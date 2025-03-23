«Такого даже в кино не увидишь». Уникальное чемпионство игрока «Спартака»!

«Спартак» увеличил свои шансы в борьбе за золото, победив в 21-м туре РПЛ «Зенит». Чемпионом России в сегодняшней команде красно-белых становился только один игрок – Роман Зобнин. Однако ещё целая группа футболистов имеет успешный опыт борьбы за чемпионство в других странах.

Срджан Бабич брал золото с «Црвеной Звездой» в Сербии, Олег Рябчук – с «Олимпиакосом» в Греции, Ливай Гарсия – с АЕКом в Греции, Кристофер Мартинс – с «Янг Бойз» в Швейцарии, Хесус Медина – с «Нью-Йорк Сити» в МЛС, Эсекьель Барко – с «Атлантой Юнайтед» в МЛС и с «Ривер Плейт» в Аргентине, Пабло Солари – с «Коло-Коло» в Чили и с «Ривер Плейт» в Аргентине, Манфред Угальде – с «Саприссой» в Коста-Рике, а Миенти Абена и Маркиньос – с «Ференцварошем» в Венгрии. Кроме того, суринамец выигрывал титул со «Слованом» в Словакии.

Ещё один обладатель золота среди спартаковцев – Алексис Дуарте. И его история завоевания чемпионства самая уникальная. Сюжет – как в сказке или для кино!

Вообще-то Дуарте дважды выигрывал титул с родным «Серро Портеньо». В Парагвае, в отличие от России, сезон делится на два отдельных чемпионата – Апертуру (открытие) и Клаусуру (закрытие). В каждой половине 12 участников турнира играют в два круга – проводят 22 тура. По их итогам и определяются чемпионы Апертуры и Клаусуры. Наверное, многие подумают, что называть двух победителей в сезоне несерьёзно, но что-то в этом есть – следить за двумя «золотыми» гонками за год, быть может, интереснее, чем за одной.

«Серро Портеньо» – второй в списке самых титулованных клубов Парагвая с 34 чемпионствами. Чаще золото брала только другая команда из Асунсьона – «Олимпия» (47). 20-летний Дуарте закрепился в основе «Серро Портеньо» по ходу Апертуры сезона-2020. Тогда его команда прервала гегемонию «Олимпии», победившей четыре раза подряд. В тот год не случилось драмы, но был приятный для Алексиса дебют.

А вот свой второй титул с «Серро Портеньо» Дуарте взял при удивительных обстоятельствах. Дальше было так: Клаусуру-2020 снова забрала «Олимпия», а лучшей командой Апертуры-2021 стал «Либертад». После двух неудач Алексис и его партнёры, конечно, жаждали вернуть себе чемпионство.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ В «СЕРРО ПОРТЕНЬО» Фото: EPA/TASS

В сезоне-2021 чемпионат сократили до 10 команд после пандемии коронавируса. Так что требовалось ударно провести уже не 22, а 18 туров, чтобы заполучить золото. К слову, лучшим бомбардиром Клаусуры-2021 стал экс-игрок «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, забивший девять мячей (поделил первое место с одноклубником Себастьяном Феррейрой), вот только его «Либертад» сдулся и финишировал лишь четвёртым.

Борьба за титул в Клаусуре-2021 развернулась между «Серро Портеньо» и «Гуарани». Дуарте пропустил первые два тура из-за дисквалификации за удаление, а затем стабильно попадал в основу во всех матчах. Даже с капитанской повязкой на поле выходил, несмотря на молодой возраст.

Причём стартовал «Серро Портеньо» не здорово – с трёх ничьих подряд. Но потом разыгрался и стал побеждать. Впрочем, пару осечек всё же ещё допустил, потерпев два поражения. Поэтому после первого круга команда Дуарте отставала от захватившего лидерство «Гуарани» на пять очков. Как раз в 9-м туре конкуренты сыграли нулевую ничью на поле «Серро Портеньо».

Только за тур до финиша Клаусуры «Серро Портеньо» удалось обойти «Гуарани» и подняться на первое место, оторвавшись на два очка. Тем не менее радоваться было рано, поскольку последний матч превращался фактически в «золотой». «Серро Портеньо» должен был выстоять на поле «Гуарани» и добыть ничью любыми средствами.

По иронии судьбы «Гуарани» в тот год возглавлял испанец Фернандо Хуберо – бывший главный тренер «Серро Портеньо». Более того, позже он вернулся в «Серро Портеньо», но уже на роль главы футбольного департамента клуба. А Дуарте и его партнёры шли к золоту под руководством довольно известного в прошлом защитника сборной Парагвая Франсиско Арсе, который сейчас… тренирует «Гуарани».

Всё пошло не по плану Арсе с самого начала. Уже на 15-й минуте прямую красную карточку заработал полузащитник «Серро Портеньо» Алан Бенитес. Рубка на поле была жестокой – судья показал в этот вечер 14 жёлтых карточек, при этом Дуарте, как ни странно, избежал предупреждений. «Гуарани» получил численное преимущество и воспользовался им. Перед перерывом Альфио Овьедо открыл счёт, а на старте второго тайма Марсело Гонсалес забил второй гол хозяев.

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС В «ГУАРАНИ» Фото: ФК «Гуарани»

На 90-й минуте никто не поставил бы ни одного парагвайского гуарани на чемпионство «Серро Портеньо», ведь лидер проигрывал в меньшинстве с разницей в два гола. Но в компенсированное время пришло время футбольных чудес! В результате конфликта на поле удаление за вторую жёлтую карточку заработал защитник «Гуарани» Роберто Фернандес. Да-да, нынешний игрок «Динамо», для которого упущенное в прошлом году золото в Краснодаре было ещё не самой сильной драмой в карьере. Более того, второе предупреждение схватил и голкипер хозяев Гаспар Сервио.

«Гуарани» внезапно остался вдевятером, а замен-то у команды Хуберо уже не было. Место в воротах пришлось занять защитнику Маркосу Касересу – достаточно высокому игроку ростом 185 см. «Серро Портеньо» пошёл вперёд из последних сил. На 90+9-й минуте Альберто Эспинола забил первый гол гостей. Судья не спешил давать финальный свисток – трибуны ходили ходуном. И на 90+11-й минуте Хуан Патиньо сотворил «золотой» гол «Серро Портеньо». Стоит ли говорить, что сейчас этот защитник выступает за «Гуарани», будучи его воспитанником? Перед тем как закончить матч, рефери наградил Патиньо красной карточкой на 90+13-й минуте.

«Поздравляю «Серро Портеньо», но они должны были заработать ещё два удаления. Что произошло с VAR? Нам скажут что угодно, чтобы не признавать, что соперник получил преимущество. Вот и всё. Мы потеряли этот титул. Такого даже в кино не увидишь. Но, к сожалению, это случилось с нами», – заявил в сердцах после матча президент «Гуарани» Хуан Альберто Акоста.

Вот таким был второй и пока последний титул в карьере Дуарте. Теперь Алексиса никакой развязкой чемпионской гонки не удивишь. А «Серро Портеньо» с тех пор не брал золото.