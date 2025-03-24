«Никто не хотел бы играть с «Барсой». Футболистка «Зенита» сравнивает мужскую и женскую ЛЧ

Это авторская колонка Вероники Куропаткиной, футболистки ЖФК «Зенит» и сборной России.

Пока мужской футбол взял паузу на матчи сборных, в Европе на первый план выходит женский. Во вторник и среду пройдут матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Этот сезон в женском еврокубке играется ещё в старом формате. Масштабное обновление – такое же, какое уже случилось у мужчин – ждёт женскую ЛЧ в следующем розыгрыше. Тогда же добавится и второй еврокубок – Лига Европы.

Ника Куропаткина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что я думаю про новый формат ЛЧ? Вот три момента, которые мне как профессиональной футболистке кажутся наиболее важными. Тут и хорошее, и плохое.

1. Для игроков общий этап интереснее группового

Единая таблица даёт намного больше шансов пройти в плей-офф, так как все матчи играются с разными соперниками. При старом формате неудачная жеребьёвка и попадание в «группу смерти» только изредка помогали произойти каким-то сенсациям. Как правило, всё становилось понятно уже сразу. Это касается и мужских турниров, и женских – никто не хотел бы оказаться в группе с «Барселоной Фемени».

Новый формат интереснее для игроков, так как матчи с разными командами помогают быстрее расти. Ты сталкиваешься с новыми схемами, тактиками, стилями.

2. Стало больше матчей – в январе теперь тоже есть ЛЧ

Лига чемпионов – турнир сильнейших, и чем больше тут матчей, тем лучше. Хотя для условных Родри и Карвахаля, у которых под 70 матчей за сезон, дополнительные две игры – это звучит как убийство. Но для тех футболистов, у кого нет трёх-четырёх турниров по сезону, это классно: больше возможностей поиграть и проверить себя. Конечно, я не общалась с игроками того же «Брюгге», но, мне кажется, они счастливы иметь +2 матча в Лиге чемпионов.

Жаль, что мы не участвуем. Все мы, российские игроки, заложники ситуации, где невозможно до конца оценить свой уровень, так как практически нет международных матчей. Надеюсь, скоро это изменится, и я буду безумно рада получить два дополнительных возможных матча в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

3. Вылет из Лиги чемпионов не отправляет в Лигу Европы. Это печально

Это изменение мне не нравится. Хотя у женщин никогда не было двух одновременных еврокубковых турниров, то есть все вылетали в никуда, но со следующего сезона планируют ввести Лигу Европы. И в этом случае пригодилась бы возможность после неудачи в ЛЧ продолжить играть в еврокубке, хоть и рангом ниже. Сейчас вылетел – и всё. Это печально.

Ну а пока ещё поживём в старом формате. Четвертьфиналы женской Лиги чемпионов – огонь. Если вы не разбираетесь в женском футболе, вам всё равно понравятся список команд и их соперники.

Краткая справка о первых матчах 1/4 финала женской ЛЧ

Первый матч четвертьфинала проходил в Мадриде под проливным дождем, и ужасное качество поля во многом предопределило ход игры. Это были настоящие битва и борьба (в грязи) на каждом участке поля. «Арсенал» подходил к игре явным фаворитом, но испанки оказались неожиданно негостеприимными и забили два безответных мяча. Ответный матч будет интересным – уверена, что англичанки смогут отыграться и пройдут дальше.

Грязь вместо газона на матче «Реал» — «Арсенал» в женской ЛЧ 18 марта Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Лион» имел явное преимущество на протяжении всего матча и подкрепил это забитыми мячами. Хозяйки не придумали, как вскрыть оборону соперника, но у них ещё есть шансы пройти дальше. Хоть и небольшие.

Это противостояние – классика последних сезонов Лиги чемпионов. В этот раз «Барселона» не оставила соперницам никаких шансов. К сожалению, для «Вольфсбурга» ответный матч будет формальностью. Несмотря на то что в последней встрече чемпионата Испании каталонки впервые в истории — сенсационно — проиграли в «эль класико», уверена, что они спокойно пройдут дальше.

У «Сити» и «Челси» «романтичный» март с множеством свиданий, команды уже провели три из четырёх игр: 15 марта в финале Кубка английской лиги («Челси» победил 2:1), 19 марта в первом четвертьфинале ЛЧ (победа за «Сити» 2:0) и 23 марта – в чемпионате Англии («Челси» выиграл — снова 2:1). Последний матч двухнедельного противостояния этих команд состоится 27 марта – в рамках плей-офф Лиги чемпионов. В прошедшей еврокубковой встрече «Сити» давил «Челси» всю игру, показал суперпрессинг и нанёс команде Сони Бомпастор первое поражение в сезоне. Без сомнений, ответный матч будет жарким. Думаю, «Сити» удержит результат первой встречи и пройдет дальше.

Соня Бомпастор, тренер «Челси» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Я активно слежу и за женским, и за мужским футболом, но прогнозировать наверняка могу только выход «Барселоны» в полуфинал. Кстати, «Барса» — единственная команда, где и у мужчин, и у женщин большие шансы на победу в ЛЧ в одном сезоне. И будет просто ВАУ, если обе в итоге возьмут трофей. Мужской «Барселоне», конечно, пока сложнее, так как мужской «Реал» уже давно «взломал» Лигу чемпионов, и ему бесконечно везёт. Но и у каталонцев есть джокер — это Ламин Ямаль. Он напоминает Сальму Паральюэло из «Барсы Фемени» — схожая позиция, национальность, стиль игры.

Много футболисток и футболистов можно сравнить стилистически. Чаще всего это не представители одного клуба. Например, Люси Бронз, крайняя защитница «Челси». Я часто думаю: «Люсечка, ну в каком же ты порядке». Мне кажется, её футбол схож с игрой Феде Вальверде, который сейчас вынужденно играет на краю обороны. Хоть я и не люблю «Реал».

Сальма Паральюэло и Люси Бронз Фото: Getty Images

Интересно, общаются ли они между собой на тему футбола, обсуждают ли матчи? Мы — игроки ЖФК «Зенит» — достаточно часто пересекаемся с парнями из мужского «Зенита», но лично я ни разу ни с кем не разговаривала про футбол. Хотя это было бы интересно. Надеюсь, когда-нибудь предоставится такая возможность.

Очень надеюсь, что в ближайших матчах никакое случайное, никому не видимое двойное касание мяча при пробитии пенальти не решит исход, как это произошло в мадридском дерби. Я в своей карьере никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Хотя, конечно, мы редко играем с VAR. Да, в футболе всё решают мелочи, но не такие. Вспоминаю матч мужского «Зенита» в ЛЧ с «Ювентусом» в 2021 году. Пауло Дибала не забил пенальти в середине второго тайма, судья принял решение перебить 11-метровый, так как игроки «Зенита» вбежали в штрафную до удара. Казалось бы, всё по делу, такие правила. Однако лично я видела подобное «нарушение правил» сотни раз и ни разу – чтобы при этом пенальти перебивался. Получается правило, которое работает не всегда и не везде.

Но всё узнаем уже после того, как ответные матчи 1/4 финала ЛЧ будут сыграны. С нетерпением их жду. И вам советую посмотреть.