Золотая молодёжь сборной Португалии — миф. Роналду круче неё и в 40 лет

Сложно представить сборную Португалии без Криштиану Роналду. Форвард с 2003-го неизменно вызывается в национальную команду. Но в последние годы всё чаще звучит тезис, что Роналду «мешает» сборной. Мол, Криштиану уже не тот и ему пора пропустить в основу молодёжь. После Евро-2024 об этом заговорили особенно громко. В пользу этого мнения играл классный набор игроков у Португалии в атаке: Диогу Жота, Рафаэл Леау, Жоау Феликс, Педру Нету, Гонсалу Рамуш и другие. Однако время показывает, что Криштиану стабильнее и круче своих конкурентов. Даже в 40 лет.

Для начала – сравним статистику Роналду с партнёрами по атаке в сборной Португалии. Возьмём выступление футболистов за клубы в сезоне-2024/2025.

Показательно. Ок, Роналду играет в чемпионате Саудовской Аравии. Это априори другой уровень, о разнице которого с АПЛ было бы говорить странно. Но статистика для 40-летнего футболиста впечатляет. Голы – это замечательно, однако посмотрите и на количество матчей. Плюс в своей лиге Роналду играет далеко не в лучшей команде – «Аль-Наср» идёт лишь третьим. Но давайте посмотрим на результативные действия атакующих футболистов Португалии в сборной с сентября 2024 года.

Ощущение, что без Криштиану Роналду у сборной Португалии было бы куда больше проблем. Тезис про «набил статистику с пенальти» тоже не работает: с 11-метрового форвард забил всего один мяч. К скоростным показателям и выносливости 40-летнего Роналду есть вопросы. Криштиану не пашет в прессинге (не делал этого уже и в 30 лет). Но главное – он до сих пор даёт команде голы. Намного больше своих юных звёздных партнёров.

В тему цитата Станислава Черчесова из 2020 года: «Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать».

В чём проблемы нападающих сборной Португалии?

Рафаэл Леау

Рафаэл Леау Фото: Marco Luzzani/Getty Images

У всех «наследников» Роналду свои проблемы. Наверное, самый успешный среди всех форвардов – Рафаэл Леау. Вместе с «Миланом» он взял золото Серии А – 2021/2022, выиграл Суперкубок Италии – 2024 и добрался до полуфинала Лиги чемпионов в 2023-м. Леау всё ещё лидер миланцев. Но стать по-настоящему большим футболистом мирового масштаба Рафаэлу мешают несколько факторов.

Главный – Леау максимально ленивый игрок. Он не работает в прессинге (за что Роналду прилетает в сборной), эпизодически выключается во время матчей и не всегда выкладывается на тренировках. А успехи только приумножили эти проблемы. Прогресс Рафаэла остановился. Да, ходят слухи о возможном уходе португальца из «Милана» в более статусный клуб. И ходят они уже не один год. Однако новая команда может получить футболиста, у которого минусы перевешивают плюсы.

Важные слова про Леау в январе 2025 года сказал легенда «Милана» Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко экс-форвард «Милана» «Леау не является лидером. Если он желает стать важным игроком и вписать себя в историю «Милана», он должен давать гораздо больше. Прогулки в игре неприемлемы, если вы играете в таком клубе».

Рафаэлу всего 25 лет. Есть время избавиться от лени, начать профессиональнее относиться к футболу и вылечиться от «звёздной» болезни. Пример – Дембеле, чей прогресс в этом сезоне удивляет. В первую очередь француз перестроился ментально. Если Леау сделает так же – можно будет говорить о новом лидере сборной. Но пока – не за что. Разве что в отдельно взятых встречах.

Диогу Жота

Диогу Жота Фото: Michael Regan/Getty Images

Чуть понятнее история с форвардом «Ливерпуля» Диогу Жотой. Когда португалец здоров – он классный помощник как в клубе, так и сборной. Ключевое слово «когда». Жота страдает от повреждений всю карьеру. К примеру, вот сколько матчей он пропустил из-за травм в «Ливерпуле»:

сезон-2020/2021: 23 матча;

сезон-2021/2022: 4 матча;

сезон-2022/2023: 29 матчей;

сезон-2023/2024: 25 матчей;

сезон-2024/2025 (продолжается): 16 матчей.

С такой толстой медицинской картой тяжело рассчитывать на статус лидера топ-клуба АПЛ и сборной Португалии. К сожалению, 28-летний Жота уже вряд ли приблизится к уровню Роналду. Об этом задумались и в «Ливерпуле». Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что предстоящим летом клуб продаст португальца. The Athletic также намекнул, что мерсисайдцев пугает история травм Диогу.

Жоау Феликс

Жоау Феликс Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

А вот карьера Жоау Феликса пока остаётся драмой. В 2019 год «Атлетико» заплатил за талантливого португальца сумасшедшие € 127 млн. Насколько большими были ожидания, настолько горьким оказался итог. В «Атлетико» форвард стал инородным телом: не подходил стилю игры команды, не слишком любил работать в прессинге и обороне, не показывал крутой результативности (34 гола и 18 ассистов за 131 матч). Клуб в попытках реанимировать Феликса дважды отправлял его в аренды (в «Челси» и «Барселону»). Не вышло. Жоау откровенно провалился в Мадриде, завершив историю с клубом конфликтом с Диего Симеоне.

К большому счастью для «Атлетико», «Челси» проворачивал свои хитрые дела с финансовым фэйр-плей. Летом 2024-го клубы де-факто обменялись игроками: Феликс уехал в Лондон, а в Мадрид прибыл Конор Галлахер. Де-юре «Челси» заплатил за португальца € 52 млн.

Но Жоау не убедил тренера Энцо Мареску. Сразу после прихода итальянец говорил Феликсу, что тот сядет на скамейку, если не будет работать на 100%. Что было дальше? Верно, скамейка. И аренда в «Милан» зимой 2025 года. Но и в Италии дела складываются скверно: всего «1+1» за 10 матчей. Журналист Фабио Равеццани дал краткое ревью: «В «Милане» у него всё идет не так. Жоау так же красив, как и бесполезен». В общем, шансов выйти на высокий уровень у форварда всё меньше.

Антонио Кассано экс-нападающий «Милана» «Талант Феликса восхищает. Но в то же время он уже шесть-семь лет должен играть на высоком уровне, однако не делает этого. Когда ты выступаешь на позиции вингера, то должен делать разницу: бить по воротам, брать игру на себя, рисковать. Я не знаю, как оценивать Жоау».

Гонсалу Рамуш и Педру Нету

Гонсалу Рамуш и Педру Нету Фото: Getty Images

Согласитесь, тяжело всерьёз сравнивать Рамуша или Нету с Роналду. Хотя в 2022 году было иначе. Гонсалу вышел вместо Криштиану в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1) и оформил хет-трик. Конечно, Рамуша сразу же назвали «наследником Роналду». Сколько их было…

За Рамушем началась охота топ-клубов. И летом 2023 года Гонсалу забрал «ПСЖ», заплатив «Бенфике» € 65 млн. Но Рамуш не вывез уровень основного нападающего в европейском топ-клубе. За 67 матчей он забил всего 27 мячей. Сейчас его статус – футболист ротации, хотя нынешний сезон Гонсалу проводит неплохо (17 голов за 27 игр). Однако тренер «ПСЖ» Луис Энрике в первую очередь рассчитывает в атаке на других игроков.

Дальше – Нету. Зачем, а главное почему «Челси» заплатил за Нету € 60 млн «Вулверхэмптону» летом 2024 года? Хороший вопрос. На него после сделки попытался ответить тренер лондонцев Энцо Мареска: «Я очень рад, Нету многое может нам предложить. Педру способен играть на обоих флангах, он очень хорош в единоборствах. Теперь у нас есть ещё одна опция, ведь в сезоне будет очень много матчей, нам нужен большой состав». С учётом остальных странных трат клуба, эта выглядела ещё окей.

Только статистика вингера изначально не впечатляла: в «Вулверхэмптоне» он за 135 встреч забил всего 14 мячей и оформил 24 ассиста. К тому же периодически португалец вовсе исполнял роль латераля в экс-клубе. Считать его топ-вингером было трудно как летом 2024 года, так и сейчас. «5+7» за 34 матча сезона в «Челси» – не самое выдающееся достижение.

Получается, в Португалии до сих пор нет топ-форварда или даже просто атакующего игрока со стабильностью Роналду. Так что высока вероятность, при которой Криштиану в 41 год будет основным в сборной на чемпионате мира 2026-го. Легко объяснить, почему игру до сих пор строят вокруг такой машины.