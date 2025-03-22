Топ-события воскресенья: Германия — Италия в Лиге наций, Овечкин против Бобровского и Ф-1

Лучший спорт 23 марта: Роналду против Дании, Магомед-Шапи Сулейманов в МЛС, «Юта» примет «Тампу» Кучерова в НХЛ, волейбол и КМ по биатлону!

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🏒 00:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин продлит результативную серию?

В последнем матче Александр Овечкин отметился 888-й шайбой в НХЛ – до рекорда осталось совсем чуть-чуть! «Вашингтон» после победы над «Филадельфией» стал первой командой, которая набрала 100 очков в этом сезоне, а заодно и оформила выход в плей-офф. «Флорида» же яростно борется с «Тампой» и «Торонто» за вершину в Атлантическом дивизионе? Смогут ли «пантеры» набрать очки во встрече с лидером?

🏒 00:00: «Юта» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: огорчит ли Сергачёв бывшую команду?

Обмен Михаила Сергачёва из «Тампы» в «Юту» стал, наверное, самым главным потрясением летом. Особенно с учётом того факта, что через пару дней у российского защитника начал бы действовать запрет на обмен. Параллельно с этим важно и турнирное положение «Юты», которая продолжает бороться за плей-офф. Удастся ли в матче с более высококлассным соперником набрать очки?

⚽️ 3:30: «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес», МЛС

Интрига: одержит ли команда Сулейманова первую победу в сезоне?

Если вам нужно узнать положение «Спортинг Канзас-Сити» в таблице, придётся прокрутить её в самый низ. Сейчас команда занимает третье с конца место в Западной конференции. На прошлой неделе «Спортинг» был на грани четвёртого подряд поражения в регулярном чемпионате МЛС. Но организовал камбэк. Превратил 0:3 в 3:3, а первый мяч забил на 68-й минуте. «Лос-Анджелес» стартовал с двух побед, после чего проиграл два матча подряд. Мы же ждём первого гола Магомеда-Шапи Сулейманова в форме «Спортинга».

Шапи не теряет время в США: Фото «На двоих у них 8 «Золотых мячей». Шапи Сулейманов опубликовал совместное фото с Месси

🏎 10:00: Формула-1 2025. Этап 2, Гран-при Китая. Гонка

Интрига: кто фаворит и кто зачарует шины?

Расклады сил на гонку Формулы-1 в Шанхае максимально запутанны. Считать ли фаворитом «Макларен»? У них отличная машина, но тот же Норрис постоянно допускает ошибки. А может, победителей спринта из «Феррари»? Однако в основной гонке Хэмилтон и Леклер стартуют лишь пятым и шестым. Ещё есть Джордж Расселл на «Мерседесе», но немцы зачастую сами не знают, будут ли они на сей раз лететь или страдать. Ферстаппен и «Ред Булл»? Макс пошутил, что у него будет шанс на победу только в случае схода трёх пилотов, стартующих перед ним. А самое главное, никто заранее не скажет, чья машина лучше зачарует хрупкие шины «Пирелли», чьё гранулирование сводит пилотов с ума!

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России. Мужчины, масс-старт, 50 км, классический стиль

Интрига: как выступит Большунов после проблем со спиной?

В Сыктывкаре гонкой на 50 км завершится чемпионат России на олимпийских дистанциях. В старт-листе присутствуют главные претенденты на победу — Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Александр Большунов, Илья Семиков, Алексей Червоткин. Интересно, как выступит Большунов, участие которого в марафоне было под вопросом из-за проблем со спиной. На Спартакиаде-2024 трёхкратный олимпийский чемпион был первым.

🎿 10:30: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, масс-старт, классический стиль, женщины, 50 км

Интрига: выиграет ли Йохауг марафон перед завершением карьеры?

Если норвежка Терезе Йохауг не передумает, то гонка на 50 км классикой станет для неё последней в карьере. И главный вопрос — сможет ли она выиграть марафон? На чемпионате мира в Тронхейме не получилось, сейчас — последняя попытка. Главные соперницы — соотечественница Астрид Слинн и шведка Эбба Андерссон.

🏒 14:00: «Витязь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: воспользуется ли ЦСКА последним шансом попасть в топ-4 конференции?

ЦСКА в этом сезоне накрыли чуть ли не всевозможные проблемы: давление со стороны руководства и общественности, травма основного вратаря, потеря до конца сезона Абрамова, история с мельдонием Каменева. На команде это логично отразилось – после последнего матча армейцы выпали из топ-4. Для того чтобы туда вернуться, нужна победа над «Витязем» и поражение минского «Динамо» в основное время в параллельной встрече. Возможен ли вообще такой сценарий, с учётом того, что в соперниках у минчан — «Сочи»?

🎿 14:45: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап, масс-старт, классический стиль, мужчины, 50 км

Интрига: закроет ли Клебо суперсезон победой?

Мужской марафон в Лахти станет последней гонкой Кубка мира — 2024/2025. Интриг в розыгрыше почти не осталось — даже если Йоханнес Клебо уступит в классическом полтиннике, это не изменит ничего. Норвежец провёл великолепный сезон, выиграл практически всё и может бежать по кайфу. Но было бы круто просто для истории, чтобы он закрыл выдающийся сезон ещё одной победой и поднялся на недосягаемую высоту. Правда, соперники у него сильнейшие, и как на ЧМ-2025 может не получиться.

🎯 15:15: Биатлон, Кубок мира, девятый этап, масс-старты, женщины, 12,5 км и мужчины, 15 км

Интрига: какой будет последняя гонка в карьере Йоханнеса Бё и кто окажется сильнейшей у женщин?

На Кубке мира у стреляющих лыжниц борьба обострилась до предела: после гонки преследования Лу Жанмонно вырвалась вперёд и ведёт с преимуществом в пять очков от Франциски Пройс. Судьба «БХГ» решится в масс-старте. Немке больше нельзя ошибаться в стрельбе, ведь именно психологическая составляющая сейчас играет решающую роль. Если, конечно, она не испугалась провала в пасьюте.

Куда более спокойным и сентиментальным обещает быть мужской масс-старт. 23 марта 2025-го — день, когда братья Бё выступят в последний раз на Кубке мира. Такое нельзя пропустить, ведь вместе с ними уходит целая эпоха!

🏐 16:00: «Зенит» Спб — «Локомотив», Суперлига (м), 1/4 финала, второй матч

Интрига: последний шанс «Локо»

Команда Владимира Алекно сделала серьёзную заявку на выход в полуфинал, победив в Новосибирске. Хозяева, уступая 0:2 по сетам, смогли сравнять счёт, но тай-брейк остался за петербуржцами. Теперь у «Локомотива» крайне сложная задача: нужно побеждать в гостях, а затем — в решающем матче дома. В регулярке сибиряки выиграли в Санкт-Петербурге 3:0, однако «Зенит» с тех пор ощутимо прибавил. Сможет ли команда Пламена Константинова вернуть серию в Новосибирск?

🏐 19:00: «Локомотив» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 1/2 финала, первый матч

Интрига: смогут ли «пчёлки» ужалить калининградский клуб?

И те, и другие в четвертьфинале не выглядели идеально, отдав своим соперницам по одному матчу. У «Локомотива» больше таланта на бумаге и полный зал в помощь. «Ленинградка» же берёт своё более сбалансированной игрой. Команды уже четыре раза встречались в этом сезоне в рамках российских турниров, и пока счёт равный — 2-2. Кто сделает первый шаг навстречу финалу?

Калининградский клуб проявил характер в четвертьфинальной серии: Эксклюзив Связующая Филиштинская: не помню, чтобы у «Локомотива» было по-другому

⚽️ 22:45: Испания — Нидерланды, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Второй матч

Интрига: получится ли ответная игра такой же результативной, как и первая?

Первый матч в Роттердаме — огонь. Хозяева быстро пропустили, после чего показали, что не боятся соперника. На старте второй половины Нидерланды уже вели 2:1. Правда, концовка осталась за чемпионами Европы. Сначала соперник остался вдесятером, а потом испанцы сравняли счёт на 90+3-й минуте — 2:2. К слову, Испания ни разу не обыгрывала Нидерланды с финала ЧМ-2010. Прервётся ли эта серия?

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⚽️ 22:45: Португалия — Дания, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Второй матч

Интрига: исправятся ли португальцы за поражение в первой игре?

Перевернёт ли сборная Португалии ход противостояния с Данией? Это главный вопрос предстоящего матча. В первой встрече португальцы не справились с соперником — 0:1. И это при том, что датчане не реализовали пенальти в первой половине. Хозяева нанесли 23 удара (девять — в створ), португальцы — восемь (два — в створ). Датчане наиграли на 2,78 ожидаемого гола, гости — на 0,51. Криштиану Роналду и компании нужно что-то менять, иначе можно остаться без полуфинала Лиги наций.

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⚽️ 22:45: Германия — Италия, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Второй матч

Интрига: избежит ли Италия вылета из Лиги наций?

Первая игра стартовала для Италии как нельзя лучше — она забила уже на девятой минуте. Но это был последний гол хозяев. А вот гости дважды отличились после перерыва и вернулись домой с достаточно приятным результатом. Теперь Италии необходимо повторить трюк Германии — победить на выезде. В противном случае команда Лучано Спаллетти покинет турнир на стадии 1/4 финала. Но есть один нюанс — итальянцы не обыгрывали немцев с 2012 года.

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⚽️ 22:45: Франция — Хорватия, Лига наций УЕФА, Лига A, 1/4 финала. Второй матч

Интрига: Хорватия оставит Францию без полуфинала Лиги наций?

Казалось, что французов по праву считают фаворитами пары. А что на деле? 0:2 в первом матче. Теперь команда Дидье Дешама на грани вылета из Лиги наций. Хорваты решили всё в первом тайме — забили два мяча, а перед этим не реализовали пенальти. Ветеран Иван Перишич и забил, и отдал. У французов довольно непростая задача, но вице-чемпионы мира способны отыграть два мяча. Но позволят ли это сделать хорваты?