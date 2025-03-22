«Кто-то назовёт меня предателем, но, блин, это спорт». Она перешла из «Зенита» в «Спартак»

Лина Якупова – 34-летняя нападающая, трёхкратная чемпионка России в составе «Зенита» и обладательница Кубка России вместе с «Локомотивом». Этой зимой она осуществила один из самых громких трансферов в российском футболе: покинула Петербург и присоединилась к «Спартаку».

Мы пригласили Лину в редакцию «Чемпионата», чтобы расспросить про причины перехода и реакцию болельщиков, а также про завершение и возобновление карьеры, психологию и главный футбольный краш в жизни.

О чём расскажем:

– Начнём не с футбола. У тебя, оказывается, есть целая коллекция кроссовок. Какую пару привезла с зимних сборов?

– С последних сборов привезти не получилось. Мы ходили на шопинг всей командой, но я купила не кроссовки, а очки – подарок себе любимой на 14 февраля. Однако у меня и правда много разных кроссовок. Не стеллажи, конечно, как у некоторых, но, наверное, пар шесть.

– Какие самые любимые?

– Они все любимые.

– А самые дорогие?

– Наверное, Louis Vuitton. Я в принципе люблю красивые вещи, и я немного шопоголик. Люблю красиво одеваться. Каждый раз, когда мы приезжали в Турцию, я что-то там покупала. В прошлом году, например, я не планировала покупать кроссовки, но моя подруга Ника (Куропаткина. — Прим. «Чемпионата»), которая сейчас играет в «Зените», затащила меня в эту волну шопоголизма, и я всё-таки купила новые «Найки».

– Наверное, бутсы тоже по такому принципу выбираешь: чтобы не только удобно, но и красиво?

– Да, мы же девочки. Конечно, я не покупаю много бутс, только по необходимости. Сейчас они стоят, как крыло самолёта, проще и дешевле купить туфли Jimmy Choo. Дай бог, чтобы всё вернулось в Россию, я не знаю, где дети, которые только начинают заниматься футболом, покупают бутсы. Профессиональные бутсы очень дорогие, но и полупрофессиональные, и даже реплики – это тоже не бюджетно. Неоригинальные бутсы могут быть сомнительного качества, травмоопасны. Поэтому вопрос с бутсами стоит очень остро у всех футболистов.

Лина Якупова в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Что-то ещё из экипировки стало сложнее найти?

– В профессиональных командах всё выдают: форму, термобельё, повязки, перчатки. Что-то остаётся с прошлых лет или из сборной. Единственная проблема, с которой все столкнулись, – это бутсы. Девочки потеряли рекламные контракты с производителями, а тем, у кого их не было, и до этого было сложнее достать хорошие бутсы. Особенно сложно сейчас найти маленький размер – 35-37. И тебе нужно иметь как минимум две пары. Во-первых, комбинированные, для натурального покрытия, с железными шипами. Во-вторых, «тринашки», с пластмассовыми шипами, сделанные специально для искусственного покрытия. Если «тринашки» маленького размера ещё можно найти, то комбинированные — сложно.

– Во время сезона вам постоянно приходится менять покрытие.

– Да. На «Сапсан-Арене», например, искусственное покрытие, в Питере есть и натуральное, и искусственное. «Ростов» тоже иногда принимает на натуральном, у «Динамо» – искусственное. «Спартак» иногда проводит матчи на мужской арене, где натуральное покрытие, и там поле поливают, оно становится скользким. В обычных бутсах – резкое движение, и ты можешь упасть. Для тех, кто играет в обороне, это может стать ключевой ошибкой.

– Командам РПЛ традиционно тяжело даются игры в Оренбурге. А как вам даётся переход с натурального покрытия на искусственное?

– В Турции мы тренировались на мягком искусственном поле, на котором по-другому происходит сцепление с ногой, другая амортизация. Конечно же, когда начинается переход с покрытия на покрытие, болят колени, спина, поясница, у некоторых – ахилл. Но когда это разовая игра в сезоне, у всех команд разные подходы. Кто-то, например, всё время тренируется на искусственном, а за неделю до игры переходит на натуральное, чтобы привыкнуть. Кто-то не переходит, чтобы ноги не уставали. Просто приезжает, играет один матч и улетает. Но после игры в любом случае всё болит. Это нормально.

Спартаковский борщ, аура Тарасовки, встреча с Биволом

– Ты перешла в «Спартак» и практически сразу полетела на сборы. Как они прошли?

– Отлично. Мне нравится подход к тренировкам в «Спартаке», он другой. Были необычные тренировки, с которыми я никогда не сталкивалась или сталкивалась очень давно. Здесь практикуют много силовой работы, мы много бегали в горку, на песке. После такой работы чувствуешь силу в ногах, в теле, становишься более быстрым.

Лина Якупрова Фото: ЖФК «Спартак»

– В этом плане сборы в «Зените» были легче?

– Сложно сравнивать. В «Зените» была абсолютно другая подготовка, более тактическая. Первый сбор, который проходил в Питере, более физический, на нём больше беговой работы. На следующем сборе проводят технико-тактические тренировки. В «Спартаке» много касаний мяча, индивидуального развития игроков, тренируют разные приёмы, развороты, обыгрыши в касание, много ударов. Но я не могу сказать, что где-то было хуже или лучше. Это просто разные подходы.

– Вы провели в Тарасовке закрытую от всех часть сборов в феврале. Какая там атмосфера? Спартаковский дух чувствуется?

– Да, это очень интересная база, такая – в стиле old money. Там очень вкусно, всё по-домашнему. Когда поехала туда, болельщики сразу написали, что мне надо попробовать знаменитый борщ. Я думала, что за борщ такой и почему он знаменитый. Потом познакомилась с поваром и всё узнала. Оказалось, что по базе даже проводят экскурсии, на которых людей кормят борщом.

– Получается борщепитие.

– Ага. На самом деле классная база, на ней есть всё для тренировок. Единственное, там немножко скучно из-за того, что ты находишься далеко от города и там только ваша команда. В Турции было много других спортсменов, с кем мы тоже общались, для смены обстановки. Но сам сбор прошёл продуктивно, все планы выполнили.

– В Турции вы как раз пересеклись с боксёром Дмитрием Биволом накануне его боя-реванша против Артура Бетербиева. Пообщались?

– Да, мы жили в том же отеле, где он готовился к бою. Мы с девчонками собирались в лобби, играли в UNO. Как-то раз он и ребята из его тренерского штаба подошли перекинуться парой фраз, и мы стали играть в UNO все вместе. Рассказали, что играем в футбол, они ответили, что занимаются боксом. Я подумала, что это какие-то любители — обычные такие ребята в спортивных костюмах. Говорю: ставлю нашего бойца против вашего, у нас в команде раньше боксировала вратарь Лиза Щербакова. В общем, пошутили и разошлись. Потом списались, и я увидела, что это реально боксёры и что у Дмитрия своя большая команда тренеров, массажистов, администраторов, менеджеров. Они дружат с хозяином отеля, и он сделал для него зал для занятий боксом, где Дмитрий готовился к бою.

Футболистки «Спартака» с Биволом и его командой Фото: Из личного архива Якуповой

– Поздравила его после победы?

– Да, конечно, я была очень рада за него. Он открытый, простой парень, который много тренировался, а в свободное время играл с нами в UNO. Потом уже увидела, что у него два миллиона подписчиков. Подумала: вот это я чуть не подставила Лизку! Но теперь они тоже будут о нас знать и за нами следить. Я видела, что потом Бивол полетел в ОАЭ и встретился с Криштиану Роналду. Мы знаем его, он знает Роналду, получается, между нами лишь одно рукопожатие.

– Адаптация прошла шикарно?

– Одним словом, адаптация прошла хорошо. Я многих девчонок знала по сборной и по «Локомотиву». И у нас очень крутые сербки. До этого я знала только одну сербку – Сашу Лазаревич, с которой мы вместе играли в «Зените». Она всегда на позитиве, открытая, добрая, что бы ни произошло, я думала, что она просто такой человек. Но я познакомилась с сербками в «Спартаке», и оказалось, что они вообще все такие – дружные и очень эмоциональные. Когда их подкалываешь, они вообще не скрывают эмоций. На сборах мы с Яной (Свистуновой. — Прим. «Чемпионата») предложили нашим сербкам Тияне Филипович и Дине Благоевич сыграть в фифу на кофе. Я играть вообще не умею, а наши иностранки, наоборот, играют хорошо, поэтому Яна переживала. Я ей сказала: «Янчик, не переживай. Собьём им настройки на джойстике». Сбили, играем, они стали злиться, ругаться, не понимали, что происходит. Мы кое-как обыграли их 2:0, они сильно расстроились. Тогда я призналась, что мы сбили настройки. Увидела в их глазах надежду и предложила сыграть ещё раз, но уже по-честному. А мы каким-то образом снова выиграли – 3:1. Они принесли нам наш проспоренный кофе, и он был… солёный!

Маленький Неймар, европейский футбол, завершение карьеры в 23

– Судя по соцсетям, вы сдружились с 19-летней Яной Свистуновой, которая перешла в «Спартак» из «Чертаново».

– Да, мы одновременно пришли в команду и жили вместе на сборах. Я более открытая, многих девчонок знала. Яна же впервые сменила клуб, поэтому сильно переживала. Я заметила, что она ходит одна, поэтому пыталась с ней заговорить, в итоге мы с ней подружились.

Лина Якупова с Яной Свистуновой на тренировке «Спартака» Фото: ЖФК «Спартак»

– По игре видно, что Яна – игрок уровня «Барселоны»?

– У Яны хорошая техника, она делает финты на тренировках. Думаю, через какое-то время, когда она наберёт мышечную массу и всё преодолеет, вполне сможет там заиграть. Потенциал у неё очень хороший.

– Было много обсуждений срыва трансфера в «Барселону». Она расстроилась из-за этого?

– Расстроилась из-за того, что все начали её подкалывать. Но Яну пригласили в «Барселону» не из-за того, что её кто-то туда пропихнул. Она не зазвездилась. Просто появилась такая возможность, и, если бы всё получилось, это было бы очень круто для её карьеры. Но злые языки, конечно, были неприятны. Со временем, может, она расскажет, почему всё сорвалось.

– Правда, что её в команде называют маленьким Неймаром?

– Да, её так называют, потому что она техничная.

– У тебя была мечта поиграть в Европе?

– Если бы я была лет на 10 младше, тогда, возможно, мечтала бы играть в Европе. В мои времена Европа была для нас закрыта – не было соцсетей, ты не знал, что там происходит, поэтому и мечтать не мог. В России было всего шесть больших команд – мечтала в принципе заиграть хоть в одной из них.

– Казалось, что это невозможно?

– Раньше было сложно. Я начинала играть в дочерней команде «Россиянки». Конечно, на своём уровне я выделялась, но переходить из детского футбола во взрослый было тяжело. В основе «Россиянки» играли только топовые футболистки, это был уровень сборной России, с ними было сложно конкурировать, потому что я была ещё маленькой. И, конечно, психологически тяжело воспринимала, когда выходила на поле только на 10-15 минут. Сейчас есть тренеры, которые тебя направляют, подсказывают, что можно улучшить. У меня их не было, поэтому я не знала, над чем нужно работать. Мы просто бегали, но часовые кроссы, наоборот, убивают твою скорость. Я уступала тем игрокам в технике, в скорости принятия решения. И перешла в «Зоркий», потом – в «Кубаночку». Там у меня не сложились отношения с главным тренером. Я попробовала съездить в «Звезду-2005» на просмотр, но там не сложилось — сказали, что слишком много игроков, нужно подождать. Я начала думать: «Ну его нафиг, буду работать». Тогда я решила закончить с футболом. Мне было 23 года.

Лина Якупова в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– То есть ты решила завершить карьеру в 23?

– Да, потому что мне было очень тяжело.

– А что у вас было с тренером?

– У меня были одни качества, а она предпочитала другие. Я более техничная, для неё же была важнее жёсткая игра. Из-за этого я выпала из состава, играла в основном за дубль. Когда решила всё закончить, уехала в Москву к подруге. Первый год без футбола я вообще не хотела о нём думать. Потом меня позвали поиграть девчонки из любительской секции «Юность Москвы», и я решила сходить, поняла, что соскучилась. Поиграла в разных командах, потом ушла в мини-футбол – меня туда позвали работать детским тренером.

Хостес, любительский футбол, «Локомотив»

– В этот период ты работала хостес?

– Хостес я работала только месяц – друг помог устроиться в дорогой ресторан, когда я переехала в Москву. Было психологически тяжело перестроиться, там нужно было много общаться с людьми, обладать особой хитростью. Так что меня уволили. Правда, я и сама хотела уйти.

– Чем ты потом занималась?

– Я устроилась администратором в фитнес, потом начала возвращаться в футбол. Во Второй лиге появилась команда «Спарта», меня позвали поиграть, вместе вышли в Первую лигу. Нас тренировал Карякин Алексей Александрович, с ним было комфортно играть. Там даже был спонсор, который устраивал очень крутые банкеты, даже в чемпионате России таких не было. Закрывали ресторан, огромный торт, куча шариков. Как будто мы Лигу чемпионов выиграли.

– Эта команда ещё существует?

– Уже нет. Но на тот момент ещё не было ни «Зенита», ни «Локомотива», ни «Спартака», и Алексей Саныч говорил, что, возможно, у нас получится зайти в чемпионат России. Я тогда начала думать о том, чтобы вернуться в большой футбол.

– И тогда как раз появился «Локомотив»?

– Да, мне позвонили, пригласили – я в тот момент была на тренировке у детей. Сначала удивилась, потом подумала: «Почему бы не попробовать? Не получится, значит, не судьба». Я пришла без ожиданий, но с желанием, с переоценкой ценностей – отпустила все предыдущие неудачи. «Локо» возглавила на тот момент тренер сборной Елена Александровна Фомина, это был большой плюс. И в детстве я болела за «Локомотив», потому что обожала Сычёва. Была рада, что всё получилось. Вообще, когда клубы начали создавать внутри своей структуры женские команды, стало намного профессиональнее. Было тяжело из-за того, что я несколько лет не играла профессионально, физически надо было окрепнуть заново. Но у меня была сумасшедшая мотивация, глаза загорелись.

– Во втором сезоне вы уже вошли в топ-3.

– Мы сразу хорошо начали. Когда я сама поработала тренером, я стала лучше их понимать, задумываться, анализировать тренировочный процесс, чего от меня хотят, для чего что делается. Наверное, после той паузы я выдохнула, отпустила всё и стала больше ценить. Правда, я благодарна той ситуации в «Кубаночке», из-за которой я решила завершить карьеру. Всё было к лучшему.

Блог, работа в медиа, тренеры

– Ты собираешься работать тренером после окончания игровой карьеры?

– Нет, я не хочу быть тренером. Я потренировала детей, круто, когда ты видишь результаты своей работы. Но работа тренером в чемпионате России – это очень большая ответственность. Плюс эмоции, особенно когда ты девушка.

Лина Якупова в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть разница между тренером-мужчиной и тренером-женщиной?

– Конечно. В плане компетенций, разумеется, все равны, все учатся одинаково. Но в эмоциях есть разница. Если мужчине что-то всё равно, то женщина может заострить внимание. Условно спросить: «Почему в интервью обо мне ничего не сказала?» Это абстрактно, конечно, все мы, девушки, разные. Моё личное мнение – женщины более эмоциональны и могут принимать решения не стратегически, а с точки зрения чувств. После завершения карьеры мне бы хотелось заниматься чем-то медийным.

– Создашь свою команду в Медиалиге?

– Пока не решила, чем конкретно буду заниматься в медиапространстве. Мне хочется поддерживать девчонок в футболе, быть их амбассадором. Я обучалась на разных курсах – по соцсетям и по ораторскому искусству. Веду свой блог, телеграм-канал, снимаю рилсы.

– Уже удаётся зарабатывать с блога?

– Я иногда делаю рекламу, там ещё пока нет супербольших денег, однако стремлюсь к тому, чтобы монетизировать блог. Я пыталась запустить свой бренд одежды, но пока приостановила, не получилось. Когда ты чем-то занимаешься, надо удерживать фокус внимания, иначе будешь распыляться. Сейчас я снимаю кружки и рилсы про команду, про тренировки.

– С контентом кто-то помогает или ты сама придумываешь все рилсы? Есть какой-то план?

– Нет, у меня нет плана, я делаю, как чувствую, когда есть настроение. Наверное, плохо, что нет стратегии. Но иногда смотришь на блогера – а там нет искренности, просто текст, зачитываемый с бумажки. Мне кажется, лучше, когда идёт от души.

– Какие ещё профессии интересуют в медиа?

– Хотела бы развиваться в блогерстве, может быть, стать телеведущей, открыть что-то своё, что будет помогать женскому футболу.

– Хейтеров больше становится?

– Да! Чем больше у тебя аудитория, тем больше хейтеров. Но меня это не цепляет. Я близко к сердцу не воспринимаю их высказывания, больше смешно. Если много хейта, значит, ты популярный. Ты не будешь для всех хорошей.

Трансфер из «Зенита» в «Спартак»

– Как «Спартак» пришёл в твою жизнь? Почему решила уйти из «Зенита»?

– Я девушка амбициозная, и у меня спорт стоит на первом месте. В последнее время в «Зените» я не выходила на поле. Мне 34 года, каждый матч для меня на вес золота. Вы не представляете, что чувствует футболист в это время: ты усердно тренируешься, собираешься на встречу, берёшь вещи, приезжаешь, слышишь свисток – а не выходишь. Второй круг прошлого сезона я так и провела. Для меня это страшный сон. Поэтому я выбрала спорт.

Лина Якупова Фото: ЖФК «Спартак»

– «Зенит» без проблем отпустил?

– Да, нормально.

– В мужском футболе болельщики скептически относятся к переходам из Питера в Москву, из Москвы – в Питер. Как в женском футболе с этим?

– В женском футболе тоже бывают разные комментарии. На самом деле, те люди, которые меня знают, поздравили, с теплотой отнеслись к моему решению. Естественно, были и оскорбительные комментарии, но на них я не обращаю внимания. Это моя жизнь, в первую очередь я выбираю для себя, как мне будет лучше.

– «Спартак» – молодая команда, это лишь второй её сезон в женском футболе. Насколько готовы бороться за чемпионство?

– Команда хорошая, амбициозная, много крутых игроков. Я думаю, что у нас есть все шансы на борьбу за чемпионство в этом году. Конечно, первые годы построения команды всегда непростые – я проходила это и в «Локомотиве», и в «Зените», но всё возможно. Главное – работать и стремиться к цели.

– «Спартак» сразу сделал ставку на опытных игроков, а не на развитие своей молодёжи. На будущий сезон есть цель привлекать больше молодых футболисток?

– Опытные игроки важны в любой команде. Сегодня молодой сыграл круто, а следующий тур провалил, – это нормально, это молодость, мы все через это проходили. Молодым футболисткам тяжело даётся переход из детского футбола во взрослый. Они техничные, но нужно перешагнуть этот барьер, научиться бороться на высоком уровне и оперативно принимать решения на поле. Тогда ты будешь в основе. В академии много хороших девчонок, которых зовут на наши тренировки. Недавно даже были девочки из команд ЮФЛ до 12 лет. Они посмотрели, как тренируются профессиональные игроки, какая у нас атмосфера.

– Правда, что одна из твоих маленьких болельщиц загадывала Деду Морозу твой переход в «Спартак»?

– Мы познакомились с родителями этой девочки в 2021 году, когда сборная России играла с Португалией в отборе на чемпионат Европы. Мы переписывались в соцсетях, они часто приезжали на стадион. Их дочка увидела по телевизору какой-то из наших матчей и захотела играть в футбол. С садика она играла с мальчиками, а родители ждали, когда откроется академия для девочек в «Спартаке», потому что болеют за этот клуб уже много лет. Когда это произошло, она сразу пошла заниматься. Сейчас Варя – капитан «Спартака» 2015 года рождения. Мы часто видимся, они всей семьёй приезжали на матчи «Зенита». Оказалось, что в этом году на Новый год Варя загадывала Деду Морозу, чтобы я перешла в «Спартак». А до этого всё время спрашивала: «Ну когда вы перейдёте?»

Лина Якупова в «Спартаке» Фото: ЖФК «Спартак»

– Агент? А может быть, Дед Мороз?

– Да, жизнь бывает очень непредсказуемой. Год назад я и не думала о переходе. «Зенит» – классный клуб, у него всё есть, тренировочный процесс выстроен, быт, город – всё хорошо. Но в последнее время у меня было ощущение, что я не получаю удовольствия от своей игры, как будто я отдала «Зениту» всё, что могла, а он отдал мне. И пришло время что-то менять, выходить из зоны комфорта.

– Новый сезон для «Спартака» стартовал сразу выездом в Красноярск и разгромной победой. Какие ожидания на этот год?

– Я предвкушаю новый сезон. Я очень люблю играть и обожаю, когда идёт чемпионат. Наша цель – это матчи. Думаю, что мы уже набрали хорошую форму.

Питание футболисток, Сычёв — краш, мужской футбол

– Как ты поддерживаешь форму во время сезона? Есть ли какая-то специальная диета или советы по питанию от штаба?

– Если ты профессиональный спортсмен, то понимаешь, что питание надо контролировать, ты не можешь каждый день есть блинчики с «Нутеллой». Сахар влияет на мышцы и на восстановление, поэтому я стараюсь пореже есть сладкое. Но рацион должен быть сбалансированным. После 12 километров бега, рывков, единоборств можно и блинчики. Естественно, когда ты в хорошей форме, у тебя крепкие мышцы, мало жира, тебе легче работать на поле с мячом и восстанавливаться. Врач «Спартака» Артём Рыженко собрал для нас рацион питания, есть презентация с советами по питанию спортсменам – она в открытом доступе в его канале. Там есть основные рекомендации, а дальше ты уже решаешь сам.

– А расскажи про свою любовь к Дмитрию Сычёву. Это твой главный футбольный краш?

– Без шуток, я по нему фанатела в детстве. Писала на ноге хной его фамилию. Попросила купить мне форму «Локомотива», там, правда, был Лоськов на спине, но всё равно. Мы с родителями смотрели все матчи, а когда я оказывалась в Москве, думала: «Где-то там в Черкизове бегает мой Сычёв».

– Вы встретились, когда ты стала игроком «Локомотива»?

– Когда я попала в «Локомотив», Сычёв играл в «Казанке». Он иногда приходил на наши тренировки, ещё мы пересекались в тренажёрном зале. Девчонки подкалывали меня, специально громко говорили: «Лина, а это там случайно не Сычёв?» Я краснела. Так и не подошла сфотографироваться или взять автограф, очень стеснялась.

– А сейчас ты следишь за РПЛ?

– Нет, если честно, я не люблю смотреть футбол. Иногда прихожу на стадионы ради атмосферы, но больше люблю играть, чем смотреть. Мне немножко стыдно, не осуждайте.

– Но получается, что ты захотела играть в футбол, когда начала его смотреть.

– Я жила прямо напротив футбольного поля и маленькая ходила туда поиграть, побегать, подавала мячи. В детстве все болели футболом, следили за звёздами, пытались повторить их финты. Я не смотрела прям-таки все матчи, но от ребят всегда знала, какой фирменный удар у Бекхэма и как он делается. Потом переходный возраст, заметила Сычёва и начала следить.

– А в детстве ты представляла себя профессиональной футболисткой?

– Да, я представляла, что буду играть в мужской команде. Я не знала, что вообще есть женские команды. Нас с девчонками хейтили, называли пацанками, пугали кривыми ногами. Я стеснялась, что играю в футбол, хотела быть мальчиком. Не сменить пол, а просто стать пацаном, чтобы не выделяться и чтобы мне тоже было можно заниматься футболом, как профессиональным футболистам в «Локомотиве», «Спартаке» или «Зените». Я думала, что если буду хорошо играть, то меня возьмут, несмотря на то что я девочка, и я буду играть в чемпионате России за мужскую команду. Такая вот мечта была, у меня хорошее воображение.

– Много ребят из тех, с кем ты играла в детстве, потом пошли в профессиональный футбол?

– Один парень занимался в «Роторе», сейчас он тренирует детские команды. Мне всегда нравилось, как он играл, я хотела брать с него пример. А вообще из города Гулькевичи вышло много крутых футболисток: Таня Чередина сейчас тоже в «Спартаке», Елена Матюшина (завершила карьеру. – Прим. «Чемпионата»), Света Редько (завершила карьеру. – Прим. «Чемпионата»), Элина Самойлова (играет за «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), Катя Братко (играет за ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Мой первый тренер – Говорунов Константин Викторович – начал активно набирать девочек на тренировки, в городе был ажиотаж, появилась крутая команда, и многие из неё выросли в профессиональных игроков. Я встречалась с главой Гулькевичского района Александром Шишикиным, в городе теперь будет проходить ежегодный турнир среди девочек под моим именем. Первый турнир прошёл в декабре, приехали девочки со всего Краснодарского края. Для них это может быть первым шагом к академии «Краснодара» или других больших клубов. Футбол – это хороший социальный лифт, ты можешь уехать в город, получать нормальную зарплату, обеспечить себе учёбу и дальнейшую жизнь.

– Ты начинала с мальчишками, потом уже играла в девчачьих командах. Насколько отличается мужской коллектив от женского?

– Конечно, женский коллектив – это женский коллектив. Но я не играла в мужской команде, не могу сказать. У меня всегда были нормальные отношения и с девочками, и с мальчишками. Есть отличия в игровом плане – мальчики шустрее, с ними быстрее развиваешься. В женском коллективе мы все своеобразные, однако у нас одна цель. Хорошо, когда в команде дружеская атмосфера, тогда клуб может завоёвывать трофеи, достигать результатов. Но это спорт высоких достижений, здесь нет места обидам.

– Кстати, какой стереотип о женском футболе тебя раздражает больше всего?

– Что от футбола будут кривые ноги. Или что мы все бучихи, пацанки. Сейчас женский футбол можно посмотреть по телевизору (женский футбол больше не показывают по ТВ, сезон-2025 Суперлиги доступен к просмотру только в онлайне. – Прим. «Чемпионата»), в интернете, и он стал восприниматься лучше. Люди могут увидеть, что мы тут все разные.

Болельщики, Евро-2022, психология

– В Питере часто узнавали на улицах?

– Да, там один город – одна команда, практически всех знают. На матчах мужской команды пиарят женскую, болельщики и дети ждут игроков у базы, фотографируются. Но у меня и в Москве недавно был случай. Я только переехала, иду по Арбату, ко мне подходит мужчина, смотрит и улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Он говорит: «Один за всех и все за одного!» Я ещё ничего не понимаю, говорю: «Здравствуйте». Он рассказал, что болеет за «Спартак» и что подписан на меня, пожелал удачи в сезоне. Приятно! Если вернутся еврокубки, то женский футбол станет ещё популярнее. Хочется, конечно, поиграть в Лиге чемпионов и чтобы сборная вернулась. Там совсем другие эмоции. Мне кажется, что скоро всё разрешится.

– Ты говорила, что «Спартак» в Петербурге – это всегда нечто особенное, болельщики ждут. Ты думала, как будут встречать в Питере на вашем гостевом матче?

– Думаю, что всё будет нормально. Может быть, кто-то назовёт меня предателем, но, блин, это спорт и каждый выбирает то, что ему будет лучше. Я, несмотря на свой возраст, готова развиваться, открывать новые горизонты. Мне нравится Питер, с девчонками у нас остались хорошие отношения. Буду рада их увидеть, однако на поле каждый решает свои задачи. Сейчас моя задача – это приносить пользу «Спартаку». И я буду это делать.

Лина Якупова в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Какой самый запоминающийся момент в карьере?

– Несколько эпизодов: когда я вернулась в спорт после паузы, первый год в «Локомотиве», первое чемпионство в «Зените». Ещё бы отметила момент, когда мы со сборной вышли на Евро-2022.

– Как отреагировала на отстранение сборных и команд из России?

– Было грустно. Мы так радовались, когда вышли. Поехали на сборы, всё шло хорошо, у нас всё получалось. Понимали, что если ещё чуть-чуть поработаем, то на Евро не просто приедем поучаствовать, а сможем побороться за плей-офф. Конечно, соперники были сложные, но конкурировать мы могли. А нам сказали «нет». В 30 лет осознаёшь, что это мог быть твой единственный шанс поиграть на Евро. Было непонятно, для чего мы тогда вообще играем. Хорошо, что тогда шёл наш внутренний чемпионат и к нему активно подогревали интерес, это нас мотивировало.

– Смысл пропал?

– Всё равно едешь в сборную с радостью! Просто грустно, что все отбираются, а мы просто играем с кем-то, кто нам не откажет. Будто с другой планеты.

– Согласна, что без еврокубков в чемпионате есть только первое место?

– Нужно биться и за чемпионство, но и за каждое место. Понятно, что ты работаешь, чтобы быть первым, но, если ты отстал и опустил руки, это не по-спортивному. Надо идти до конца. Нет же такого, что ты сыграл вничью и сразу сдался. В чемпионате может быть всё: сегодня отстаёшь на пять очков, а завтра ты чемпион. Я люблю выигрывать и бороться. Преодоление делает тебя спортсменом.

– В тот момент была психологическая поддержка?

– Не было такого, что все были в депрессии. В клубах, может, и есть психологи, но ими никто не пользуется. Я считаю, что ментальное здоровье очень важно. У меня есть рабочие тетради по психологической поддержке. Прорабатываю, как себя мотивировать, готовиться к тренировкам, как слышать тренера, держать фокус внимания. Надо понимать, что, когда тренер ругается, стоит не обижаться, не входить в конфликт, а услышать, что он хочет от тебя. Он же видит ошибку, которую надо исправить, чтобы ты стала лучше. Надо себя и свою игру анализировать объективно, работать над своими сильными качествами.

– Полезный навык.

– Очень! У меня около 10 рабочих тетрадей, где поэтапно расписывается, как себе помочь, если, например, проиграл. Часто после неудачи начинаешь себя винить, а команда ведь проигрывает вся. Чтобы не впадать в уныние, можешь проанализировать свою игру, разобрать ошибки и полезные действия. После этого уже давать себе оценку.

– Кажется, психологическая помощь должна быть базой для спортсменов.

– Да, девушка, которая разработала эти тетради, была профессиональной баскетболисткой. Сейчас она помогает спортсменам со всеми этими больными темами: как адаптироваться в команде, как реагировать на определённые ситуации, как пережить травму. Есть упражнения, например, на контроль фокуса внимания. Бывает, что в игре ты сделал ошибку и начинаешь себя винить. Твоя задача – быстро отбросить ситуацию и думать, что тебе надо делать на поле прямо сейчас, чтобы помочь команде. После игры уже будешь думать, кто тебе что сказал. На поле у тебя не должно быть проблем – ты должен совершать полезные действия для команды.

– Травмы – особенно тяжёлый момент.

– Да! Поэтому есть упражнения и про это. Думаю, важно поработать с психологией тем девчонкам, которые только перешли из детского футбола во взрослый. Это большая разница для них – надо намного быстрее вступать в борьбу. Они техничные, классные, но делают всё медленно и размеренно. Если с ровесниками это пройдёт, то тут – нет. Могут и прикрикнуть. И важно не обижаться, а постараться быстрее принимать решения. Кто этот барьер перешагивает, тот и играет. Игровая практика – наше всё. С какими бы крутыми ребятами ты ни тренировался, без игры твой уровень не будет расти.

– Но стоит ли сразу уходить из команды при большой конкуренции?

– Нет, но, если ты не играешь и тебе не говорят, как это исправить, лучше уходить и пробовать ещё раз. Понятно, что, когда ты молодой, тебе будут давать по 15-20 минут и ты должен их заслужить. У спортсменов в целом много трудностей, наш путь не усыпан ромашками. Если у меня что-то не получается в футболе, то сразу жизнь идёт под откос, всё становится серым. И такое не только у меня. Бывают периоды, что ничего не получается. Плюс мы постоянно в разъездах – друзей и родственников почти не видим. Мы жертвуем всем ради медалей. В подростковом возрасте у нас нет тусовок – только спорт, а на остальное сил не хватает. Мы это любим, но это огромный труд. Попробуй по 15 километров бегать! Ещё и с мячом, ха-ха. А вокруг все советы дают, если что-то не так.