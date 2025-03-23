Лишь одна сборная в мире не проводила официальные матчи. Но сыграет ради выживания страны

В мире осталась только одна страна, которая не проводила футбольные встречи – Маршалловы острова. И теперь это государство всё-таки сыграет свой первый полноценный матч – 11 на 11 футболистов. В августе состоится турнир Аутригер, в котором примут участие четыре сборные с крохотных островов в Тихом океане:

Маршалловы острова;

Виргинские острова;

Острова Теркс и Кайкос;

Гуам.

Турнир организован Футбольной федерацией Маршалловых островов, но пройдёт в 10 000 км от них. Сборные встретятся в городе Спрингдейл, который находится в американском Арканзасе. В этом штате проживает больше всего маршалловцев за пределами самой страны. На официальном постере крупными буквами написано «The last team» («последняя сборная» – с английского).

Анонс турнира Аутригер

Карта Фото: Google Maps

Может показаться, что это просто забавная новость про экзотическую страну. На самом деле за этим стоит вопрос выживания крохотного государства. Если средняя температура в мире поднимется на 1,5 градуса, то Маршалловы острова могут затонуть. Футбол и создание сборной – это попытка обратить внимание на климатические проблемы, которые особенно важны для страны.

В прошлом году местная футбольная федерация выпустила необычную форму для сборной. Коллекция называется «Нет дома», а собранные деньги пошли на проекты, развивающие футбол в стране. На футболках — несколько дыр, а по центру написано «1,5». Это отсылка к тем самым климатическим изменениям, которые будут критичны для страны. В том числе за счёт футбола Маршалловы острова пытаются обратить внимание на проблему. Страна в среднем находится на высоте двух метров над уровнем моря.

Форма сборной Маршалловых островов Фото: x.com/SoccerFedMI

Футбол там испытывает нехватку полей, тренеров и зрителей. Самым популярным видом спорта остаётся баскетбол, потому что на Маршалловых островах велико влияние США. Однако футбольная федерация старается получить признание ФИФА, а вместе с ним и финансирование от федерации.

Ллойд Оуэрс главный тренер сборной Маршалловых островов «Мы хотим играть против лучших соперников и получить признание ФИФА. Сыграть нашу первую встречу 11 на 11 — это невероятно, если учитывать, с чего мы начинали. Это была просто мечта. Мы создали множество условий и структур, чтобы дети могли играть, а взрослые — тренировать. Это вершина того, где мы хотим быть, прежде чем достигнем нашей цели — членства в конфедерации. Мы хотим иметь возможность играть 11 на 11, представлять страну».

Сейчас федерация Маршалловых островов запустила сбор средств для проведения турнира в августе: «Последняя страна в мире без футбольной команды… до этого момента. Помогите нам с первым матчем». Необходимо собрать $ 26 015. Пока пожертвовали лишь $ 3041, но, с учётом внимания СМИ, похоже, удастся найти нужную сумму. Недавно видео, в котором футболисты с Маршалловых островов просят о поддержке, показали на BBC.

Болельщики сборной Маршалловых островов Фото: Aytac Unal/Getty Images

В стране отмечают, что за пять лет продвинулись в плане спорта и, как указано в комментарии к сбору средств: «Гордые жители Маршалловых островов с нетерпением ждут, когда их государство наконец будет представлено ​​на мировой арене».