вылету в дивизион В Лиги наций. Либо нужен домашний камбэк в ответной игре. Хотя, с учётом не лучшего состояния сборной Бельгии, сделать это будет непросто. За последние шесть встреч в Лиге наций команда потерпела пять поражений и всего раз сыграла вничью. Постепенно бельгийцы превращаются из гранда в середняка.

«Цинциннати» — «Атланта Юнайтед»
Фото: Andrew J. Clark/ISI Photos/Getty Images
9 место

«Цинциннати» — «Атланта Юнайтед»: суббота, 22 марта, 21:30 мск

США — Major League Soccer . МЛС
22 марта 2025, суббота. 21:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атланта» окажется на победном пути?

«Атланта» барахлит на старте сезона МЛС. Всего одна победа в четырёх матчах и 12-е место в Восточной конференции. Не на это рассчитывал один из фаворитов лиги. Впрочем, времени на исправление ситуации полно. И можно начать с гостевой игры с «Цинциннати». Да, команда набрала шесть очков за четыре тура (у «Атланты» – четыре), но у «Юнайтед» более крутой состав. Да и Алексею Миранчуку пора проснуться: у россиянина пока 0+0 за четыре игры.

«Партизан» — ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

«Партизан» — ЦСКА: суббота, 22 марта, 20:00 мск

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Марко Николича с бывшим клубом

ЦСКА проводит бодрую весну. Есть победы над «Химками» (1:0), «Акроном» (2:1) и ничья с «Зенитом» (0:0) в РПЛ + успех в игре с московским «Динамо» (2:1) в Кубке. Знаменитая схема «ромбом» от Марко Николича работает. А сделать игру ЦСКА ещё круче можно в международную паузу. Москвичи проведут товарищеский матч с экс-клубом Николича «Партизаном». Тренер работал в команде из Белграда с 2016 по 2017 год и взял с ней золото чемпионата и Кубок Сербии. А теперь Марко может не только поностальгировать, но и извлечь пользу из предстоящей встречи.

«Зенит» — БАТЭ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

«Зенит» — БАТЭ: суббота, 22 марта, 17:00 мск

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Семак подкорректирует игру «Зенита»?

«Зенит» испытывает проблемы весной. Команда Сергея Семака провела слабый матч в РПЛ с ЦСКА (0:0), а также уступила на важном выезде «Спартаку» (1:2). Да, есть победа над «Факелом» (2:0) и кубковый успех с «Ростовом» (1:0). Но всё же общий фон негативный. Пора исправлять игровые недостатки. Хороший шанс предоставляется Сергею Семаку в международную паузу. Обкатать обновлённые идеи можно в товарищеской встрече с БАТЭ. Неплохой спарринг-партнёр: есть возможность одержать победу для уверенности, почувствовав при этом неплохое сопротивление.

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