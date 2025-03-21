Плей-офф Лиги наций, ключевой матч для Аргентины и «Краснодар» — «Амкал». Топ-игры уикенда

В предстоящие выходные мы остаёмся без встреч РПЛ и топ-5 лиг Европы. Но классного футбола хватает! Выбор большой: товарищеские матчи российских топ-клубов, плей-офф Лиги наций УЕФА, отборы к ЧМ-2026 в Южной Америке и даже встречи МЛС. Как всегда, предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.