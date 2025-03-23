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Франция — Хорватия, четвертьфинал Лиги наций УЕФА, 23 марта 2025, где сейчас футболисты с финала ЧМ-2018, Мбаппе, Гризманн, Модрич

Французы и хорваты, игравшие в финале ЧМ в России. Что с ними стало
Кирилл Закатченко
Что стало с участниками финала ЧМ-2018
Аудио-версия:
Комментарии
Сборные до сих пор играют с теми же тренерами, что и в 2018-м.

Сборные Хорватии и Франции определят полуфиналиста Лиги наций. В первом матче балканская команда обыграла соперника со счётом 2:0. А семь лет назад эти команды встречались в финале чемпионата мира в России. Тогда французы победили (4:2) и взяли трофей впервые с 1998 года. Рассказываем, что стало с футболистами (речь об основном составе) и тренерами команд.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция:

Уго Льорис, 38 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Фамилия этого вратаря в первую очередь связана с «Тоттенхэмом». Именно там француз играл в период с 2012 по 2024 год и провёл суммарно 447 матчей в составе лондонского клуба. В начале 2024-го Льорис укатил в «Лос-Анджелес» — он сделал это в статусе свободного агента. Уго сыграл семь встреч в нынешнем сезоне (четыре — «на ноль») и пропустил в общей сложности пять мячей. Кстати, Льорису принадлежит рекорд по матчам в составе сборной Франции (145). Последний он провёл в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 пен.).

Бенжамен Павар, 28 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

На чемпионат мира в Россию фланговый защитник приехал как футболист «Штутгарта». В 2019 году он перешёл в «Баварию», а в 2023-м — в «Интер». Стал четырёхкратным чемпионом Германии и победителем Серии А. Вместе с «Баварией» ещё и зацепил Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020. Павар отыграл 55 матчей в составе сборной Франции, его по-прежнему вызывают в национальную команду. Правда, в первой игре с Хорватией в четвертьфинале Лиги наций Бенжамен сидел в запасе. Кстати, гол Павара был признан самым красивым на ЧМ-2018 по версии болельщиков. Он забил его во встрече 1/8 финала с Аргентиной (4:3).

Рафаэль Варан, 31 год

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Центральному защитнику не хватило немного для того, чтобы пробить отметку в сотню матчей за сборную Франции. Он отыграл 93 встречи и не выходил на поле за команду после финала ЧМ-2022. В биографии Варана были такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но он завершил карьеру в скромном «Комо» (сентябрь 2024 года). Чемпион мира, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный чемпион Испании, победитель Лиги наций УЕФА — далеко не полный список трофеев Рафаэля. В октябре 2024-го Варан стал членом правления «Комо». Одна из задач француза — помогать клубу развивать молодёжь.

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Самуэль Юмтити, 31 год

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Этот футболист играл в стартовом составе в финале ЧМ-2018. На тот момент Юмтити представлял «Барселону». С тех пор защитник провёл всего шесть матчей в составе сборной Франции (последний — в 2019 году). В сезоне-2022/2023 была аренда в «Лечче», а летом 2023-го Юмтити перешёл в «Лилль». Защитник отбегал 13 встреч в составе французского клуба, а в нынешнем сезоне ни разу не вышел на поле. Всё из-за травм. Юмтити — двукратный чемпион Испании.

Лукас Эрнандес, 29 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

С момента триумфа на ЧМ-2018 Лукас трижды повредил связки колена. Травма медиальной коллатеральной связки оставила француза без футбола на 179 дней, а два разрыва «крестов» (ноябрь 2022-го и май-2024-го) — суммарно на 435. Через год после ЧМ-2018 Эрнандес перешёл из «Атлетико» в «Баварию». За четыре сезона в Мюнхене он выиграл всё, что можно. Четыре раза брал Бундеслигу, два — Суперкубок Германии, по разу — Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2023-м перебрался в «ПСЖ» и в первый же сезон стал чемпионом Франции. Не играл за сборную Франции с марта 2024 года.

Поль Погба, 32 года

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

В 2018-м Поль забивал в финале чемпионата мира, а сейчас находится без клуба. После триумфа в «Лужниках» Погба поиграл в «Манчестер Юнайтед» ещё четыре года, а затем вернулся в «Ювентус». Он сделал это в статусе свободного агента. А дальше — сплошное разочарование. Пропуск ЧМ-2022 из-за травмы, бан на четыре года за допинг (позднее срок дисквалификации сократили до 18 месяцев), расторжение контракта с «Юве». Вот это чёрная полоса! Бан Погба истёк 11 марта, так что теперь он занят поисками новой команды.

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Н’Голо Канте, 33 года

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Скромный полузащитник приехал на ЧМ-2018 в статусе двукратного чемпиона Англии (взял трофей по разу с «Лестером» и «Челси»). 2019 год — победа в Лиге Европы, 2021-й — победа в Лиге чемпионов. Правда, ЧМ-2022 пришлось пропустить из-за травмы. Через полгода после этого Канте сменил клуб и укатил в Саудовскую Аравию. Теперь он играет за «Аль-Иттихад», который сейчас занимает первое место в таблице чемпионата.

Килиан Мбаппе, 26 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Третий бомбардир в истории сборной Франции (48 голов). Мало кто сомневается, что в скором времени Мбаппе поднимется на первое место в этом списке. Летом 2018 года Килиан перешёл из «Монако» в «ПСЖ», а чуть позже стал чемпионом мира. Он отыграл 308 матчей в составе парижан (256 голов), а прошедшим летом оказался в «Реале». Французский клуб ничего не заработал на этом переходе, поскольку Килиан оказался в Испании в статусе свободного агента. В этом сезоне Мбаппе забил 30 мячей в 43 встречах и по праву считается одним из претендентов на «Золотой мяч».

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Антуан Гризманн, 34 года

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Гризманн делит третье место с Оливье Жиру по количеству матчей за сборную Франции (по 137). Правда, в сентябре 2024 года Антуан объявил о завершении карьеры в национальной команде. На чемпионат мира в Россию Гризманн приехал в статусе футболиста «Атлетико». Там он играет и теперь. Правда, с 2019-го по 2021-й выступал за «Барселону». Далее — аренда в «Атлетико» и выкуп прав на футболиста у каталонского клуба. Любопытно, что Гризманн пока так и не стал чемпионом Испании.

Блез Матюиди, 37 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

За год до поездки в Россию Блез сменил «ПСЖ» на «Ювентус», с которым впоследствии стал трёхкратным чемпионом Италии. Последним клубом в карьере француза был «Интер Майами», а в декабре 2022 года он попрощался с футболом. Матюиди основал венчурный фонд, который поддерживает потребительские стартапы на ранних стадиях в Европе и Северной Америке.

Оливье Жиру, 38 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

57 голов — показатель нападающего в составе сборной Франции. Это лучший результат в истории команды. Правда, Жиру попрощался со сборной после Евро-2024. С другой стороны, Оливье продолжает играть на клубном уровне. После ЧМ-2018 он стал победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов с «Челси», а с «Миланом» — чемпионом Италии. Летом 2024-го француз улетел за океан — подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Вместе с командой победил в Открытом кубке США. Жиру пока не забил ни одного мяча в этом сезоне (шесть матчей).

Тренер: Дидье Дешам, 56 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Этот тренер сделал сборную Франции чемпионом мира, но она также проиграла в финале двух крупных турниров (Евро-2016 и ЧМ-2022). Оба раза — за пределами основного времени. В 2021-м французы одержали итоговую победу в Лиге наций. Дешам уже объявил, что не станет продлевать нынешний контракт. Он, кстати, истекает летом 2026 года. Было бы красиво уйти после победы на ЧМ. Но получится ли?

Лучшие матчи сборной Франции при Дешаме:
Лучшие матчи эры Дешама в сборной Франции. Мегакамбэки, финалы ЧМ и не только
Рейтинг
Лучшие матчи эры Дешама в сборной Франции. Мегакамбэки, финалы ЧМ и не только

Хорватия:

Даниэль Субашич, 40 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Финал в «Лужниках» стал последним матчем вратаря за сборную Хорватии (всего провёл за неё 44 встречи). После ЧМ-2018 Субашич отыграл ещё пару лет в составе «Монако». Далее — пауза в карьере, возвращение в «Хайдук» и прощание с футболом летом 2023-го. В сентябре того же когда стало известно, что Субашич стал помощником тренера вратарей сборной Хорватии Марьяна Мрмича.

Шиме Врсалько, 33 года

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Фланговый защитник пропустил достаточно много матчей после чемпионата мира в России из-за разнообразных травм. Несмотря на это, он съездил на Евро-2020 (отыграл там две встречи). Его последняя игра за сборную состоялась летом 2022 года. «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико», «Интер», «Олимпиакос» — зарубежные клубы в карьере Врсалько. Завершил карьеру в марте 2023 года — через несколько месяцев после ухода из греческой команды. Чемпион Испании, победитель Лиги Европы. В мае 2024 года стал послом Федерации футбола Хорватии. Его задача — присутствие на мероприятиях как в родной стране, так и за рубежом. И поддержка различных проектов, программ и инициатив ведомства.

Деян Ловрен, 35 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Ловрен старше Врсалько, но карьеру пока не завершил. Играл за «Зенит» с 2020-го по 2022-й (ушёл в начале 2023-го), провёл 63 матча в составе сине-бело-голубых и стал трёхкратным чемпионом России. Чуть раньше брал АПЛ и Лигу чемпионов вместе с «Ливерпулем». С сентября 2024 года представляет греческий ПАОК. Завершил карьеру в сборной спустя пару месяцев после ЧМ-2022, где хорваты завоевали бронзовые медали.

Ловрен — в этом списке:
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Домагой Вида, 35 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Вида, как и Ловрен, выступает в греческом чемпионате. Правда, он представляет не ПАОК, а АЕК. Играет там с лета 2022 года, в этом сезоне выходит на поле с капитанской повязкой. Вида — чемпион четырёх стран (Хорватия, Украина, Греция и Турция). Делит седьмое место в истории сборной Хорватии по проведённым матчам (105). Ездил на Евро-2024, но там просидел все три игры в запасе.

Иван Стринич, 37 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Фланговый защитник играл за три итальянских клуба («Наполи», «Сампдория», «Милан»), но ни с кем из них не взял ни одного трофея. Хотя в «Милане» он просто числился, поскольку ни разу не вышел на поле из-за многочисленных травм. Приостановил карьеру из-за проблем с сердцем, а когда вернулся в строй, не смог набрать форму. «Милан» — последний клуб в карьере Ивана.

Иван Ракитич, 37 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

106 — столько матчей за сборную провёл полузащитник. Последний отыграл в октябре 2019 года. Наибольших успехов на клубном уровне добился в составе «Севильи» (два трофея Лиги Европы) и «Барселоны» (Лига чемпионов, четыре чемпионства в Примере, четыре Кубка Испании, два Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ). С лета 2024 года играет на родине за «Хайдук» (29 встреч в нынешнем сезоне).

Марсело Брозович, 32 года

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Полузащитник завершил карьеру в сборной Хорватии после Евро-2024. Жаль, что он сделал это, так и не проведя юбилейный матч за команду (у Марсело 99 игр). Брозович в течение длительного времени выступал за «Интер» (с 2015-го по 2023-й) и взял с ним все внутренние трофеи. Плюс дошёл до финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов. Летом 2023 года Брозович перебрался в Саудовскую Аравию и сейчас играет в одном клубе с Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Анте Ребич, 31 год

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Победитель Кубка Германии с «РБ Лейпциг», чемпион Италии с «Миланом», победитель Кубка Турции с «Бешикташем». Впрочем, сейчас Ребич играет в куда более скромном клубе. Летом 2024 года он перебрался в «Лечче», который сейчас занимает пятое с конца место в таблице Серии А. Сам Ребич отыграл 22 матча в турнире и забил всего один мяч. Не выступал за сборную Хорватии с Евро-2020.

Лука Модрич, 39 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Рекордсмен сборной Хорватии по проведённым матчам (185). Шестой бомбардир национальной команды (27 голов). Казалось, что Лука завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022, но он всё ещё играет в её составе, хотя ему стукнет 40 в сентябре. У капитана сборной Хорватии огромное количество трофеев с «Реалом». Достаточно сказать, что он шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и четыре — в Примере. Доберётся ли Лука до отметки в 200 встреч за сборную Хорватии?

Модрич всё ещё в топе. несмотря на возраст:
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Иван Перишич, 36 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Ветеран пока не завершил карьеру в сборной, за которую отыграл 141 встречу. Иван — второй бомбардир в истории команды (34 гола), больше него забил только Давор Шукер (45). Кстати, в первом матче плей-офф Лиги наций с Францией Перишич оформил 1+1. Иван брал трофеи с дортмундской «Баварией», «Боруссией», «Вольфсбургом» и «Интером». С сентября 2024 года играет за ПСВ (28 встреч, 9+9). Любопытно, что Иван начал сезон в форме «Хайдука», но потом покинул хорватскую команду.

В каком же порядке Иван!
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Хорватские «пенсионеры» разобрались с крутой Францией! Перишич — волшебник

Марио Манджукич, 38 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Нападающий, который забивал в финале чемпионата мира и Лиги чемпионов (в двух). Любопытно, что в «Лужниках» Марио собрал комбо — гол и автогол. Брал ЛЧ с «Баварией», а с «Ювентусом» доходил до финала. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Хорватии (33 гола). Марио ушёл из команды после ЧМ-2018, а карьеру завершил в 2021-м. Тогда же вошёл в тренерский штаб Златко Далича в сборной, где проработал до лета 2024-го.

Тренер: Златко Далич, 58 лет

В 2018-м
В 2018-м
В наше время
В наше время

Последние успехи сборной Хорватии связаны с именем этого тренера. Правда, балканская команда всё никак не может выиграть турнир. Серебро ЧМ-2018, бронза ЧМ-2022, второе место в Лиге наций по итогам сезона-2022/2023. Серьёзные результаты для небольшой страны, но в этом списке очень не хватает золота. Хорватия провела уже 94 матча под руководством Далича. Она набирает по 1,83 очка в среднем за игру. Нынешний контракт тренера истекает летом 2026 года.

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