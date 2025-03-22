Главный зимний новичок ЦСКА уже забивает! Алеррандро добыл команде победу в Европе

ЦСКА заполнил паузу на сборные матчем в Европе – с братским «Партизаном». Пусть наши команды отстранены от международных соревнований, атмосфера в Белграде вполне напоминала еврокубковую. Заполненный до отказа стадион, шумные фанаты с флагами и файерами, душевное исполнение гимнов Сербии и России. Кстати, трибуны очень тепло приветствовали Марко Николича. Это до сих пор последний тренер, который выиграл для «Партизана» золото (в сезоне-2016/2017).

«Очень горд быть здесь в качестве главного тренера ЦСКА, – признался накануне встречи Николич. – Рад, что матч нашего клуба с «Партизаном» пришёлся на время моего тренерства. Благодарю всех — и ЦСКА, и «Партизан» — за прекрасную организацию этой встречи… Благодарю болельщиков ЦСКА, которые прибыли в Белград. По моей информации, их уже около 1000 человек! Также надеюсь увидеть завтра и местных болельщиков нашего клуба. Сейчас в городе нет европейских матчей, но все говорят, что организация напоминает европейский уровень, чему я очень рад».

В составе ЦСКА отсутствовала большая группа игроков, уехавших в свои сборные – Дивеев, Круговой, Кисляк, Обляков, Мусаев (все – Россия), Файзуллаев (Узбекистан), Койта (Мали) и Шуманский (Беларусь). В этих обстоятельствах Николич смог проверить зимних новичков, с которыми мы пока незнакомы. Лучший бомбардир чемпионата Бразилии Алеррандро вышел в атаке в паре с Гуарирапой, а аргентинец Вильягра – на позиции опорника. В ромбе армейцев Пьянич был правой «восьмёркой», опускаясь в глубину при владении, Бистрович – левой, а Жемалетдинов действовал под нападающими.

Матч «Партизан» — ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Сама игра с точки зрения скоростей и качества, прямо скажем, оставляла желать лучшего. Всё-таки товарищеский матч есть товарищеский матч. Уровень был далёк от еврокубкового. А Вильягра и Алеррандро то ли пока не в оптимальной форме, то ли ещё не вписаны в армейский футбол. Долго искали себя на поле, с трудом попадали в ноты. «Партизан» мог забить быстрый гол уже на седьмой минуте, когда Вильягра потерял мяч под прессингом. Зубайру выскакивал один на один, но Акинфеев ему помешал – вовремя сократил расстояние. Ганец пробил прямо в ногу голкиперу ЦСКА.

Затем команды в первом тайме просто перекатывали мяч, больше играя поперёк или назад. Либо искали форвардов длинными передачами. Только после получаса встречи ЦСКА активизировался, стал побыстрее и поострее. Тем не менее голевых моментов у ворот «Партизана» так и не создал. Алеррандро и Гуарирапа не взаимодействовали как следует. Однажды бразилец пытался забить из-за штрафной после классного проникающего паса Пьянича, однако эта попытка была заблокирована соперником. «Партизан» же поддавил перед перерывом и нанёс даже больше ударов за 45 минут (3:2, в створ – 2:0).

Тем не менее болельщики всё равно не скучали. Развлекали себя пением, а после перерыва устроили ещё более мощное пиротехническое шоу. Поле заволокло дымом, поэтому матч на несколько минут прервали. Как только пауза завершилась, ЦСКА создал первый голевой момент. Пьянич со штрафного забросил мяч к дальнему углу вратарской, Виллиан Роша обработал его и вторым касанием пробил. Но попал в сетку с внешней стороны. К слову, в перерыве Николич поменял всего одного игрока – Тороп занял место Акинфеева в воротах.

Армейцы забирали инициативу. Возможно, Николич сумел эмоционально завести команду в раздевалке, да и игроки «Партизана» во главе с экс-хавбеком ЦСКА Натхо подустали. На исходе часа встречи москвичи создали голевой момент при участии новичков. Вильягра развернул атаку направо, а Алеррандро классно сыграл на опережение после кросса и пробил головой – сербов спас голкипер Крунич, который также вышел на замену. Однако потом бразилец всё же забил. Жемалетдинов сделал классный заброс за спины на открывшегося нападающего! С первой попытки Алеррандро не переиграл голкипера, но на добивании действовал очень хладнокровно. Не стал спешить с ударом, а улучшил позицию и лишь тогда отправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат Okko.

На матч в Белград с главной командой полетели молодые Бандикян, Вакулич, Станисавлевич, Бондаренко и Савин. Сыграли только первые двое, причём Вакулич появился на поле уже в компенсированное время. «Партизан» почти ничего не придумал впереди, уступая в счёте, а вот Жемалетдинов добавил к голевой передаче забитый мяч. Правда, выходя один на один после заброса из глубины, Рифат, возможно, сфолил на защитнике. Так или иначе гол засчитали – VAR в этот вечер был не нужен.

Только в последней своей атаке «Партизан» забил. Провалился центр обороны армейцев. Мойзес с Лукиным не остановили Йовановича, который испортил настроение Торопу – у голкипера сорвался «сухарь».