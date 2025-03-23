Французы и хорваты, игравшие в финале ЧМ в России. Что с ними стало

Сборные до сих пор играют с теми же тренерами, что и в 2018-м.

Сборные Хорватии и Франции определят полуфиналиста Лиги наций. В первом матче балканская команда обыграла соперника со счётом 2:0. А семь лет назад эти команды встречались в финале чемпионата мира в России. Тогда французы победили (4:2) и взяли трофей впервые с 1998 года. Рассказываем, что стало с футболистами (речь об основном составе) и тренерами команд.

Франция:

Уго Льорис, 38 лет

В 2018-м В наше время

Фамилия этого вратаря в первую очередь связана с «Тоттенхэмом». Именно там француз играл в период с 2012 по 2024 год и провёл суммарно 447 матчей в составе лондонского клуба. В начале 2024-го Льорис укатил в «Лос-Анджелес» — он сделал это в статусе свободного агента. Уго сыграл семь встреч в нынешнем сезоне (четыре — «на ноль») и пропустил в общей сложности пять мячей. Кстати, Льорису принадлежит рекорд по матчам в составе сборной Франции (145). Последний он провёл в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 пен.).

Бенжамен Павар, 28 лет

В 2018-м В наше время

На чемпионат мира в Россию фланговый защитник приехал как футболист «Штутгарта». В 2019 году он перешёл в «Баварию», а в 2023-м — в «Интер». Стал четырёхкратным чемпионом Германии и победителем Серии А. Вместе с «Баварией» ещё и зацепил Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020. Павар отыграл 55 матчей в составе сборной Франции, его по-прежнему вызывают в национальную команду. Правда, в первой игре с Хорватией в четвертьфинале Лиги наций Бенжамен сидел в запасе. Кстати, гол Павара был признан самым красивым на ЧМ-2018 по версии болельщиков. Он забил его во встрече 1/8 финала с Аргентиной (4:3).

Рафаэль Варан, 31 год

В 2018-м В наше время

Центральному защитнику не хватило немного для того, чтобы пробить отметку в сотню матчей за сборную Франции. Он отыграл 93 встречи и не выходил на поле за команду после финала ЧМ-2022. В биографии Варана были такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но он завершил карьеру в скромном «Комо» (сентябрь 2024 года). Чемпион мира, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный чемпион Испании, победитель Лиги наций УЕФА — далеко не полный список трофеев Рафаэля. В октябре 2024-го Варан стал членом правления «Комо». Одна из задач француза — помогать клубу развивать молодёжь.

Самуэль Юмтити, 31 год

В 2018-м В наше время

Этот футболист играл в стартовом составе в финале ЧМ-2018. На тот момент Юмтити представлял «Барселону». С тех пор защитник провёл всего шесть матчей в составе сборной Франции (последний — в 2019 году). В сезоне-2022/2023 была аренда в «Лечче», а летом 2023-го Юмтити перешёл в «Лилль». Защитник отбегал 13 встреч в составе французского клуба, а в нынешнем сезоне ни разу не вышел на поле. Всё из-за травм. Юмтити — двукратный чемпион Испании.

Лукас Эрнандес, 29 лет

В 2018-м В наше время

С момента триумфа на ЧМ-2018 Лукас трижды повредил связки колена. Травма медиальной коллатеральной связки оставила француза без футбола на 179 дней, а два разрыва «крестов» (ноябрь 2022-го и май-2024-го) — суммарно на 435. Через год после ЧМ-2018 Эрнандес перешёл из «Атлетико» в «Баварию». За четыре сезона в Мюнхене он выиграл всё, что можно. Четыре раза брал Бундеслигу, два — Суперкубок Германии, по разу — Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2023-м перебрался в «ПСЖ» и в первый же сезон стал чемпионом Франции. Не играл за сборную Франции с марта 2024 года.

Поль Погба, 32 года

В 2018-м В наше время

В 2018-м Поль забивал в финале чемпионата мира, а сейчас находится без клуба. После триумфа в «Лужниках» Погба поиграл в «Манчестер Юнайтед» ещё четыре года, а затем вернулся в «Ювентус». Он сделал это в статусе свободного агента. А дальше — сплошное разочарование. Пропуск ЧМ-2022 из-за травмы, бан на четыре года за допинг (позднее срок дисквалификации сократили до 18 месяцев), расторжение контракта с «Юве». Вот это чёрная полоса! Бан Погба истёк 11 марта, так что теперь он занят поисками новой команды.

Н’Голо Канте, 33 года

В 2018-м В наше время

Скромный полузащитник приехал на ЧМ-2018 в статусе двукратного чемпиона Англии (взял трофей по разу с «Лестером» и «Челси»). 2019 год — победа в Лиге Европы, 2021-й — победа в Лиге чемпионов. Правда, ЧМ-2022 пришлось пропустить из-за травмы. Через полгода после этого Канте сменил клуб и укатил в Саудовскую Аравию. Теперь он играет за «Аль-Иттихад», который сейчас занимает первое место в таблице чемпионата.

Килиан Мбаппе, 26 лет

В 2018-м В наше время

Третий бомбардир в истории сборной Франции (48 голов). Мало кто сомневается, что в скором времени Мбаппе поднимется на первое место в этом списке. Летом 2018 года Килиан перешёл из «Монако» в «ПСЖ», а чуть позже стал чемпионом мира. Он отыграл 308 матчей в составе парижан (256 голов), а прошедшим летом оказался в «Реале». Французский клуб ничего не заработал на этом переходе, поскольку Килиан оказался в Испании в статусе свободного агента. В этом сезоне Мбаппе забил 30 мячей в 43 встречах и по праву считается одним из претендентов на «Золотой мяч».

Антуан Гризманн, 34 года

В 2018-м В наше время

Гризманн делит третье место с Оливье Жиру по количеству матчей за сборную Франции (по 137). Правда, в сентябре 2024 года Антуан объявил о завершении карьеры в национальной команде. На чемпионат мира в Россию Гризманн приехал в статусе футболиста «Атлетико». Там он играет и теперь. Правда, с 2019-го по 2021-й выступал за «Барселону». Далее — аренда в «Атлетико» и выкуп прав на футболиста у каталонского клуба. Любопытно, что Гризманн пока так и не стал чемпионом Испании.

Блез Матюиди, 37 лет

В 2018-м В наше время

За год до поездки в Россию Блез сменил «ПСЖ» на «Ювентус», с которым впоследствии стал трёхкратным чемпионом Италии. Последним клубом в карьере француза был «Интер Майами», а в декабре 2022 года он попрощался с футболом. Матюиди основал венчурный фонд, который поддерживает потребительские стартапы на ранних стадиях в Европе и Северной Америке.

Оливье Жиру, 38 лет

В 2018-м В наше время

57 голов — показатель нападающего в составе сборной Франции. Это лучший результат в истории команды. Правда, Жиру попрощался со сборной после Евро-2024. С другой стороны, Оливье продолжает играть на клубном уровне. После ЧМ-2018 он стал победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов с «Челси», а с «Миланом» — чемпионом Италии. Летом 2024-го француз улетел за океан — подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Вместе с командой победил в Открытом кубке США. Жиру пока не забил ни одного мяча в этом сезоне (шесть матчей).

Тренер: Дидье Дешам, 56 лет

В 2018-м В наше время

Этот тренер сделал сборную Франции чемпионом мира, но она также проиграла в финале двух крупных турниров (Евро-2016 и ЧМ-2022). Оба раза — за пределами основного времени. В 2021-м французы одержали итоговую победу в Лиге наций. Дешам уже объявил, что не станет продлевать нынешний контракт. Он, кстати, истекает летом 2026 года. Было бы красиво уйти после победы на ЧМ. Но получится ли?

Хорватия:

Даниэль Субашич, 40 лет

В 2018-м В наше время

Финал в «Лужниках» стал последним матчем вратаря за сборную Хорватии (всего провёл за неё 44 встречи). После ЧМ-2018 Субашич отыграл ещё пару лет в составе «Монако». Далее — пауза в карьере, возвращение в «Хайдук» и прощание с футболом летом 2023-го. В сентябре того же когда стало известно, что Субашич стал помощником тренера вратарей сборной Хорватии Марьяна Мрмича.

Шиме Врсалько, 33 года

В 2018-м В наше время

Фланговый защитник пропустил достаточно много матчей после чемпионата мира в России из-за разнообразных травм. Несмотря на это, он съездил на Евро-2020 (отыграл там две встречи). Его последняя игра за сборную состоялась летом 2022 года. «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико», «Интер», «Олимпиакос» — зарубежные клубы в карьере Врсалько. Завершил карьеру в марте 2023 года — через несколько месяцев после ухода из греческой команды. Чемпион Испании, победитель Лиги Европы. В мае 2024 года стал послом Федерации футбола Хорватии. Его задача — присутствие на мероприятиях как в родной стране, так и за рубежом. И поддержка различных проектов, программ и инициатив ведомства.

Деян Ловрен, 35 лет

В 2018-м В наше время

Ловрен старше Врсалько, но карьеру пока не завершил. Играл за «Зенит» с 2020-го по 2022-й (ушёл в начале 2023-го), провёл 63 матча в составе сине-бело-голубых и стал трёхкратным чемпионом России. Чуть раньше брал АПЛ и Лигу чемпионов вместе с «Ливерпулем». С сентября 2024 года представляет греческий ПАОК. Завершил карьеру в сборной спустя пару месяцев после ЧМ-2022, где хорваты завоевали бронзовые медали.

Домагой Вида, 35 лет

В 2018-м В наше время

Вида, как и Ловрен, выступает в греческом чемпионате. Правда, он представляет не ПАОК, а АЕК. Играет там с лета 2022 года, в этом сезоне выходит на поле с капитанской повязкой. Вида — чемпион четырёх стран (Хорватия, Украина, Греция и Турция). Делит седьмое место в истории сборной Хорватии по проведённым матчам (105). Ездил на Евро-2024, но там просидел все три игры в запасе.

Иван Стринич, 37 лет

В 2018-м В наше время

Фланговый защитник играл за три итальянских клуба («Наполи», «Сампдория», «Милан»), но ни с кем из них не взял ни одного трофея. Хотя в «Милане» он просто числился, поскольку ни разу не вышел на поле из-за многочисленных травм. Приостановил карьеру из-за проблем с сердцем, а когда вернулся в строй, не смог набрать форму. «Милан» — последний клуб в карьере Ивана.

Иван Ракитич, 37 лет

В 2018-м В наше время

106 — столько матчей за сборную провёл полузащитник. Последний отыграл в октябре 2019 года. Наибольших успехов на клубном уровне добился в составе «Севильи» (два трофея Лиги Европы) и «Барселоны» (Лига чемпионов, четыре чемпионства в Примере, четыре Кубка Испании, два Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ). С лета 2024 года играет на родине за «Хайдук» (29 встреч в нынешнем сезоне).

Марсело Брозович, 32 года

В 2018-м В наше время

Полузащитник завершил карьеру в сборной Хорватии после Евро-2024. Жаль, что он сделал это, так и не проведя юбилейный матч за команду (у Марсело 99 игр). Брозович в течение длительного времени выступал за «Интер» (с 2015-го по 2023-й) и взял с ним все внутренние трофеи. Плюс дошёл до финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов. Летом 2023 года Брозович перебрался в Саудовскую Аравию и сейчас играет в одном клубе с Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Анте Ребич, 31 год

В 2018-м В наше время

Победитель Кубка Германии с «РБ Лейпциг», чемпион Италии с «Миланом», победитель Кубка Турции с «Бешикташем». Впрочем, сейчас Ребич играет в куда более скромном клубе. Летом 2024 года он перебрался в «Лечче», который сейчас занимает пятое с конца место в таблице Серии А. Сам Ребич отыграл 22 матча в турнире и забил всего один мяч. Не выступал за сборную Хорватии с Евро-2020.

Лука Модрич, 39 лет

В 2018-м В наше время

Рекордсмен сборной Хорватии по проведённым матчам (185). Шестой бомбардир национальной команды (27 голов). Казалось, что Лука завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022, но он всё ещё играет в её составе, хотя ему стукнет 40 в сентябре. У капитана сборной Хорватии огромное количество трофеев с «Реалом». Достаточно сказать, что он шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и четыре — в Примере. Доберётся ли Лука до отметки в 200 встреч за сборную Хорватии?

Иван Перишич, 36 лет

В 2018-м В наше время

Ветеран пока не завершил карьеру в сборной, за которую отыграл 141 встречу. Иван — второй бомбардир в истории команды (34 гола), больше него забил только Давор Шукер (45). Кстати, в первом матче плей-офф Лиги наций с Францией Перишич оформил 1+1. Иван брал трофеи с дортмундской «Баварией», «Боруссией», «Вольфсбургом» и «Интером». С сентября 2024 года играет за ПСВ (28 встреч, 9+9). Любопытно, что Иван начал сезон в форме «Хайдука», но потом покинул хорватскую команду.

Марио Манджукич, 38 лет

В 2018-м В наше время

Нападающий, который забивал в финале чемпионата мира и Лиги чемпионов (в двух). Любопытно, что в «Лужниках» Марио собрал комбо — гол и автогол. Брал ЛЧ с «Баварией», а с «Ювентусом» доходил до финала. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Хорватии (33 гола). Марио ушёл из команды после ЧМ-2018, а карьеру завершил в 2021-м. Тогда же вошёл в тренерский штаб Златко Далича в сборной, где проработал до лета 2024-го.

Тренер: Златко Далич, 58 лет

В 2018-м В наше время

Последние успехи сборной Хорватии связаны с именем этого тренера. Правда, балканская команда всё никак не может выиграть турнир. Серебро ЧМ-2018, бронза ЧМ-2022, второе место в Лиге наций по итогам сезона-2022/2023. Серьёзные результаты для небольшой страны, но в этом списке очень не хватает золота. Хорватия провела уже 94 матча под руководством Далича. Она набирает по 1,83 очка в среднем за игру. Нынешний контракт тренера истекает летом 2026 года.