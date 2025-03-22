3 идеи для перезагрузки «Зенита». В них есть даже Соболев

«Зенит» — в новой кризисной волне, которая не заканчивалась с осени. И дело не только в результатах, хотя победа, ничья и поражение после рестарта — явно не чемпионский график. Куда больше вопросов к игре: второй тайм с ЦСКА, не самый выдающийся футбол в большинстве с Воронежем и катастрофический финал со «Спартаком». Именно здесь надо искать проблемы петербуржцев. Да, ушёл Клаудиньо, а в последнем матче не было Вендела. Однако игровой хаос вряд ли можно объяснить только этим.

Очевидно, что в последней игре команду просто перебегали. Сам Семак признал, что сказался непростой календарь. Да и в атаке мало что получилось. Видимо, в эту паузу на сборные тренерский штаб решится на новую мини-перестройку. Вот основные идеи, которые просто необходимо реализовать.

Выбрать центрального нападающего

Удивительно, но у «Зенита» его просто нет. На сборах казалось, что приоритет отдаётся Матео Кассьерре. Что логично: он главный бомбардир команды последних сезонов. С ЦСКА догадки подтвердились: Кассьерра вышел впереди, а под ним оказалась тройка Гонду — Глушенков — Мостовой. В первом тайме это действительно выглядело интересно, особенно за счёт топовой формы Андрея. Но Кассьерра не забил. У «Зенита» вообще никто не забил. Хоть шансы и были.

В матче с «Факелом» Кассьерра уже остался в запасе. А центрфорвардом неожиданно стал Лусиано Гонду. Задумка казалась очевидной: Гонду мощнее и мог эффективнее справляться с габаритными защитниками «Факела» вместо легковесного Кассьерры. В первом тайме аргентинец забил. Значит, всё работает? Тогда Семак решился попробовать сдвоенный центр во втором — под Гонду вышел Кассьерра. «Факелу», который остался в меньшинстве, эта пара заковыряла-таки гол. Какой-никакой, но показатель.

Лусиано Гонду и Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед «Спартаком» было особенно интересно. И Семак удивил: но скорее тем, что оставил в запасе Мостового — лучшего игрока «Зенита» на старте весны. А на его позиции, по сути, выпустил Кассьерру. Гонду же снова оказался в центре атаки. Что из этого получилось, мы помним — фактически 0 моментов до перерыва и срочные перестроения после. Всё это привело к поражению. Наверняка у тренера были свои причины и идеи насчёт выстраивания атаки, однако они не сработали.

Вывод? Видимо, финального понимания, кто основной центральный нападающий, нет. И это, как мы видим, не очень хорошо. Каждый раз приходится выбирать новые сочетания, которые никак не могут привыкнуть друг к другу. Хотя кажется, что если бы главный тренер петербуржцев доверился тому же Соболеву и выпустил его в нескольких матчах подряд в основе, то толк бы был. Но пока этого не происходит.

Оживить лидеров

Что с Максимом Глушенковым? Вероятно, этот вопрос задаёт себе каждый болельщик «Зенита». Хотя, может, это вопрос завышенных ожиданий. И все ждут, что он будет так же хорош, как и на старте сезона? Но после возобновления Глушенков плох. 0 результативных действий в трёх встречах и публичное недовольство Семака после «Факела». Тогда Максима поменяли в перерыве. Да, некоторые эксперты отмечают, что петербуржцы стали более фланговой командой. Возможно, поэтому роль Максима перестала быть ключевой. Однако очевидно — происходящим сейчас недовольны и он сам, и тренеры. Как вернуть прежнего Глушенкова — важный вопрос для Семака. Ведь с его передачами, голами и нестандартными ходами «Зенит» выглядит куда интереснее.

Луис Энрике и Максим Глушенков Фото: «Чемпионат»

Что с Луисом Энрике? Да, для некоторых критика этого бразильского феномена под запретом. Ведь только приехал, пропустил часть сборов, и это должно его оправдывать. Кажется, нет. Когда в команде оказывается футболист за € 33 млн, от него вправе ожидать быстрой адаптации и помощи. И странно обнадёживаться из-за гола «Спартаку», ведь это одно из немногих действительно полезных действий Энрике в матче. Хотя он должен быть лидером и тянуть атаку на себе. Вместо него всем этим пока занимается Мостовой. Не очень логично, не так ли?

Добавить ротации

Вообще, удивительно, что вместо прямой замены Венделу в матчах с ЦСКА и «Спартаком» тренерский штаб «Зенита» пустился в большие эксперименты. Хотя в заявке есть минимум три человека, которые с разной степенью успеха могут заменить его по позиции. Первый — Ильзат Ахметов. Стоило ли выкупать его у «Краснодара», если парень почти не играет? Второй — Горшков. Аналогичная история. Семак ищет ему новые роли, в том числе в полузащите, но, когда появляется ответственность, парень сразу садится на скамейку. Да и для Александра Ерохина эта позиция совсем не чужая. Однако тренерский штаб видит в нём исключительно джокера. И явно не человека, который может провести на одном уровне 60-70 минут.

Александр Ерохин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Да, «Зенит» не получил усиления, которое хотел. Однако, вместо того чтобы рассчитывать на всю обойму, штаб словно сам ограничил себя теми людьми, которым доверяет. Есть стартовый состав, в который нельзя вписывать кого-то, даже если лидер выбывает. Лучше перестроить систему, но не трогать игроков. Выглядит странно. Хотя тренерскому штабу виднее.

Семак не в первый раз за время работы в «Зените» оказывается в тяжёлой ситуации. Однако сейчас она особенно накалена. Впереди — борьба за титул в 100-летие. И поражения в этой битве могут и не простить.