Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уэльс — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Зенит — БАТЭ — 5:0, обзор товарищеского матча, видео, голы Соболева, Ахметова, Вендела, Нино, 22 марта 2025

«Зенит» хорошо размялся в матче с белорусским клубом. Соболев поучаствовал в трёх голах!
Кирилл Закатченко
«Зенит» — БАТЭ — 5:0
Аудио-версия:
Комментарии
Александр забил два мяча за шесть минут в игре с БАТЭ.

В РПЛ перерыв на матчи сборных, но «Зенит» не остался без игровой практики. Действующий чемпион России провёл товарищескую встречу с белорусским БАТЭ. Её посетили почти 24 тысячи зрителей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Ахметов – 14'     2:0 Вендел – 16'     3:0 Нино – 25'     4:0 Соболев – 56'     5:0 Соболев – 62'    

Логично, что команда Сергея Семака вышла на домашний матч без сборников, но её стартовый состав всё равно получился весьма приличным. И это при том, что Лусиано Гонду и Маттео Кассьерра остались в запасе. Зато в основе оказались Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Педро. С первых минут появились и россияне, которые играют не так много в РПЛ (Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Александр Соболев).

БАТЭ завершил прошлый сезон на восьмом месте в таблице чемпионата Беларуси, а в новом провёл всего один матч в турнире. Кстати, победил. Чемпионат в Беларуси проводят по системе «весна-осень». Первый тайм показал, что соперники находятся на абсолютном разном уровне. При всём уважении к БАТЭ, но для «Зенита» всё было слишком легко.

Ильзат Ахметов (слева) — автор первого гола

Ильзат Ахметов (слева) — автор первого гола

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Белорусская команда продержалась всего 14 минут, а потом посыпалась. Соболев, который регулярно ловит порцию критики, отдал голевой пас на Ахметова, а Ильзат спокойно реализовал выход один на один с вратарём, отправив мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через две минуты Ахметов выступил в роли ассистента — именно с его паса Вендел во второй раз огорчил вратаря БАТЭ Данила Сокола. Оборона гостей просто не успевала за соперниками.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В середине тайма счёт и вовсе стал разгромным. Этот гол — заслуга центральных защитников «Зенита». Чистяков скинул головой на Нино, а тот с линии штрафной классным ударом попал в дальний угол. Любопытно, что мяч пролетел между ног Соболева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перерыв — время для замен. Семак выпустил сразу четырёх свежих игроков. Михаил Кержаков занял место в воротах, Кассьера и Гонду — в атаке. А ещё появился 19-летний Александр Тарасов. В середине тайма на поле вышли два других игрока «Зенита-2» — Иван Шиленок и Кирилл Афонин. К моменту появления этих парней сине-бело-голубые уже вели с разницей в пять мячей.

Сначала Александр Соболев воспользовался тем, что мяч отскочил к нему от соперника, который боролся с Кассьеррой. Александр наказал за ошибку — точный удар в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через шесть минут Соболев оформил дубль. На этот раз забил головой после навеса Педро. 2+1 у нападающего «Зенита». В РПЛ о таком пока остаётся только мечтать.

«Зенит» хорошо размялся в первой встрече после «Спартака». На следующей неделе команду Сергея Семака ждёт официальная игра — дома с «Рубином».

Как Питеру спасти чемпионство?
3 идеи для перезагрузки «Зенита». В них есть даже Соболев
3 идеи для перезагрузки «Зенита». В них есть даже Соболев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android