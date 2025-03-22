Александр забил два мяча за шесть минут в игре с БАТЭ.

«Зенит» хорошо размялся в матче с белорусским клубом. Соболев поучаствовал в трёх голах!

В РПЛ перерыв на матчи сборных, но «Зенит» не остался без игровой практики. Действующий чемпион России провёл товарищескую встречу с белорусским БАТЭ. Её посетили почти 24 тысячи зрителей.

Логично, что команда Сергея Семака вышла на домашний матч без сборников, но её стартовый состав всё равно получился весьма приличным. И это при том, что Лусиано Гонду и Маттео Кассьерра остались в запасе. Зато в основе оказались Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Педро. С первых минут появились и россияне, которые играют не так много в РПЛ (Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Александр Соболев).

БАТЭ завершил прошлый сезон на восьмом месте в таблице чемпионата Беларуси, а в новом провёл всего один матч в турнире. Кстати, победил. Чемпионат в Беларуси проводят по системе «весна-осень». Первый тайм показал, что соперники находятся на абсолютном разном уровне. При всём уважении к БАТЭ, но для «Зенита» всё было слишком легко.

Ильзат Ахметов (слева) — автор первого гола Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Белорусская команда продержалась всего 14 минут, а потом посыпалась. Соболев, который регулярно ловит порцию критики, отдал голевой пас на Ахметова, а Ильзат спокойно реализовал выход один на один с вратарём, отправив мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через две минуты Ахметов выступил в роли ассистента — именно с его паса Вендел во второй раз огорчил вратаря БАТЭ Данила Сокола. Оборона гостей просто не успевала за соперниками.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В середине тайма счёт и вовсе стал разгромным. Этот гол — заслуга центральных защитников «Зенита». Чистяков скинул головой на Нино, а тот с линии штрафной классным ударом попал в дальний угол. Любопытно, что мяч пролетел между ног Соболева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перерыв — время для замен. Семак выпустил сразу четырёх свежих игроков. Михаил Кержаков занял место в воротах, Кассьера и Гонду — в атаке. А ещё появился 19-летний Александр Тарасов. В середине тайма на поле вышли два других игрока «Зенита-2» — Иван Шиленок и Кирилл Афонин. К моменту появления этих парней сине-бело-голубые уже вели с разницей в пять мячей.

Сначала Александр Соболев воспользовался тем, что мяч отскочил к нему от соперника, который боролся с Кассьеррой. Александр наказал за ошибку — точный удар в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через шесть минут Соболев оформил дубль. На этот раз забил головой после навеса Педро. 2+1 у нападающего «Зенита». В РПЛ о таком пока остаётся только мечтать.

«Зенит» хорошо размялся в первой встрече после «Спартака». На следующей неделе команду Сергея Семака ждёт официальная игра — дома с «Рубином».