Дебют Тухеля в сборной Англии — успех! Это уже совсем не команда Саутгейта

Сборная Англии успешно начала свою новую эпоху, выиграв первый матч в 2025 году. Албанцы пропустили на «Уэмбли» по голу в каждом из таймов.

Англичане вошли в свежий цикл с новым тренером. Проигравший два финала чемпионата Европы подряд Гарет Саутгейт покинул сборную ещё полгода назад. Осенью командой временно рулил Ли Карсли, а с начала 2025-го пост главного тренера занял Томас Тухель. Первая задача — отобраться на ЧМ-2026. Для прямого выхода нужно занять первое место в квалификационной группе с Сербией, Албанией, Латвией и Андоррой. Вторая строчка в таблице — здравствуй, турнир плей-офф. Ниже второй — до свидания, чемпионат мира.

Тухель выпустил в защите сразу двух дебютантов. Слева вышел 18-летний Майлз Льюис-Скелли, в центре — 32-летний Дэн Бёрн. Защитник «Ньюкасла» стал самым возрастным дебютантом сборной Англии с 2010 года (тогда Кевину Дэвису было 33). Впереди играл Гарри Кейн, которого поддерживали оживший Маркус Рашфорд, Джуд Беллингем и Фил Фоден.

Первого тайма хватило, чтобы понять, что теперь англичане гораздо чаще играют низом. Навесы, конечно, были, но в основном со стандартов. Правда, до гола (20-я минута) у хозяев почти не случалось моментов. Потом Беллингем оформил гениальную передачу на Льюиса-Скелли, а тот реализовал выход один на один с вратарём. Есть первый гол сборной Англии при Тухеле! А Льюис-Скелли забил в дебютной игре.

На перерыв ушли при счёте 1:0, за что албанцы должны благодарить вратаря Томаса Стракошу. Сначала он отразил удар коленом, а потом — голенью. В обоих случаях голкипер оставил без гола активного Беллингема. Кстати, во втором эпизоде первым на добивании оказался Кейн, но мяч пролетел над перекладиной. Сначала показалось, что форвард «Баварии» эпично промахнулся, однако повторы с крупным планом всё прояснили. Оказывается, Берат Джимсити в последний момент просунул ногу под удар Кейна. Чудеса!

В концовке тайма Бёрну не хватило чуть-чуть, чтобы повторить трюк другого дебютанта. Высокорослый (201 см) защитник головой пробил в перекладину, хотя Стракоша и здесь зацепил мяч. Англичане создали моментов не на 1:0, но возникли проблемы с реализаций. В целом смотреть на такой футбол гораздо приятнее в сравнении с тем, что было при Саутгейте.

Два дебютанта сборной Англии — Майлз Льюис-Скелли и Дэн Бёрн Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Второго гола пришлось ждать до 78-й минуты. Арлинд Айети проиграл борьбу Кейну, а лучший бомбардир в истории сборной Англии уложил мяч в дальний угол. 70-й гол Гарри в составе национальной команды! Почти сразу после этого албанцам экстренно пришлось менять голкипера. Стракоша получил травму, и вместо него на поле выбежал Эльхан Кастрати. Тухель, в свою очередь, выпустил на замену Джордана Хендерсона. Для 34-летнего полузащитника этот матч стал первым за сборную с ноября 2023 года.

Англичане спокойно одолели соперника, а их следующая встреча пройдёт 24 марта. В этот день они сыграют дома с Латвией, а Албания примет Андорру.