«Другой» Месси сделал работу Лео». Важнейшая победа Аргентины почти вывела её на ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала важнейшую победу в гостевом матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем. Лучшая национальная команда в мире справилась с соперником без Лионеля Месси и Лаутаро Мартинеса. Оба нападающих пропускают мартовские встречи квалификации из-за травмы. Благодаря этой победе Аргентина почти отобралась на чемпионат мира. Ей достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе путёвку на турнир в США, Канаду и Мексику. Тьяго Альмада — автор победного удара. Некоторые испаноязычные СМИ после матча обыграли его фамилию (alma переводится как душа).

Ole: чемпион мира

«Очень высоко. Туда, куда не дотянулись бы перчатки уругвайского вратаря. Мяч после удара Тьяго Альмады пролетел над небом Монтевидео со скоростью спутников Илона Маска. Теперь сборная Аргентины в шаге от попадания на чемпионат мира. Удар Альмады по качеству напомнил выстрелы Месси. Вратарь Мартинес по достоинству оценил это произведение искусства, вышедшее за рамки эстетических стандартов классики. Сборная Аргентины — команда, способная держать удар. 20 человек, и каждый выполняет свою роль».

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«Матч-реванш не мог быть более совершенным. Игра прошла по принципу «расставьте вещи по своим местам». Чемпионы наверху, остальные — внизу. На этот раз Аргентина преподала уроки Уругваю, а Скалони одержал победу в тактических шахматах с Бьелсой. Лионель попал в игру, в которой Марсело чувствует себя очень хорошо, но добился успеха. Сборная Аргентины в прошедшем матче — доктор Джекил и мистер Хайд. Первая половина превратилась в тактическую игру, во второй аргентинские футболисты смотрелись гораздо свободнее. Месси и Лаутаро. Капитан/легенда и один из самых продуктивных нападающих в мире. Без них Аргентина другая, но она по-прежнему чемпионская.

Гости заслужили именно такой гол. Он не стал следствием грубой ошибки, удачного отскока, пенальти, рикошета. Гол должен был отражать то, что Аргентина сделала под носом у Бьелсы. Красивый удар под дальнюю штангу. Альмада — парень, который сверкал в МЛС и стал чемпионом мира. Матч прошёл по сценарию Аргентины с первой и до последней минуты. Она показала, кто главный в Южной Америке. И в мире. Мы даже на какое-то время забыли о Месси».

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«Аргентина сыграла без Месси, Лаутаро, Дибалы. В ней уже нет Ди Марии. А она практически гарантировала себе поездку на чемпионат мира. По правде говоря, первая часть встречи была одной из худших в истории этого классического противостояния. Первый опасный удар нанесли только на 32-й минуте! Матч без свободных зон, с очень неровным полем (мягко говоря) и командами, которые, казалось, были согласны на ничью. Вторая половина получилась несколько более пикантной. Альмада (заменил Месси в составе) дважды промахнулся, но попал точно в цель с третьей попытки. Достойная награда за его игру. Неординарный гол из-за пределов штрафной площади. Уругвай был бессилен, а Аргентине хватило одного забитого мяча».

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«Аргентина показала силу и способность оправиться от многочисленных потерь, с которыми она прилетела в Монтевидео. Победа, основанная на оборонительной работе, коллективном порядке и индивидуальном мастерстве. Альмада (парень, которого часто сравнивали с Месси) нанёс впечатляющий удар, и команда Скалони отомстила за поражение в первом круге. Единственный минус для сборной Аргентины — удаление Нико Гонсалеса и пропуск им матча с Бразилией».

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«Реванш взят. Попутно Аргентина доказала, что способна одерживать важнейшие победы без Месси на поле. Остался всего один шаг до квалификации на чемпионат мира. Наверняка команда решит все вопросы в следующем матче с Бразилией, где ей достаточно не проиграть. А вот сборная Уругвая, кажется, противоречит логике любого процесса, который должен развиваться с течением времени. Свой лучший отрезок она выдала в начале отборочного цикла. Вместо развития происходит деградация. Чемпионы мира нанесли солидный удар. Пока математики усиленно ищут фантастическую комбинацию, что оставит Аргентину без поездки на ЧМ-2026, скажем, что она уже там».